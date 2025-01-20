РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8446 посетителей онлайн
Новости
763 9

Гражданам РФ и Беларуси планируют запретить работать на объектах критической инфраструктуры Латвии

У Латвії планують заборонити громадянам РФ та Білорусі працювати на об’єктах критичної інфраструктури

В Латвии подготовили правки в закон о нацбезопасности, которыми предлагают запретить гражданам России и Беларуси занимать руководящие должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Речь идет об объектах, важных как для страны, так и в европейском масштабе. Правки подготовило Министерство внутренних дел Латвии.

Изменения также предусматривают запрет физическим и юридическим лицам из России и Беларуси быть владельцами, менеджерами или конечными бенефициарами объектов критической инфраструктуры.

Также читайте: Страны Балтии и Польша инвестируют 600 миллионов евро в защиту энергетической инфраструктуры от дронов

Поэтому граждане РФ и Беларуси вообще не смогут работать в системе критической инфраструктуры, если услуги также включают доступ к информации или технологическому оборудованию для таких предприятий.

В то же время граждане России и Беларуси смогут работать на объектах критической инфраструктуры только в порядке исключения по отдельному разрешению органа государственной безопасности, говорится в документе.

После одобрения правительством этого законопроекта он будет передан на рассмотрение парламента Латвии.

В 2024 году парламент Латвии не поддержал запрет гражданам Беларуси и России работать в местных школах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Говорить об отправке миротворцев в Украину рано, - глава Минобороны Латвии Спрудс

Автор: 

Беларусь (7978) Латвия (1382) россия (96953)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це, не толерантно!
харошиє рускіє ліберали будуть обурені.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:30 Ответить
А що скажуть тувінскіє лібєрали?...
показать весь комментарий
20.01.2025 10:36 Ответить
тувінскіє лібєрали за расєю майбутнього. кожній рузьке свінособакє електрошокер в дупу.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:40 Ответить
Ніколи б не здогадався, що громадяни росії і бєлоросії вивчили латвійську мову щоб працювати у місцевих школах. Чи в Латвії досі в школах навчають російською? Якщо питання розглядалося у парламенті.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:41 Ответить
Досі ще працюють??!!! Ну.., ну...
показать весь комментарий
20.01.2025 10:59 Ответить
ТІЛЬКИ ЗАРАЗ??????????????
показать весь комментарий
20.01.2025 11:01 Ответить
Невже досі не заборонили?
Найбільша структура тарганів і їх виводка в світі це фсб росії.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:32 Ответить
маскалям потрібно на одяг
пришивати скрєпу
показать весь комментарий
20.01.2025 12:06 Ответить
Краще їм намордник одягати і не пускати в цивілізовані країни.
показать весь комментарий
20.01.2025 14:56 Ответить
 
 