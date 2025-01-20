Гражданам РФ и Беларуси планируют запретить работать на объектах критической инфраструктуры Латвии
В Латвии подготовили правки в закон о нацбезопасности, которыми предлагают запретить гражданам России и Беларуси занимать руководящие должности в структурах управления объектами критической инфраструктуры
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Речь идет об объектах, важных как для страны, так и в европейском масштабе. Правки подготовило Министерство внутренних дел Латвии.
Изменения также предусматривают запрет физическим и юридическим лицам из России и Беларуси быть владельцами, менеджерами или конечными бенефициарами объектов критической инфраструктуры.
Поэтому граждане РФ и Беларуси вообще не смогут работать в системе критической инфраструктуры, если услуги также включают доступ к информации или технологическому оборудованию для таких предприятий.
В то же время граждане России и Беларуси смогут работать на объектах критической инфраструктуры только в порядке исключения по отдельному разрешению органа государственной безопасности, говорится в документе.
После одобрения правительством этого законопроекта он будет передан на рассмотрение парламента Латвии.
В 2024 году парламент Латвии не поддержал запрет гражданам Беларуси и России работать в местных школах.
харошиє рускіє ліберали будуть обурені.
Найбільша структура тарганів і їх виводка в світі це фсб росії.
пришивати скрєпу