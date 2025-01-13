Завод заменил 10% скандальных мин. Порох теперь 10 часов замачивают в воде, - Сметанин

За последние месяцы было три ситуации с несрабатыванием мин 120 и 82 калибра отечественного производства.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, о двух случаях много писали СМИ, а один был обнаружен Минобороны и быстро решен совместными усилиями с Минстратегпромом.

Как министерство решало проблему и как сейчас исправляют ситуацию с минами?

По словам Сметанина, сейчас завод поставил более 30 тыс. новых мин из новой партии. И заменил 10% от тех мин, которые были изъяты (речь идет о 24 тысячах 120-х мин).

При этом во время замены проверяется диаметр каждой мины.

Наружный диаметр мины не соответствовал заявленному размеру, был несколько меньше и пороховые газы проходили между миной и стволом миномета. Сейчас ввели 100% контроль на предприятии - наружный диаметр и диаметр хвостовика - чтобы они были не больше и не меньше", - заявил Сметанин.

Также министр заявил, что одной из причин несрабатывания мин было изменение свойства пороха.

"Мы провели анализ в лаборатории - порох был не той влажности. Что к этому привело? В первую очередь, некачественная упаковка", - отметил Сметанин.

Сейчас, по словам министра, упаковка изменена.

"Ее сейчас проверяют 10 часов в воде", - добавил министр.

Также осуществлено дополнительное лакирование снаряда.

Напомним, ранее в командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

По словам представителя КСЛ Владимира Гребенюка, мины скандального украинского завода в бригаду вообще не поставлялись.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

