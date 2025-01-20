Громадянам РФ та Білорусі планують заборонити працювати на об’єктах критичної інфраструктури Латвії
У Латвії підготували правки до закону про нацбезпеку, якими пропонують заборонити громадянам Росії та Білорусі обіймати керівні посади в структурах управління об’єктами критичної інфраструктури
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Йдеться про об'єкти, що важливі як для країни, так і в європейському масштабі. Правки підготувало Міністерство внутрішніх справ Латвії.
Зміни також передбачають заборону фізичним і юридичним особам з Росії та Білорусі бути власниками, менеджерами або кінцевими бенефіціарами об’єктів критичної інфраструктури.
Відтак громадяни РФ та Білорусі взагалі не зможуть працювати в системі критичної інфраструктури, якщо послуги також включають доступ до інформації або технологічного обладнання для таких підприємств.
Водночас громадяни Росії та Білорусі зможуть працювати на об’єктах критичної інфраструктури лише у порядку винятку за окремим дозволом органу державної безпеки, йдеться в документі.
Після схвалення урядом цього законопроєкту він буде переданий на розгляд парламенту Латвії.
У 2024 році парламент Латвії не підтримав заборону громадянам Білорусі і Росії працювати в місцевих школах.
харошиє рускіє ліберали будуть обурені.
Найбільша структура тарганів і їх виводка в світі це фсб росії.
пришивати скрєпу