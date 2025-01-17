Очередная партия бракованных мин производства Минстратегпрома поставлена ​​ВСУ, - Бутусов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Очередная партия бракованных мин производства Минстратегпрома (министр Герман Сметанин) поставлена в армию. Никакая военная приемная Минобороны (министр Рустем Умеров) не останавливает поставки бракованных мин в войска, полная безответственность продолжается.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Во 2-м батальоне 153-й механизированной бригады получили новые мины, сделано 6 выстрелов 120-мм минами - НОЛЬ разрывов. Сделано 10 выстрелов 82-мм - 1 разрыв! Подрывник уже другой - М-6", - написал журналист в фейсбуке.







Бутусов напомнил, что первую публикацию о бракованных минах он сделал 6 ноября 2024 года, и с тех пор в войска продолжают поставлять бракованные мины калибра 120 и 82 мм.

"Власть до сих пор не способна организовать контроль качества и прекратить поставки брака! На программу производства мин калибра 120 и 82 мм Минстратегпром получил в 2024 году 25 миллиардов гривен", - отмечает главред Цензор.НЕТ.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.