РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10743 посетителя онлайн
Новости Фото
12 517 88

Очередная партия бракованных мин производства Минстратегпрома поставлена ​​ВСУ, - Бутусов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Очередная партия бракованных мин производства Минстратегпрома (министр Герман Сметанин) поставлена в армию. Никакая военная приемная Минобороны (министр Рустем Умеров) не останавливает поставки бракованных мин в войска, полная безответственность продолжается.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Во 2-м батальоне 153-й механизированной бригады получили новые мины, сделано 6 выстрелов 120-мм минами - НОЛЬ разрывов. Сделано 10 выстрелов 82-мм - 1 разрыв! Подрывник уже другой - М-6", - написал журналист в фейсбуке.

браковані міни
браковані міни
браковані міни

Смотрите также: Минстратегпром продолжает поставлять на фронт тысячи бракованных мин, - Бутусов. ВИДЕО


браковані міни
браковані міни

браковані міни та підривачі у 153 бригаді

Бутусов напомнил, что первую публикацию о бракованных минах он сделал 6 ноября 2024 года, и с тех пор в войска продолжают поставлять бракованные мины калибра 120 и 82 мм.

браковані підривачі до мін

Читайте также: Я заставляю заводы производить больше боеприпасов, чем они могут, - глава Минстратегпрома Сметанин

браковані підривачі до мін
браковані підривачі до мін
браковані підривачі до мін

"Власть до сих пор не способна организовать контроль качества и прекратить поставки брака! На программу производства мин калибра 120 и 82 мм Минстратегпром получил в 2024 году 25 миллиардов гривен", - отмечает главред Цензор.НЕТ.

Читайте также: Находящиеся на линии столкновения бригады получили 100% замену мин

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

Автор: 

боеприпасы (2398) Бутусов Юрий (4409) Минстратегпром (64) мина (333) Герман Сметанин (30)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+47
все важче знайти інше пояснення окрім роботи на ворога.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:54 Ответить
+38
Байден дай зе-недоумкам 250 млрд доларів бо не вистачає грошей на працюючі міни! Хватає тільки на браковані!
показать весь комментарий
17.01.2025 21:51 Ответить
+27
Це не бардак,а організована фсбе 3,14дерації ,системна диверсійна робота "зеленої прорашистської влади" проти України і її армії.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А сметанин?
показать весь комментарий
17.01.2025 21:55 Ответить
Пропоную Сметану замочити разом з порохом у воді, на декілька годин....
Дивись, і якість появиться, разом з відповідальністю....
показать весь комментарий
17.01.2025 22:36 Ответить
Без доступа воздуха.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:27 Ответить
А ти в собі впевнений? Чи угро- фіннів вже в слов'яни записали?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:15 Ответить
а смєтанін слов'янин, а гавнокомандуючий?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:59 Ответить
Був тут один слов'янин, яйця по 17 штовхав
показать весь комментарий
17.01.2025 23:08 Ответить
угу, от морозова до тарана были одни словянины, кроме еханурова, и шо, сильно помогло оно Украине?
показать весь комментарий
17.01.2025 23:30 Ответить
Кста, Морозов создал с Кравчуком ЗСУ с нуля. Это потом рыжая кучма все разбазарила, ну и бандюкович приложился. А с зедёнком и так всем все понятно.
показать весь комментарий
18.01.2025 00:38 Ответить
Ну да, так то Морозов был не самым плохим из них. Но ничего он не создавал - Рада переподчинила все, что на территории было, а он только успел начать сокращать.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:42 Ответить
За сталіна цього тіпочка розстріляли б вже через 3 години.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:50 Ответить
Дрочиш на виродка що мільйони українців голодом заморив?
показать весь комментарий
18.01.2025 02:23 Ответить
Чому ти так рішив?
показать весь комментарий
18.01.2025 06:01 Ответить
Посилання на ****** сталіна окрім як в негативному контексті з прокляттями його кінчаної натури неприпустиме для українця.
показать весь комментарий
18.01.2025 07:27 Ответить
Байден дай зе-недоумкам 250 млрд доларів бо не вистачає грошей на працюючі міни! Хватає тільки на браковані!
показать весь комментарий
17.01.2025 21:51 Ответить
Під@ри набагато ближче, аніж показує нам deepstatemap...
показать весь комментарий
18.01.2025 09:23 Ответить
Охуіли - це бардак - за такі проиоби Сметанін і Умеров повинні іх самі відстрілювати на полігоні
показать весь комментарий
17.01.2025 21:53 Ответить
Це не бардак,а організована фсбе 3,14дерації ,системна диверсійна робота "зеленої прорашистської влади" проти України і її армії.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:07 Ответить
Як у вас так виходить - влада прорашистьска - а от хто цю владу до влади привів - то той проукраїнський. Так не буває - просто завдання більшості виборців - це знищеня української войьовничої меньшості, щоб зустрічати нови роки з рюськіми та холодцем - так мріяв їх презедент.
показать весь комментарий
18.01.2025 05:17 Ответить
Так, Україна в Україна не в більшості, тому Януковичі і Зеленські
демократично перемагали.
Але ця "невеличка обставина" чомусь не надто бентежила
проукраїнський політикум.
Тому що єдине корито.
От і маємо малоросію у Києві, яка намагається відкараскатись
від оскаженілого, але такого рідного руського брата.
Кров'ю українців.
показать весь комментарий
18.01.2025 06:58 Ответить
Ніколи не варто говорити "так не буває",бо "буває ще й не таке".Ніколи не варто говорити "так не буває",коли в реальному житті є саме те."що не бувало ,але стало.відбулося" Юда теж був одним з найкращих друзів Ісуса....Але ж таке було, є і буде....
показать весь комментарий
18.01.2025 10:11 Ответить
Які ж гниди риго-зелені, ну раз. ну два , а коли постійно , то це диверсія! Чому на за водах відсутня прийомка!
показать весь комментарий
17.01.2025 21:54 Ответить
все важче знайти інше пояснення окрім роботи на ворога.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:54 Ответить
взагалі вже з 2019 року в мене особисто іншого пояснення не було ))

а Ви все ще шукаєте ))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
17.01.2025 22:22 Ответить
Вам нагадать?!

Мир в глазах путина ..какая разніца..

шукай *** ..шукай ..73% процентний
показать весь комментарий
17.01.2025 22:37 Ответить
не треба свої іллюзії розповсюджувати на людей яких ви не знаєте
показать весь комментарий
18.01.2025 23:27 Ответить
Аьце тому шо за першу партию жодна тварюка ге понесла ані відповідальність ані покарання. Ну, а так конешно Порошенко вінуватий, куди ж без нього.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:54 Ответить
Ви десь маєте рацію, я про Пороха - вперто ходять слухи шо шакали гниди готують чергове кримінальне провадження.
показать весь комментарий
18.01.2025 05:20 Ответить
Пора переходити до виробництва ядерної зброї. Досвід є.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:54 Ответить
Так не взірветься ж нічого...
показать весь комментарий
17.01.2025 22:09 Ответить
Здається, джентельмени, що то був сарказм...
показать весь комментарий
17.01.2025 23:09 Ответить
Кому ще не зрозуміло що Українців цілеспрямовано знищюють? Їм чхати на Українців,їхнє завдання знищити Україну,для цього їх і ставили на ці посади,вони заробляють статки для себе та своїх дітей,а коли знищять Україну будуть жити за кордоном.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:55 Ответить
Зеленський провів засідання Ставки: працюємо над більшими закупівлями та масштабами виробництва зброї в Україні.
показать весь комментарий
17.01.2025 21:57 Ответить
не збрехала ж Оманська Гнида ..більше бракованих мін та снарядів БІЛЬШЕ !
показать весь комментарий
17.01.2025 22:23 Ответить
скажу простіше… зтикався з цим… є мазаники на виробництвах - рідня керівництва…. от і результат …
показать весь комментарий
17.01.2025 21:57 Ответить
Це легко лічиться. На завод заходить ТЦК і всіх включаючи керівництво заганяє в бусик і везе прямо в окопи на 0
показать весь комментарий
17.01.2025 22:19 Ответить
те що ви кажете - це те що хочеться… а по факту прості роботяги виправляють косяки якщо вони не явні і все йде далі…
показать весь комментарий
17.01.2025 22:40 Ответить
Знаєте, я працював колись на заводі. І скажу що на заводі всі все знають хто що і куди робить. Тобто замішані всі, в разному ступені. Одні саботують, інші брак гонять, треті не помічають а четверті просто мовчать. через це і потрібно гребти всіх. А на кожен завод який працює на оборонку ставити відповідального. Тому що це не жарти. Із за цих бракованих мін багато людей загинуло і багато нашої території втрачено
показать весь комментарий
17.01.2025 23:12 Ответить
А на кожен завод який працює на оборонку ставити відповідального.-(і на цьому заводі,котрий займається випуском бракованих *********** є дуже багато " зелених відповідальних ".які отримують платню за те,щоб браковані ********** потрапляли на фронт .
показать весь комментарий
18.01.2025 10:16 Ответить
о..зельона холуйня в онлайн вийшла ))
показать весь комментарий
17.01.2025 22:24 Ответить
я бачу ти тут новенький і одразу в спам по необізнаності….
показать весь комментарий
17.01.2025 22:37 Ответить
Пугати людину спамом - тим паче шо і нема за що. Ви там не приймали участь у законі про змі(штрафи).
показать весь комментарий
18.01.2025 05:24 Ответить
Один из примеров "нашей независимости в производстве оружия", о которой говорилось на Ставке (см. пару новостей ниже в ленте).
показать весь комментарий
17.01.2025 21:58 Ответить
31 грудня стало відомо, що неякісні міни потрапили у підрозділи на Времівський напрямок, у район Великої Новосілки.

Росіяни намагаються оточити Велику Новосілку - DeepState

Теперь понятно почему туда направили бракованные мины.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:00 Ответить
Коаліція Слуг народу + ОПЗЖ + Голос, 248 голосами підтримала законопроект, який передбачає відміну штрафів за постачання у ЗСУ неякісної зброї і снарядів.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:00 Ответить
Штрафи треба відмінити, натомість запровадити розстріл на місці
показать весь комментарий
17.01.2025 22:54 Ответить
А верховний гівнокомандувач куди дивиться?Курви шобли ЗЕленої.Коли ж ви,суки " ...як роса на сонці"?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:01 Ответить
верховна Оманська Гнида дивиться як пухнуть його офшорні рахунки та крипта
показать весь комментарий
17.01.2025 22:11 Ответить
А все тому, що бракований Верховний головнокомандувач, який напризначав браковані кадри!
показать весь комментарий
17.01.2025 22:01 Ответить
Показуйте це Трампу щоб точно хотів спонсувати вкраїнчиків.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:06 Ответить
перший раз порох був неякісний, другий раз штангенциркулі на виробництві були не тієї моделі... а що на цей раз?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:09 Ответить
Бутусов такий оптиміст ..до чого тут повна безвідповідальність ?!

ЦЕ СВІДОМИЙ САБОТАЖ ТА ДИВЕРСІЯ від Оманської гниди та гниди умерова !
показать весь комментарий
17.01.2025 22:10 Ответить
Це просто зрада і саботаж. А все тому що першу партію брака проковтнули ніхто за це не поніс покарання значить всі інші поняли що можна продовжувати. Скільки міст здали і скільки наших хлопців загинули із за цих бракованих мін вам не скажуть
показать весь комментарий
17.01.2025 22:12 Ответить
злочинна бездіяльність з боку органів безпеки
показать весь комментарий
17.01.2025 22:13 Ответить
Вот эти вот "органы" работают исключительно по команде "фас" сверху.Если и найдётся кто-то инициативный в этих самых "органах",ему тонко намекнут на толстые обстоятельства(лучшем случае).
показать весь комментарий
18.01.2025 00:08 Ответить
вміють тільки красти і обливати брудом порядних людей
показать весь комментарий
17.01.2025 22:15 Ответить
Тому що наш Лідор стійкий і незламний! Покращував життя і буде покращувати життя!
Собі і друзям
показать весь комментарий
17.01.2025 22:17 Ответить
Наслідки діяльності 5 - 6 дЕФЕКТИВНИХ менеджерів найвеличнічшого нікчеми!
показать весь комментарий
17.01.2025 22:17 Ответить
Зеленський, Єрмак та Слуги - таки же самі ЗЛОЧИНЦІ для України та українців, як Уйло і Рашка!
Тільки від них оборонятися ЗАБОРОНЕНО!
показать весь комментарий
17.01.2025 22:17 Ответить
Ішаку не до якихось там мін для ЗСУ. Воно глобальні проблеми "вирішує". Ось словакам треба помогти з енергетикою, бо самі не дають ради.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:18 Ответить
Пока не поменяют ермака с клоуном и не посадят их с конфигурациями дела не будет.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:27 Ответить
Не заважайте зеленій банді красти.Які міни,коли треба нову автівку купляти і добудовувати третій поверх на своїй хатинці?
показать весь комментарий
17.01.2025 22:29 Ответить
Це не міни , а результати виборів 2019 року!
показать весь комментарий
17.01.2025 22:37 Ответить
вибори 19 року-це і є "міна заторможеноі діі"
показать весь комментарий
18.01.2025 07:18 Ответить
Країна терпіл-вівців. Зелена пліснява вже фактично відкрито проводить геноцид ЗСУ, поставляючи браковані ********** (!) на фронт не перший раз, а суспільство бекає, як стадо в стойлі. Жодна потвора, відповідальна за брак не те що не пристрелена, як скажена собака, а навіть не посаджена. Тьху, блд.
показать весь комментарий
17.01.2025 22:37 Ответить
Нафти багато, але там нюанс - що якщо відкрив краник, то потрібно качати, транспортувати, переробляти, зберігати і продавати
Якщо якась ланка дає відмову, то ламається все.
А найголовніший знаменник, що видобуток на вишці не можна поставити на паузу
показать весь комментарий
17.01.2025 23:19 Ответить
Державна зрада!
показать весь комментарий
17.01.2025 22:47 Ответить
А пам'ятаєте який був ГАЛАС та скільки ЛАЙНА на Порошенко за міномети "Молот"?!
А там, було 1-2 випадки на СОТНІ МІНОМЕТІВ!
показать весь комментарий
17.01.2025 22:49 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2025 22:59 Ответить
Зате у когось буде гарний будиночок і не один ☺️ а міни то таке, і взагалі вам ніхто нічого не винен, це ви всім винні, ану бігом в тцк 😡
показать весь комментарий
17.01.2025 22:59 Ответить
Ти диви. А якийсь там поц віщав, що ввели 100% контроль якості. Це тоді міни звідки? Зі 146% як на раісі *******?
показать весь комментарий
17.01.2025 23:00 Ответить
Це іпсо, а Бутусов агент Москви)

Питання в іншому: коли ми нарешті зупинимо цей безлад, фінал якому видно неозброєним оком? Парламентська опозиція, ау! Імпотенти *****..
показать весь комментарий
17.01.2025 23:04 Ответить
Был такой сралинский нарком Каганович - сволочь и негодяй, как все камуняки. Но дело свое знал, и говорил, что у каждой аварии есть имя, фамилия и адрес. На каждой мине есть имя и адрес технолога и директора завода. Расстрелять наюх на площади - больше ни одна бракованная железяка за ворота не выедет.
показать весь комментарий
17.01.2025 23:37 Ответить
ну це вже зрада конкретна. усі ліземо у помиральну яму
показать весь комментарий
17.01.2025 23:55 Ответить
Смэтанін, Умєров.... І жоного разу не згадане прізвище Першого заступника міністра оборони ПО ЗБРОЇ.
Організація військової прийомки зброї - суто його відповідальність! І політична і організаційна.
Таке преподнесення інформації - Це заангажованість, чи маніпуляція, чи щось інше....
показать весь комментарий
18.01.2025 00:00 Ответить
Зете Лєнка з личинками на гірнолижному курорту відпочиває, поки гундоса почвара армію обкрадає.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:07 Ответить
Наша песня хороша начинай сначала.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:07 Ответить
Не там диверсантів СБУ шукає, дріб'язок замітає, а глиби не ворушить.
показать весь комментарий
18.01.2025 01:54 Ответить
Зебільна мерзота веде нас все глибше в болото...
показать весь комментарий
18.01.2025 03:49 Ответить
СКОРІШЕ ЗА ВСЕ ТІ БРАКОВАНІ МІНИ ПО НОВОМУ КОЛУ ПІШЛИ
показать весь комментарий
18.01.2025 04:03 Ответить
Видно каву прийдеться пити десь у Варшаві, або і у Німетчині.
показать весь комментарий
18.01.2025 05:26 Ответить
Нарід 73% вибрав у 2019 році свою смерть. Змінити вже нічого не вийде. Ворог пре зі всіх боків, зброю для його зупинки і захисні споруди не роблять, закони необхідні для мобілізації і демобілізації не приймають і не дають іншим це зробити - прицепилися до вдали і брешуть, брешуть, крадуть, брешуть, знову брешуть і краждуть, а вже відкрито почали робити диверсію і нічого. Головна мета залишків наріду 73% - втекти до ЄС.
показать весь комментарий
18.01.2025 08:11 Ответить
В інших країнах такого міністра давно відправили би у відставку як мінімум
показать весь комментарий
18.01.2025 10:58 Ответить
 
 