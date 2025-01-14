Я заставляю заводы производить больше боеприпасов, чем они могут, - глава Минстратегпрома Сметанин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин утверждает, что завод-поставщик неработающих 120-мм мин выполнил заказ на прошлый год в полном объеме.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Та продукция, которая должна была быть отгружена по графикам прошлого года, отгружена в полном объеме. За исключением продукции, которую надо заменить. Она меняется по отдельному графику, согласованному между производителем и закупочной организацией", - сказал Сметанин.

В то же время, по информации журналистов, завод-поставщик не выполнил значительную часть заказа АОЗ по боеприпасам и вернул часть средств.

Поэтому журналистов интересовало, будут ли и дальше завод контрактовать с преувеличением возможностей.

Сметанин высказался за многолетнее контрактирование украинских производителей.

"Вы понимаете, что в 2024 году завод сделал в разы больше чем в 2023? Моя логика, чтобы давать контракт хотя бы на 2 года. Но не давать за границу, а оставлять в Украине", - подчеркнул министр.

"Условно. Завод говорит, что может произвести 50 000 в следующем году. А я говорю: а сколько в 2026? Ну, возможно, если поработаю, то 75 000-100 000. Тогда я иду в минобороны и говорю: заключите контракт на 150 тысяч, и тогда я буду заставлять завод делать не 50 000, а 70 000. Но делать больше чем он может", - заявил министр.

Сметанин заявил, что это он заставляет заводы делать больше чем они хотят.

В ноябре-декабре представители медиа и общественные деятели неоднократно сообщали о проблемах, которые украинские военные имели из-за использования мин 120 и 82 калибра украинского производства.

Среди ключевых: пороха и низкое качество взрывателя и как результат - невозможность использовать их эффективно во время боевых действий и угроза жизни военных. В частности, как указывается в материале ZN.UA, во время стрельб (с 18 сентября по 10 ноября) выяснилось, что..:

мины отклонялись от точки прицеливания на 100-600 метров по дальности;

были невыходы мин из ствола миномета;

неразрывы мин в цели;

мины падали на траектории полета на расстоянии 10-150 метров от миномета;

при изменении прицела мина неправильно изменяла дальность полета;

единичные случаи невыхода мины из трубы, догорания пороха в стволе.

Также журналисты сообщили, что завод не выполнил вовремя почти треть поставок.