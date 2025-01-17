Очередная партия бракованных мин производства Минстратегпрома поставлена ВСУ, - Бутусов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Очередная партия бракованных мин производства Минстратегпрома (министр Герман Сметанин) поставлена в армию. Никакая военная приемная Минобороны (министр Рустем Умеров) не останавливает поставки бракованных мин в войска, полная безответственность продолжается.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Во 2-м батальоне 153-й механизированной бригады получили новые мины, сделано 6 выстрелов 120-мм минами - НОЛЬ разрывов. Сделано 10 выстрелов 82-мм - 1 разрыв! Подрывник уже другой - М-6", - написал журналист в фейсбуке.
Бутусов напомнил, что первую публикацию о бракованных минах он сделал 6 ноября 2024 года, и с тех пор в войска продолжают поставлять бракованные мины калибра 120 и 82 мм.
"Власть до сих пор не способна организовать контроль качества и прекратить поставки брака! На программу производства мин калибра 120 и 82 мм Минстратегпром получил в 2024 году 25 миллиардов гривен", - отмечает главред Цензор.НЕТ.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.
31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.
9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.
В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дивись, і якість появиться, разом з відповідальністю....
демократично перемагали.
Але ця "невеличка обставина" чомусь не надто бентежила
проукраїнський політикум.
Тому що єдине корито.
От і маємо малоросію у Києві, яка намагається відкараскатись
від оскаженілого, але такого рідного руського брата.
Кров'ю українців.
а Ви все ще шукаєте ))))))))))))))))))))
Мир в глазах путина ..какая разніца..
шукай *** ..шукай ..73% процентний
Росіяни намагаються оточити Велику Новосілку - DeepState
Теперь понятно почему туда направили бракованные мины.
ЦЕ СВІДОМИЙ САБОТАЖ ТА ДИВЕРСІЯ від Оманської гниди та гниди умерова !
Собі і друзям
Тільки від них оборонятися ЗАБОРОНЕНО!
Якщо якась ланка дає відмову, то ламається все.
А найголовніший знаменник, що видобуток на вишці не можна поставити на паузу
А там, було 1-2 випадки на СОТНІ МІНОМЕТІВ!
Питання в іншому: коли ми нарешті зупинимо цей безлад, фінал якому видно неозброєним оком? Парламентська опозиція, ау! Імпотенти *****..
Організація військової прийомки зброї - суто його відповідальність! І політична і організаційна.
Таке преподнесення інформації - Це заангажованість, чи маніпуляція, чи щось інше....