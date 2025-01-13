Завод заменил 10% скандальных мин. Порох теперь 10 часов замачивают в воде, - Сметанин
За последние месяцы было три ситуации с несрабатыванием мин 120 и 82 калибра отечественного производства.
Об этом сообщил министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин на брифинге в понедельник, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, о двух случаях много писали СМИ, а один был обнаружен Минобороны и быстро решен совместными усилиями с Минстратегпромом.
Как министерство решало проблему и как сейчас исправляют ситуацию с минами?
По словам Сметанина, сейчас завод поставил более 30 тыс. новых мин из новой партии. И заменил 10% от тех мин, которые были изъяты (речь идет о 24 тысячах 120-х мин).
При этом во время замены проверяется диаметр каждой мины.
Наружный диаметр мины не соответствовал заявленному размеру, был несколько меньше и пороховые газы проходили между миной и стволом миномета. Сейчас ввели 100% контроль на предприятии - наружный диаметр и диаметр хвостовика - чтобы они были не больше и не меньше", - заявил Сметанин.
Также министр заявил, что одной из причин несрабатывания мин было изменение свойства пороха.
"Мы провели анализ в лаборатории - порох был не той влажности. Что к этому привело? В первую очередь, некачественная упаковка", - отметил Сметанин.
Сейчас, по словам министра, упаковка изменена.
"Ее сейчас проверяют 10 часов в воде", - добавил министр.
Также осуществлено дополнительное лакирование снаряда.
Напомним, ранее в командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.
По словам представителя КСЛ Владимира Гребенюка, мины скандального украинского завода в бригаду вообще не поставлялись.
Бракованные мины поставили ВСУ
Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.
20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".
В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.
Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.
6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.
31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.
9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пороха мін із часів ІІ Світової знаходять і вони ще спрацьовують....
А тут раптом "щось пішло не так"?!
Може військова прийомка недопрацьовує????
Хтось з ВТК відповів за це?
... У відповіді "Слідству.Інфо" Вдовиченко також зазначив, що виїхав з України легально
З вершків масло отримують, а не сметану. Для сметани, йогурту, кефіру тощо потрібні спец. бактерії.
оце я розумію пАтужне розуміння Системи допусків та посадок! Тільки сьогодні у виконанні випускника трускавецьких акадємійов
Масштабуйте та обов'язково ознайомте студентів-інженерів, щоб розуміли на якого конченого барана у міністерському кріслі доведеться працювати.
Країна мрій, *****!
Усіх причетних треба замочити!
сметану роблять, прогріваючи вершки, біля теплого місця тримаючи!!!
Зараз, за словами міністра, упаковку змінено.
"Її зараз перевіряють 10 годин у воді" Джерело: https://censor.net/ua/n3530062
одна бракована міна міна може коштувати життя нашого солдата
Піздєц *********. Тіки зараз осьо ввели? А раніше як було? Півсантіметра туди, півсантіметра туди?
А Генпрокурори, з 2014 року, спокійно зробивши запис у трудовий книжці, тікають за кордон з грошима, або теліпають "мудро", своєю єрундою перед ЗМІ, як луценко!!
МАБУТЬ У СВЯТІЙ воді
Шоу продовжується(((