ППО працює по російських БПЛА на Одещині, - Повітряні сили

На Одещині ППО працює по російських БПЛА

На Одещині оголошено повітряну тривогу через фіксацію російських БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сили протиповітряної оборони працюють по російських безпілотниках.

