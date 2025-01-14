РУС
Я заставляю заводы производить больше боеприпасов, чем они могут, - глава Минстратегпрома Сметанин

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин утверждает, что завод-поставщик неработающих 120-мм мин выполнил заказ на прошлый год в полном объеме.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Та продукция, которая должна была быть отгружена по графикам прошлого года, отгружена в полном объеме. За исключением продукции, которую надо заменить. Она меняется по отдельному графику, согласованному между производителем и закупочной организацией", - сказал Сметанин.

В то же время, по информации журналистов, завод-поставщик не выполнил значительную часть заказа АОЗ по боеприпасам и вернул часть средств.

Поэтому журналистов интересовало, будут ли и дальше завод контрактовать с преувеличением возможностей.

Также читайте: Завод заменил 10% скандальных мин. Порох теперь 10 часов замачивают в воде, - Сметанин

Сметанин высказался за многолетнее контрактирование украинских производителей.

"Вы понимаете, что в 2024 году завод сделал в разы больше чем в 2023? Моя логика, чтобы давать контракт хотя бы на 2 года. Но не давать за границу, а оставлять в Украине", - подчеркнул министр.

"Условно. Завод говорит, что может произвести 50 000 в следующем году. А я говорю: а сколько в 2026? Ну, возможно, если поработаю, то 75 000-100 000. Тогда я иду в минобороны и говорю: заключите контракт на 150 тысяч, и тогда я буду заставлять завод делать не 50 000, а 70 000. Но делать больше чем он может", - заявил министр.

Сметанин заявил, что это он заставляет заводы делать больше чем они хотят.

В ноябре-декабре представители медиа и общественные деятели неоднократно сообщали о проблемах, которые украинские военные имели из-за использования мин 120 и 82 калибра украинского производства.

Читайте также: Минстратегпром продолжает поставлять на фронт тысячи бракованных мин, - Бутусов. ВИДЕО

Среди ключевых: пороха и низкое качество взрывателя и как результат - невозможность использовать их эффективно во время боевых действий и угроза жизни военных. В частности, как указывается в материале ZN.UA, во время стрельб (с 18 сентября по 10 ноября) выяснилось, что..:

  • мины отклонялись от точки прицеливания на 100-600 метров по дальности;
  • были невыходы мин из ствола миномета;
  • неразрывы мин в цели;
  • мины падали на траектории полета на расстоянии 10-150 метров от миномета;
  • при изменении прицела мина неправильно изменяла дальность полета;
  • единичные случаи невыхода мины из трубы, догорания пороха в стволе.

Также журналисты сообщили, что завод не выполнил вовремя почти треть поставок.

боеприпасы (2398) военно-промышленный комплекс (256) Минстратегпром (64) мина (333) Герман Сметанин (30)
Топ комментарии
+41
Господи, где они откопали это "молодое дарование"? Он сегодня лепит такое ... Он хоть понятие имеет о техпроцессе и технологических картах? А о государственной и военной приемке изделий? На кого, на каких лохов рассчитан этот тупой бред?
14.01.2025 00:03 Ответить
+36
Видео с частей опровергают его бред. Там не то вещество и не то количество в подрывном заряде, что положено по ТУ. Не те габаритные размеры, не та толщина стенок и т.д. Видео полно в сети. Там просто трындец, который нельзя объяснить спешкой и авралом. Кто это все принимал и ставил свои подписи на актах?
14.01.2025 00:09 Ответить
+35
тобто влаштовує постійний аврал і, як результат - брак із-за поспіху і недотримання технологічної карти

шоу
14.01.2025 00:02 Ответить
тобто влаштовує постійний аврал і, як результат - брак із-за поспіху і недотримання технологічної карти

шоу
14.01.2025 00:02 Ответить
Видео с частей опровергают его бред. Там не то вещество и не то количество в подрывном заряде, что положено по ТУ. Не те габаритные размеры, не та толщина стенок и т.д. Видео полно в сети. Там просто трындец, который нельзя объяснить спешкой и авралом. Кто это все принимал и ставил свои подписи на актах?
14.01.2025 00:09 Ответить
Ну в загалі то у таких випадках завжди були воєнпреди - останнє слово за ними. Вони мали право на будь якому етапі виробництва перевіряти. Або хтось щось наплутав з чертежами, можливо і навмисно, або такі воєнпреди - теж поставили особисті печатки на документах. Ну взагалі то саме такі випадки і ставлять відношення громадаян до своєї армії. Тотальне знищеня войьовничої меньшості більшостю зеленського. І все.
14.01.2025 03:10 Ответить
На виробництві повинен бути внутрішній контроль виробництва, відділ технічного контролю, який повинен контролювати виробництво, виявляти брак. І ставити свої підписи в технологічних журналах операцій.
Виробництво для потреб МОУ повинні контролювати представники Замовника (МОУ). Зміни в конструкторській документації (заміна матеріалу, пороху, упакування, підривного пристрою), щоб ця заміна була законною, а не браком, узгоджує ПЗ. Так було 100 років назад і так є зараз.
І оці дві структури стоять першими в ланцюжку відповідальності за виробництво браку. У них є ім'я і прізвище.
Якщо ж цей брак був санкціонований їх керівниками, в обхід цих структур, то повинні бути якісь документальні рішення, ними підписані.
Тут не треба ні Шерлоків Холмсів ні Пінкертонів. Все на поверхні.
Тому, якщо сам Сметанін санкціонував оці відхилення від КД, то він є відповідальним теж. І ніякими планами розширення виробництва прикритися тут неможливо. Це тупі, некомпетентні рішення, а може і злочинні
14.01.2025 04:09 Ответить
Це злочин проти ЗСУ. Проти обороноздатьності України. Жодного сумніву у мене не має. Багато років працював на машинобудівельному заводі майстром, ст. майстром, нач. цеха. Це злочин.
14.01.2025 04:34 Ответить
Які документальні рішення? "Підписуй або завтра опинишся за воротами" в кращому випадку, а в гіршому - на тебе цей весь брак повісимо, осудимо (військовий час !) або в штурмовики.
14.01.2025 06:22 Ответить
А наше СБУ за наші ж гроші бігає по Чернівцях та ловить ухилянтів, які не хочуть воювати лопатами, замість того, щоб провести розслідування.
14.01.2025 08:25 Ответить
Господи, где они откопали это "молодое дарование"? Он сегодня лепит такое ... Он хоть понятие имеет о техпроцессе и технологических картах? А о государственной и военной приемке изделий? На кого, на каких лохов рассчитан этот тупой бред?
14.01.2025 00:03 Ответить
73% гнівно одобрюють - зеленский все знає - хрінових, без потреби кремля, не поставить крувати.
14.01.2025 03:12 Ответить
Воно не обурене. Воно схвильоване що лУчезарний з такими проколами пРіколами може другий термін прАсрать.
14.01.2025 10:54 Ответить
Якщо тех процес розроблено і розраховано під виробництво, умовно, 100 виробів у день, то 150 зробити також реально. Але виключно за рахунок зниження якості, чудес же не буває. І виходить от така пятілетка за трі года. Дибіл...
14.01.2025 08:18 Ответить
Якщо зібрати 9 жінок докупи вони тобі дитятко за місяць не народять. Це можливе при переході виробництва в три зміни або чотири стіни(без перерв,,,)
14.01.2025 10:58 Ответить
Для особо альтернативно одаренных элементарный вопрос - какое отношение к "снижению" качества имеет замена взрывателя на другой тип и замена взрывчатого вещества на другое в подрывнике?
14.01.2025 13:35 Ответить
А выйти в 3 смены вместо двух мешает религия или встроенное скудоумие? И какое отношение к браку имеет замена взрывчатого вещества на другое, не положенное по ТУ? И я прекрасно знаю как работает военная приемка на предприятии, вернее как она должна работать. Сталкивался. Так вот для тупых дебилов - при нормальной работе приемки такая продукция априори не могла выехать за пределы завода. Это все находится элементарно. На каждой партии в упаковочных документах есть и кто произвел, когда произвел, и кто это принял и разрешил использовать.
14.01.2025 13:36 Ответить
не говоріть дурню. де міністр, а де тех. карти?

те що зараз маємо це прямий наслідок "він змушує заводи робити більше ніж вони хочуть" (від себе допишу - можуть, бо заводи завжди хочуть стільки скільки можуть)

виробництво не масштабується простим розчерком пера і терміном "до завтра"
14.01.2025 08:19 Ответить
Увеличивается рабочий день, выводится ночная смена. И чем занималась военная приёмка на предприятиях? Временно ослепла и потеряла квалификацию? И приемка не подчиняется предприятию, а министерству напрямую.
14.01.2025 13:14 Ответить
а Ви вже вивчили скільки там змін і який робочий день?

а прийомка там військова -тобто підпорядковується МО ( а не мін страт прому)
15.01.2025 17:22 Ответить
Ну и? Так чем тогда она занимается если не заметила такой треш? И херню пишите как-раз вы. Этот Сметанин вообще-то до этого был типа главным инженером военного завода и главным конструктором. Он просто обязан знать что такое техпроцесс и что такое технологические карты. И приемок обычно две - гос и военпреды. Первая подчиняется как-раз ему.
15.01.2025 18:46 Ответить
очевидно ж, що питання до прийомки - до чого тут сметанін ?

якщо виявиться, що саме він науськав прийомку на гріх - тоді і буде відповідати - не раніше
15.01.2025 18:54 Ответить
Очевидно что Сметанин или специально несет откровенную херню или он нихрена не разбирается в вопросе. Об этом и был пост. Прочитать его не дано?
15.01.2025 19:31 Ответить
почалося з того що бутусог звинуватив мінстрарпром в виготовленні не якісних мін - хоча оний мінстратпром навітьне має ніяких виробничих потужностей.

сметаніна призначили крайнім - просто щоб "впіймати велику рибу"

а чи мала місце саме його вина (давав незаконні вказівки) -то це тільки слідство може встановити
15.01.2025 20:10 Ответить
Коим боком это отменяет то, что Сметанин несет откровенную херню для лохов? Вот каким? И Бутусов ставил вопросы о госприемке, которая подчиняется министерству, т.е. министру. Вопросы о том, как такая продукция вообще могла покинуть пределы заводов.
16.01.2025 22:02 Ответить
все дуже просто - хтось казав - та вони браковані і погано полетять - йому відповідали - краще браковані чим ніякі - якось так

до речі - браковані можна причудово возити на дронах
16.01.2025 23:20 Ответить
Не надоело такую откровенную херню здесь писать? Посмотреть видео у того-же Бутусова или десятки других мешает религия или что врожденное? Они вообще не летят через одну и не взрываются, т.к. у них не тот тип взрывателя и не тот тип вещества в подрывнике. Сметанин сам это признал. Даже чтобы это дерьмо использовать для скидов их приходится кустарным способом переделывать прямо в подразделениях. Какой дебил сказал что это лучше? Откуда вы такие "спецы" только лезете?
16.01.2025 23:39 Ответить
херня у Вас в голові - Ви запитали як так могло статися - я Вам відповів

при тому, що я ніяк не виправдовую цю ситуацію
17.01.2025 07:17 Ответить
Я вас ни о чем не спрашивал. Вы вообще с головой дружите? Это вы влезли со своими 5 копеек туда, куда вас не просили и показали себя абсолютно полным профаном, несущем откровенную херню и не имеющего о теме абсолютно никакого представления. Откуда вы только лезете, такие"умники"?
17.01.2025 11:24 Ответить
дядя, я живу у вільні країні і буду вставляти 5 копійок куди забажаю

заодно поцікавився - прийомка на такі вироби тільки від МО

а звинувачувати мінстратром у "виготовленні" будь-чого - принаймні дивно, якщо не тупо
18.01.2025 03:41 Ответить
Ну да, ты насколько свободный, настолько и тупой. Как резинка от трусов. Дальше спорь с сам с собой, в гордом одиночестве.
18.01.2025 11:34 Ответить
у Вас інтелекту замало щоб зі мною сперечатися

і, схоже, Ви не розумієте що таке розгорнути виробництво під час війни і як довго це виробництво буде виходити на проектну потужність і якість

до речі, недавно Байден зізнався що влив півтора лярда в нашу ракетну програму (скоріш за все мова іде про відносно просту паляницю)

це цифра для дебілів які порядків чисел не розуміють і кричать що замість ракет маємо асфальт, да фіг там - всього асфальту не вистачить щоб озброїти Україну ракетами
18.01.2025 17:48 Ответить
Пістьож як світоглядна стратегія.
14.01.2025 00:14 Ответить
14.01.2025 06:56 Ответить
Да, тупая попытка отвести стрелки от себя и виновных. Лапша для лохов.
14.01.2025 13:16 Ответить
коли кіндердибіл керує, в результаті брак і хаос.
14.01.2025 00:22 Ответить
Брехливі як і їх вошть
14.01.2025 00:22 Ответить
Перегляньте, дебіли, виробничі процеси закордонних компаній. І прочитай, клоун, книгу "Філософія Toyota. 14 принципів роботи злагодженої команди". Вивчіть, що таке контроль якості на всіх етапах виробництва.
14.01.2025 00:41 Ответить
не на часі
14.01.2025 00:54 Ответить
То для нього "многа букав". В Трускавецькій академії вчать тільки простим рішенням, бо інше дебіли не засвоюють.
14.01.2025 01:01 Ответить
звідки беруться і хто призначає цих дебілів ??
він ще памперс самостійно не навчився міняти ... крівник "%"№;Ъ !!
14.01.2025 01:01 Ответить
"Завод" - мишкою тинць, в єкселі хрясь - вони "йой", а я їм - міністр я, чи хто ще так може? Виробляти більше чим можеш???? От і не вибухають...
Які добойо*би керують...
14.01.2025 01:08 Ответить
Таку херню меле цілий зе-міністр...
14.01.2025 01:17 Ответить
А нам розказують,що наша воєнна промисловість може виробляти більше,ніж Міноборони може замовити,щоб продавати за границю,а тут виявляється браковані міни,коптери,котрі військові на передовій переробляють,бронежилети,теж браковані,продукти втридорога,та щей низької якості,такі наші чиновники брехливі.
14.01.2025 01:27 Ответить
камишинін, смєтанін, умєрав, жумаділав....
хто завгодно: росіянці, татари, грузини, євреї - тільки не українці.
14.01.2025 01:51 Ответить
Українця Залужного відправили подалі від України
14.01.2025 05:50 Ответить
Для виконання оманських домовленностях українці не потрібно.
14.01.2025 09:18 Ответить
"Завод каже", "я кажу", " більше ніж може".
14.01.2025 02:00 Ответить
Прочитайте біографію Сметаніна.
Він став головним конструктором і головним інженером львівського бронетанкового заводу в... 24 роки.
Оце "спеціаліст".
І тепер цей "спеціаліст" займається оборонкою під час війни.
Москалі просто в захваті.
14.01.2025 02:40 Ответить
Цей дебіл навіть не розуміє, що таке розмір на діаметр корпусу міни. Він каже, що дав команду робити діаметр корпусу " не більше і не менше". Так технарь ніколи не скаде. Даметр корпусу міни в КД узгоджений з внутрішнім діаметром труби міномета (з урахуванням допусків). Для нормального виходу міни з труби зазор між міною і трубою повинен завжди бути, але мінімально можливий. Тому недотримання встановлених допусків на розмір і приводить до застрявання міни у стволі, або ж до недостатньої сили виходу міни зі ствола через витікання газів в зазор. Діаметр легко контролюється методом "прохід, не прохід". Треба виготовити такі шаблони "труби" і тоді навіть не треба вимірювати діаметр міни.
14.01.2025 04:29 Ответить
Все он понимает. Это просто попытка перевести стрелки. Получил команду - вот и позорится. Кто-то ведь дал команду заменить взрыватели в партии мин? И кто-то же дал команду военпредам это "не заметить".
14.01.2025 14:12 Ответить
Змушую заводи робити більше ***********, ніж вони можуть, - очільник Мінстратегпрому Сметанін Джерело: https://censor.net/ua/n3530076

А як то зрозуміти? Це значить, що заводи можуть робити більше, але просто НЕ ХОЧУТЬ цього робити. Ось де і колабораціоністи сидять. Ну я не розумію, як в склянку можна налити більше води, ніж об'єм цієї склянки? То як може завод робити більше ***********, ніж його виробничі потужності? Ну, хіба що такі **********, які вони постачали на фронт і ті ********** просто не стріляли.
14.01.2025 04:18 Ответить
Їб@нько якийсь. Робив я з такими дураками на заводі . Вічно репет , лемент і гвалт як тільки зайде в цех . Їб@нуті люди
14.01.2025 05:12 Ответить
Совкові методи а якість нік чорту ...
Ось і весь їх " турборєжім"...
14.01.2025 05:25 Ответить
Сметанін заявив, що це він змушує заводи робити більше ніж вони хочуть Джерело: https://censor.net/ua/n3530076
А як тоді зрозумити движ по поводу дозволу заводам продавати ЗАЛИШКИ продукції за рубеж, якщо заводи не встигають забезпечувати фронт ??? Може пора СБУ поцікавитись цією проблемою ?
14.01.2025 05:47 Ответить
От накинулись на цього лушпіня, але ж хтось його туди назначив "покерувати". То може не там винуватих шукаємо?
14.01.2025 05:52 Ответить
До сраки такі заводи, до сраки така кількість заводів. Просрати таку оборонку треба ще вміти. Повний безлад і звіздєц.
14.01.2025 06:07 Ответить
Сметанин - абсолютный профан в этом деле. Его поставили туда отмывать деньги. И так во всей zеленой команде - одни дебилы и клептоманы
14.01.2025 06:52 Ответить
Нагадує радянщину: "Щоб корова давала більше молока, її треба не більше кормити, а більше доїти"
14.01.2025 07:40 Ответить
Чувак обосрался по полной схеме. Слишком молод ещё для такого места
14.01.2025 07:42 Ответить
Бреше верховний ішак, брешуть і його підлеглі. Класична схема розпилу: більше вкинеш - більше вкрадеш, плюс кругова порука.
14.01.2025 07:48 Ответить
знову молоде "обдарування" котре у впк може тільки почитавши помийку міліторний від паяла чмута
14.01.2025 08:12 Ответить
Але ці заводи роблять тільки в одну зміну, та тільки 3 дні в тиждень.
14.01.2025 09:15 Ответить
Куди не кинь, всюди клин......а кацапи наступають....
14.01.2025 10:09 Ответить
эксплуататор
14.01.2025 10:54 Ответить
"Змушую"-іпать пафос то який!
14.01.2025 11:52 Ответить
Ага , точно. Трудяга .
14.01.2025 12:24 Ответить
А если это реальная диверсия врага, а все сопли жуют?
15.01.2025 17:17 Ответить
 
 