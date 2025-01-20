УКР
Громадянам РФ та Білорусі планують заборонити працювати на об’єктах критичної інфраструктури Латвії

У Латвії планують заборонити громадянам РФ та Білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури

У Латвії підготували правки до закону про нацбезпеку, якими пропонують заборонити громадянам Росії та Білорусі обіймати керівні посади в структурах управління об’єктами критичної інфраструктури

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Йдеться про об'єкти, що важливі як для країни, так і в європейському масштабі. Правки підготувало Міністерство внутрішніх справ Латвії.

Зміни також передбачають заборону фізичним і юридичним особам з Росії та Білорусі бути власниками, менеджерами або кінцевими бенефіціарами об’єктів критичної інфраструктури.

Також читайте: Країни Балтії та Польща інвестують 600 мільйонів євро в захист енергетичної інфраструктури від дронів

Відтак громадяни РФ та Білорусі взагалі не зможуть працювати в системі критичної інфраструктури, якщо послуги також включають доступ до інформації або технологічного обладнання для таких підприємств.

Водночас громадяни Росії та Білорусі зможуть працювати на об’єктах критичної інфраструктури лише у порядку винятку за окремим дозволом органу державної безпеки, йдеться в документі.

Після схвалення урядом цього законопроєкту він буде переданий на розгляд парламенту Латвії.

У 2024 році парламент Латвії не підтримав заборону громадянам Білорусі і Росії працювати в місцевих школах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Говорити про відправку миротворців до України зарано, - глава Міноборони Латвії Спрудс

це, не толерантно!
харошиє рускіє ліберали будуть обурені.
показати весь коментар
20.01.2025 10:30 Відповісти
А що скажуть тувінскіє лібєрали?...
показати весь коментар
20.01.2025 10:36 Відповісти
тувінскіє лібєрали за расєю майбутнього. кожній рузьке свінособакє електрошокер в дупу.
показати весь коментар
20.01.2025 10:40 Відповісти
Ніколи б не здогадався, що громадяни росії і бєлоросії вивчили латвійську мову щоб працювати у місцевих школах. Чи в Латвії досі в школах навчають російською? Якщо питання розглядалося у парламенті.
показати весь коментар
20.01.2025 10:41 Відповісти
Досі ще працюють??!!! Ну.., ну...
показати весь коментар
20.01.2025 10:59 Відповісти
ТІЛЬКИ ЗАРАЗ??????????????
показати весь коментар
20.01.2025 11:01 Відповісти
Невже досі не заборонили?
Найбільша структура тарганів і їх виводка в світі це фсб росії.
показати весь коментар
20.01.2025 11:32 Відповісти
маскалям потрібно на одяг
пришивати скрєпу
показати весь коментар
20.01.2025 12:06 Відповісти
Краще їм намордник одягати і не пускати в цивілізовані країни.
показати весь коментар
20.01.2025 14:56 Відповісти
 
 