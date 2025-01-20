ПВО работает по российским БПЛА в Одесской области, - Воздушные силы
В Одесской области объявлена воздушная тревога из-за фиксации российских БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Силы противовоздушной обороны работают по российским беспилотникам.
