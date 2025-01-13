РУС
Завод заменил 10% скандальных мин. Порох теперь 10 часов замачивают в воде, - Сметанин

Міністр стратегічних промисловостей Герман Сметанін

За последние месяцы было три ситуации с несрабатыванием мин 120 и 82 калибра отечественного производства.

Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, о двух случаях много писали СМИ, а один был обнаружен Минобороны и быстро решен совместными усилиями с Минстратегпромом.

Как министерство решало проблему и как сейчас исправляют ситуацию с минами?

По словам Сметанина, сейчас завод поставил более 30 тыс. новых мин из новой партии. И заменил 10% от тех мин, которые были изъяты (речь идет о 24 тысячах 120-х мин).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военное руководство запрещает сообщать о проблемах с минами Минстратегпрому. 151 бригаду заставляют подписывать рапорты, будто они их не получали, - Бутусов

При этом во время замены проверяется диаметр каждой мины.

Наружный диаметр мины не соответствовал заявленному размеру, был несколько меньше и пороховые газы проходили между миной и стволом миномета. Сейчас ввели 100% контроль на предприятии - наружный диаметр и диаметр хвостовика - чтобы они были не больше и не меньше", - заявил Сметанин.

Также министр заявил, что одной из причин несрабатывания мин было изменение свойства пороха.

"Мы провели анализ в лаборатории - порох был не той влажности. Что к этому привело? В первую очередь, некачественная упаковка", - отметил Сметанин.

Сейчас, по словам министра, упаковка изменена.

"Ее сейчас проверяют 10 часов в воде", - добавил министр.

Также осуществлено дополнительное лакирование снаряда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После публикации материала о бракованных минах в 151-й бригаде бойцам доставили качественные боеприпасы, - Бутусов

Напомним, ранее в командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

По словам представителя КСЛ Владимира Гребенюка, мины скандального украинского завода в бригаду вообще не поставлялись.

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большая часть наших потерь из-за некачественных боеприпасов. В лучшем случае воины слепнут, им отрывает руки, обжигает лицо, - Берлинская

Автор: 

Минстратегпром (64) мина (333) Герман Сметанин (30)
+35
це не міністр, це ділітант і ссучєний пздобол.
13.01.2025 22:03 Ответить
+35
У нас не війна, а шоу. Тільки люди гинуть по справжньому. А шоумен керує.
13.01.2025 22:04 Ответить
+34
сметаніна при Сталіну вже черви б їли
13.01.2025 21:59 Ответить
позорисько
13.01.2025 21:57 Ответить
в нас хоч якісь військові таємниці залишилися??
13.01.2025 21:57 Ответить
У нас не війна, а шоу. Тільки люди гинуть по справжньому. А шоумен керує.
13.01.2025 22:04 Ответить
одна! по 17 чи дорожчі?
13.01.2025 22:06 Ответить
Інженери напевно дистанційно навчались
13.01.2025 21:59 Ответить
В Трускавце как и Сметанин. Они не слышали такие слова как "техпроцесс" и "военприемка"
13.01.2025 23:26 Ответить
Уже б поїли.
14.01.2025 10:28 Ответить
сметанін вихвалявся, що заставив завод випустити мін набагато більше, чим вони були в змозі. А у тих не вистачило сміливості відмовити і вони погнали брак.
14.01.2025 11:12 Ответить
Этот "брак" же кто-то принял актами и поставил там свои подписи? Эти люди должны ответить за свое вредительство. И брак - это незначительные изменение параметров, а не замена одной смеси другой.
14.01.2025 13:01 Ответить
сметаніна при Сталіну вже черви б їли
13.01.2025 21:59 Ответить
Ти і справді хочеш рівнятися на совок?
13.01.2025 22:20 Ответить
Ні я *** за ось саме таку демократію .
13.01.2025 22:25 Ответить
Із за цих гадів гинуть сотні а можливо і тисячі... А покарання--політична відповідальність......Загрались ми в демократію синок
13.01.2025 22:27 Ответить
до чого тут демократія? загралися. ви її просто ще не бачили
14.01.2025 15:01 Ответить
По этому критерию-да.Поставляя бракованные боеприпасы и оружие ты спасаешь жизни.Врага.А если ты спасаешь врага,то кто ты?
13.01.2025 22:30 Ответить
В то самое время спасенный враг убивает твоих защитников
13.01.2025 22:34 Ответить
При начальнику ГРАУ Волкотрубенко була допущена до експлуатації зенітна гармата...і в умовах крайньої півночі пішли відмови противідкатних пристроїв....результат виклик на килим і тіж самі умови крайньої півночі....при хрущові реабілітовано і призначено начальником пензенського вищого інженерно-артилерійського училища
13.01.2025 22:26 Ответить
Ну якби Сталін не вмер то повір вліпилиб 20ку
13.01.2025 22:32 Ответить
тебе теж
14.01.2025 08:37 Ответить
10 годин? в воді? А чому не 24/7 і так 30 днів ???
Пороха мін із часів ІІ Світової знаходять і вони ще спрацьовують....
А тут раптом "щось пішло не так"?!
Може військова прийомка недопрацьовує????
13.01.2025 22:00 Ответить
Пороха знаходяться у вишибному заряді. У мінах які знаходять з другої, а тепер вже й з третьої світової не спрацював детонатор, тому головний заряд (за звичай це тротил) залишився незайманим у металевому корпусі. Так він може пролежати сотні років, поки його не знайдуть дронщики, та не закустарять його на скиди.
13.01.2025 22:51 Ответить
14.01.2025 09:05 Ответить
З ось такими гребенюками-сметаніними війну не виграти
13.01.2025 22:01 Ответить
Це зброя і вона повинна проходити контроль на кожному етапі, а не після того як прийде рекламація. Бо рекламація може і не прийти
13.01.2025 22:01 Ответить
це не міністр, це ділітант і ссучєний пздобол.
13.01.2025 22:03 Ответить
дилетант, але згоден із Вами
13.01.2025 22:08 Ответить
І це ВСЕ!?
Хтось з ВТК відповів за це?
13.01.2025 22:12 Ответить
Експосадовець Міноборони Вдовиченко у змові з бізнесменом-вихідцем із РФ поставив ЗСУ неякісну форму та бронежилети, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
... У відповіді "Слідству.Інфо" Вдовиченко також зазначив, що виїхав з України легально
13.01.2025 22:22 Ответить
А раніше замочували в сметані?
13.01.2025 22:16 Ответить
Зазвичай вершки потрібно міцно побити щоб отримати сметану
14.01.2025 03:00 Ответить
А ви, часом, не технологом на молокозаводі працюєте?
З вершків масло отримують, а не сметану. Для сметани, йогурту, кефіру тощо потрібні спец. бактерії.
14.01.2025 12:22 Ответить
13.01.2025 22:17 Ответить
Этот гандон понятия не имеет, как вообще работает производство! Даже ребенку понятно, что диаметр мины (снаряда) - это наиглавнейший параметр для контроля. А дебилу сметанину только сейчас дошло
13.01.2025 22:18 Ответить
Там взагалі всі параметри повинні витримуватися з мінімальними розбіжностями, бо це ********* і від цього залежить точність враження цілі.
13.01.2025 22:29 Ответить
З квітня 2016 по січень 2020 працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.
13.01.2025 22:30 Ответить
Тоді це агент ворога. Арешт. Суд. Розстріл з конфіскацією.
14.01.2025 11:25 Ответить
"...зовнішній діаметр і діаметр хвостовика - щоб вони були не більшими і не меншими", -

оце я розумію пАтужне розуміння Системи допусків та посадок! Тільки сьогодні у виконанні випускника трускавецьких акадємійов
Масштабуйте та обов'язково ознайомте студентів-інженерів, щоб розуміли на якого конченого барана у міністерському кріслі доведеться працювати.
Країна мрій, *****!
13.01.2025 22:46 Ответить
Порох тепер 10 годин замочують у воді

Усіх причетних треба замочити!
13.01.2025 22:53 Ответить
Краще втопити у тій воді, разом з порохом.
13.01.2025 23:19 Ответить
Зазвичай вершки потрібно міцно побити щоб отримати сметану)))
14.01.2025 03:01 Ответить
геній виробництва молочних продуктів.. то масло так роблять! а не сметану.
сметану роблять, прогріваючи вершки, біля теплого місця тримаючи!!!
14.01.2025 13:20 Ответить
Упаковку, не порох -

Зараз, за словами міністра, упаковку змінено.

"Її зараз перевіряють 10 годин у воді" Джерело: https://censor.net/ua/n3530062
14.01.2025 12:06 Ответить
покидьок
одна бракована міна міна може коштувати життя нашого солдата
13.01.2025 23:10 Ответить
Скіки через цю справжню поміч зеленского ху...у загинуло українських військових? А ішак просто мовчить - цеж не йього по полю розмазало так шо і мама рима не впізнає.
13.01.2025 23:17 Ответить
К чему все обсуждения? Просто воруют наши деньги.
13.01.2025 23:26 Ответить
Чи довго чекати рішення трибуналу ? Якщо чекати - то довго ...
13.01.2025 23:40 Ответить
Ох у ж ці побрехеньки. Суцільні казки про гарний уряд.
14.01.2025 01:07 Ответить
"Наружний діаметр міни не відповідав заявленому розміру, був дещо менший і порохові гази проходили між міною і стволом міномета. Зараз ввели 100% контроль на підприємстві"

Піздєц *********. Тіки зараз осьо ввели? А раніше як було? Півсантіметра туди, півсантіметра туди?
14.01.2025 02:26 Ответить
ну це вже киздець якийсь -- то міна по діаметру менша і не вилітає бо гази просочуються --- то ******* хвостовик у міни більший по розміру і міна в ствол не влазить . тебе мудака для чого міністром поставили . там же на заводі повинен бути найжорстокіший контроль якості бо це втрачені життя на фронті коли мінометники не можуть піхоту прикрити а ти **** щось там варнякаєш
14.01.2025 07:52 Ответить
Який зеленський стефанчуки шмигаль, з групою осіб оманських, такі й наслідки з 2019р., КРИВАВІ для України і Українців!!
А Генпрокурори, з 2014 року, спокійно зробивши запис у трудовий книжці, тікають за кордон з грошима, або теліпають "мудро", своєю єрундою перед ЗМІ, як луценко!!
14.01.2025 08:12 Ответить
Ти б, пятух, протеліпав з Луциком в окопах, а тоді б вже попукував тут, а так забийся під шконку і не відсвічуй
14.01.2025 10:02 Ответить
хай це чучело особисто випробує **********....
14.01.2025 08:31 Ответить
Дві ложки солі додайте
14.01.2025 08:34 Ответить
А всього-то діла, замочити козла і все наладиться!
14.01.2025 08:35 Ответить
Де відповідальність зсучених постачальників- кримінальна.? Де заява про відставку?
14.01.2025 09:13 Ответить
Товчемо лайно у ступі , бризки летять а що робити знать тільки бандити , журналістам потрібно тільки підлаштуватися під всіх а це користуватись розмазаною інформацією.
14.01.2025 10:12 Ответить
Зараз ввели стовідсотковий контроль. Собаки скажені! Треба було три роки протирати штани в кабінетах!?
14.01.2025 10:27 Ответить
Знову Порох винен. По-любе...
14.01.2025 11:19 Ответить
"Порох тепер 10 годин замочують у воді"
МАБУТЬ У СВЯТІЙ воді
14.01.2025 13:02 Ответить
Пороха треба замочувать довго бо зовнішній діаметр вже не вміщається а хвостовик торчить, кароче кавун росте а хвостик в'яне.
14.01.2025 13:05 Ответить
М'яко кажучи, це є й.о.б.а.н.и.й. б.л.я.д.с.ь.к.ий цирк...
14.01.2025 14:23 Ответить
Шапіто...
14.01.2025 14:25 Ответить
в часи "сраліна" такий "директор " був би розстріляний зразу ж,за зраду нацональних інтересів ,а не вішав би лапшу ,про браковані проценти *********** ,котрі випустило підприємство,на котрому він "зелено-рашистський диверсант"
14.01.2025 14:45 Ответить
всюди де пишут відсотки а не реальні цифри - ********* і маніпуляція.
14.01.2025 15:00 Ответить
Цей штемп вже б мав би баланду їсти 4 місяць в камері з туберкульозними
14.01.2025 15:10 Ответить
Що це за міньєтерство із якимось чмом МІНЬЄтстром? ПО 1 ЛИШЕ МІНІ ТАКОГО ГАТУНКУ, кожному підору при портфелі і через місяць буде усьо гуд.
14.01.2025 15:51 Ответить
При "тирану" Сталіну всі разом з мИнистром уже б черв'яків годували. І родини ліс валили.
Шоу продовжується(((
14.01.2025 19:23 Ответить
За його словами, про два випадки багато писали ЗМІ, а один був виявлений Міноборони й швидко вирішений спільними зусиллями з Мінстратегпромом, швидко це скільки по часу?
14.01.2025 21:43 Ответить
А,цю гниду ще не повісили?
18.01.2025 22:35 Ответить
 
 