ПВО работает по российским БПЛА в Одесской области, - Воздушные силы

На Одещині ППО працює по російських БПЛА

В Одесской области объявлена воздушная тревога из-за фиксации российских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Силы противовоздушной обороны работают по российским беспилотникам.

