ППО працює по російських БПЛА на Одещині, - Повітряні сили
На Одещині оголошено повітряну тривогу через фіксацію російських БПЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Сили протиповітряної оборони працюють по російських безпілотниках.
