Журналісти та активісти просять депутатів допомогти розібратись з корупційними скандалами зі зброєю

Журналісти, волонтери та громадські діячі звертаються до парламентських комітетів з нацбезпеки та оборони і антикорупційного комітету з проханням провести відкриті засідання комітетів щодо скандалів з постачанням зброї, які спалахнули наприкінці минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне звернення підписали понад 20 осіб.

Йдеться про ситуацію навколо постачання неякісних мін 120-го та 82-го калібру, а також перерахування 23 мільярдів гривень від Міноборони до державної прикордонної служби.

Нагадаємо, в грудні журналісти масово випустили сюжети та матеріали про браковані міни 120-го та 82-го калібру виробництва українських заводів. Резонанс від висвітленого призвів до того, що військові у грудні подали рекламації щодо бракованих мін, хоча проблеми були ще з осені.

Журналісти, зокрема, з’ясували, що міни відхилялися від точки прицілювання на 100–600 метрів по дальності; були невиходи мін зі ствола міномета; нерозриви мін у цілі; міни падали на траєкторії польоту на відстані 10–150 метрів від міномета;при зміні прицілу міна неправильно змінювала дальність польоту; поодинокі випадки невиходу міни з труби, догоряння пороху в стволі.

Також журналісти володіють інформацією, про те, що представники мінімум двох міністерств наполегливо вимагали законтрактувати саме українських виробників, хоча перші перевірки вказали на неготовність заводів до такого виробництва.

Другий скандал був спричинений перерахуванням за пропозицією Міноборони 23 мільярдів гривень Державній прикордонній службі на придбання боєприпасів у конкретної фірми. Цей крок вжитий в умовах, коли профільна Агенція оборонних закупівель вже мала контракти на ці гроші, але чекала перевірки складів контрагентів, щоб не допустити зриву поставок. Зважаючи, що заявлена дата поставки польською компанією боєприпасів означена як 2026 рік, то подібні дії викликають підозру в лобіюванні певних інтересів.

"У зв’язку з цим звертаємось до керівництва комітетів з національної безпеки та оборони та антикорупційної політики провести публічні засідання комітетів з цього приводу, а також ініціювати створення тимчасової слідчої комісії для розслідування вищевказаних фактів", - йдеться в листі.

Лист підписали

Тетяна Ніколаєнко, журналістка видання Цензор.НЕТ, яка регулярно висвітлює тему корупції; членкиня ГАР МО першого скликання. Анастасія Шуба, волонтерка, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Максим Костецький, адвокат, волонтер, голова громадської організації "Центр формування політики". Богдан Буткевич, журналіст, телеведучий (ЦЕНЗОР.НЕТ, Радіо Київ, Шоубісики). Юлія Кирієнко-Мерінова, спеціальна кореспондентка ТСН, 1+1. Юрій Ніколов, редактор сайту "Наші гроші". Інна Білак, журналістка, кореспондентка "Сьогодні" канал Україна (2018-2022). Євген Будерацький, заступник головного редактора видання "Українська правда". Bihus.Info. Ірина Герасимова, шеф-редакторка 5 каналу. Юрій Гудименко, ветеран війни, голова ГО МРІЯ. Віталій Улибін, шеф-редактор видань "Сіль.Медіа", "Полтавська хвиля". Олена Трегуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії (НАКО). Геннадій Попенко актор, військовослужбовець. Юлія Забєліна, політичний оглядач радіо NV. Центр Протидії Корупції. Севгіль Мусаєва, головна редакторка УП. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine. Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, авторка ютуб-каналів ЦЕНЗОР.НЕТ та Шоубісики. Мазур Євгенія, спеціальна кореспондентка LIGA.net. Марія Берлінська, волонтерка,керівник Центру підтримки аеророзвідки. Олег Симороз - ветеран ЗСУ, учасник російсько-української війни.

