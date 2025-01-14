Я заставляю заводы производить больше боеприпасов, чем они могут, - глава Минстратегпрома Сметанин
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин утверждает, что завод-поставщик неработающих 120-мм мин выполнил заказ на прошлый год в полном объеме.
Об этом он заявил в понедельник на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Та продукция, которая должна была быть отгружена по графикам прошлого года, отгружена в полном объеме. За исключением продукции, которую надо заменить. Она меняется по отдельному графику, согласованному между производителем и закупочной организацией", - сказал Сметанин.
В то же время, по информации журналистов, завод-поставщик не выполнил значительную часть заказа АОЗ по боеприпасам и вернул часть средств.
Поэтому журналистов интересовало, будут ли и дальше завод контрактовать с преувеличением возможностей.
Сметанин высказался за многолетнее контрактирование украинских производителей.
"Вы понимаете, что в 2024 году завод сделал в разы больше чем в 2023? Моя логика, чтобы давать контракт хотя бы на 2 года. Но не давать за границу, а оставлять в Украине", - подчеркнул министр.
"Условно. Завод говорит, что может произвести 50 000 в следующем году. А я говорю: а сколько в 2026? Ну, возможно, если поработаю, то 75 000-100 000. Тогда я иду в минобороны и говорю: заключите контракт на 150 тысяч, и тогда я буду заставлять завод делать не 50 000, а 70 000. Но делать больше чем он может", - заявил министр.
Сметанин заявил, что это он заставляет заводы делать больше чем они хотят.
В ноябре-декабре представители медиа и общественные деятели неоднократно сообщали о проблемах, которые украинские военные имели из-за использования мин 120 и 82 калибра украинского производства.
Среди ключевых: пороха и низкое качество взрывателя и как результат - невозможность использовать их эффективно во время боевых действий и угроза жизни военных. В частности, как указывается в материале ZN.UA, во время стрельб (с 18 сентября по 10 ноября) выяснилось, что..:
- мины отклонялись от точки прицеливания на 100-600 метров по дальности;
- были невыходы мин из ствола миномета;
- неразрывы мин в цели;
- мины падали на траектории полета на расстоянии 10-150 метров от миномета;
- при изменении прицела мина неправильно изменяла дальность полета;
- единичные случаи невыхода мины из трубы, догорания пороха в стволе.
Также журналисты сообщили, что завод не выполнил вовремя почти треть поставок.
Виробництво для потреб МОУ повинні контролювати представники Замовника (МОУ). Зміни в конструкторській документації (заміна матеріалу, пороху, упакування, підривного пристрою), щоб ця заміна була законною, а не браком, узгоджує ПЗ. Так було 100 років назад і так є зараз.
І оці дві структури стоять першими в ланцюжку відповідальності за виробництво браку. У них є ім'я і прізвище.
Якщо ж цей брак був санкціонований їх керівниками, в обхід цих структур, то повинні бути якісь документальні рішення, ними підписані.
Тут не треба ні Шерлоків Холмсів ні Пінкертонів. Все на поверхні.
Тому, якщо сам Сметанін санкціонував оці відхилення від КД, то він є відповідальним теж. І ніякими планами розширення виробництва прикритися тут неможливо. Це тупі, некомпетентні рішення, а може і злочинні
те що зараз маємо це прямий наслідок "він змушує заводи робити більше ніж вони хочуть" (від себе допишу - можуть, бо заводи завжди хочуть стільки скільки можуть)
виробництво не масштабується простим розчерком пера і терміном "до завтра"
а прийомка там військова -тобто підпорядковується МО ( а не мін страт прому)
якщо виявиться, що саме він науськав прийомку на гріх - тоді і буде відповідати - не раніше
сметаніна призначили крайнім - просто щоб "впіймати велику рибу"
а чи мала місце саме його вина (давав незаконні вказівки) -то це тільки слідство може встановити
до речі - браковані можна причудово возити на дронах
при тому, що я ніяк не виправдовую цю ситуацію
заодно поцікавився - прийомка на такі вироби тільки від МО
а звинувачувати мінстратром у "виготовленні" будь-чого - принаймні дивно, якщо не тупо
і, схоже, Ви не розумієте що таке розгорнути виробництво під час війни і як довго це виробництво буде виходити на проектну потужність і якість
до речі, недавно Байден зізнався що влив півтора лярда в нашу ракетну програму (скоріш за все мова іде про відносно просту паляницю)
це цифра для дебілів які порядків чисел не розуміють і кричать що замість ракет маємо асфальт, да фіг там - всього асфальту не вистачить щоб озброїти Україну ракетами
він ще памперс самостійно не навчився міняти ... крівник "%"№;Ъ !!
Які добойо*би керують...
хто завгодно: росіянці, татари, грузини, євреї - тільки не українці.
Він став головним конструктором і головним інженером львівського бронетанкового заводу в... 24 роки.
Оце "спеціаліст".
І тепер цей "спеціаліст" займається оборонкою під час війни.
Москалі просто в захваті.
А як то зрозуміти? Це значить, що заводи можуть робити більше, але просто НЕ ХОЧУТЬ цього робити. Ось де і колабораціоністи сидять. Ну я не розумію, як в склянку можна налити більше води, ніж об'єм цієї склянки? То як може завод робити більше ***********, ніж його виробничі потужності? Ну, хіба що такі **********, які вони постачали на фронт і ті ********** просто не стріляли.
Ось і весь їх " турборєжім"...
А як тоді зрозумити движ по поводу дозволу заводам продавати ЗАЛИШКИ продукції за рубеж, якщо заводи не встигають забезпечувати фронт ??? Може пора СБУ поцікавитись цією проблемою ?