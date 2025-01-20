Журналисты и активисты просят депутатов помочь разобраться с коррупционными скандалами с оружием

Журналисты, волонтеры и общественные деятели обращаются к парламентским комитетам по нацбезопасности и обороне и антикоррупционному комитету с просьбой провести открытые заседания комитетов по скандалам с поставками оружия, которые вспыхнули в конце прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение подписали более 20 человек.

Речь идет о ситуации вокруг поставок некачественных мин 120-го и 82-го калибра, а также перечисления 23 миллиардов гривен от Минобороны в государственную пограничную службу.

Напомним, в декабре журналисты массово выпустили сюжеты и материалы о бракованных минах 120-го и 82-го калибра производства украинских заводов. Резонанс от освещенного привел к тому, что военные в декабре подали рекламации по бракованным минам, хотя проблемы были еще с осени.

Журналисты, в частности, выяснили, что мины отклонялись от точки прицеливания на 100-600 метров по дальности; были невыходы мин из ствола миномета; неразрывы мин в цели; мины падали на траектории полета на расстоянии 10-150 метров от миномета; при изменении прицела мина неправильно меняла дальность полета; единичные случаи невыхода мины из трубы, догорания пороха в стволе.

Также журналисты владеют информацией, о том, что представители минимум двух министерств настойчиво требовали законтрактовать именно украинских производителей, хотя первые проверки указали на неготовность заводов к такому производству.

Второй скандал был вызван перечислением по предложению Минобороны 23 миллиардов гривен Государственной пограничной службе на приобретение боеприпасов у конкретной фирмы. Этот шаг предпринят в условиях, когда профильное Агентство оборонных закупок уже имело контракты на эти деньги, но ждало проверки складов контрагентов, чтобы не допустить срыва поставок. Учитывая, что заявленная дата поставки польской компанией боеприпасов обозначена как 2026 год, то подобные действия вызывают подозрение в лоббировании определенных интересов.

"В связи с этим обращаемся к руководству комитетов по национальной безопасности и обороне и антикоррупционной политики провести публичные заседания комитетов по этому поводу, а также инициировать создание временной следственной комиссии для расследования вышеуказанных фактов", - говорится в письме.

Письмо подписали

Татьяна Николаенко, журналистка издания Цензор.НЕТ, которая регулярно освещает тему коррупции; член ГАР МО первого созыва. Анастасия Шуба, волонтер, заместитель председателя общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины. Максим Костецкий, адвокат, волонтер, председатель общественной организации "Центр формирования политики". Богдан Буткевич, журналист, телеведущий (ЦЕНЗОР.НЕТ, Радио Киев, Шоубисики). Юлия Кириенко-Меринова, специальный корреспондент ТСН, 1+1. Юрий Николов, редактор сайта "Наши деньги". Инна Билак, журналистка, корреспондентка "Сегодня" канал Украина (2018-2022). Евгений Будерацкий, заместитель главного редактора издания "Украинская правда". Bihus.Info. Ирина Герасимова, шеф-редактор 5 канала. Юрий Гудыменко, ветеран войны, председатель ОО МРИЯ. Виталий Улыбин, шеф-редактор изданий "Сіль.Медіа", "Полтавская волна". Елена Трегуб, исполнительный директор Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО). Геннадий Попенко, актер, военнослужащий. Юлия Забелина, политический обозреватель радио NV. Центр Противодействия Коррупции. Севгиль Мусаева, главный редактор УП. Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Ukraine. Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка, автор ютуб-каналов ЦЕНЗОР.НЕТ и Шоубисики. Мазур Евгения, специальный корреспондент LIGA.net. Мария Берлинская, волонтер, руководитель Центра поддержки аэроразведки. Олег Симороз - ветеран ВСУ, участник российско-украинской войны.

