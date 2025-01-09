Експосадовець Міноборони Вдовиченко у змові з бізнесменом-вихідцем із РФ поставив ЗСУ неякісну форму та бронежилети, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Один із експосадовців Міністерства оборони України Геннадій Вдовиченко міг домовитися із бізнесменом, який є вихідцем із Росії, та поставити українському війську десятки тисяч непридатних для бою бронежилетів та армійської форми сумнівної якості. Він переховується від слідства.
Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.
Неякісні куртки для ЗСУ
Журналісти перевірили якість нової зимової куртки, отриманої від військового, якому видали її в ЗСУ. З’ясувалося, що вона з неякісних матеріалів і дуже шарудить, що небезпечно для військових, які підкрадаються до ворогів.
На бирці отриманої куртки є напис Mimaltemer LTD. Як з’ясувалося, це болгарська фірма, яка впродовж 2022−2023 років поставила Силам оборони майже 50 тисяч курток і штанів. За це держава заплатила 8,5 мільйонів євро.
У судовому реєстрі розслідувачі знайшли кілька документів щодо бронежилетів, які постачала ця ж компанія. Загалом було передано близько 80 тисяч одиниць.
Але згодом, коли бронежилети вже відправили українським бійцям, експертизи, які правоохоронці провели під час офіційного розслідування, виявили, що ті непридатні для бойових умов.
Болгари з російським корінням
Згідно з документами, з якими ознайомилося "Слідство.Інфо", ця фірма у 2022 році отримала 86,5 мільйонів євро, 78 з яких – на бронежилети і 8,5 – на армійську форму.
На момент укладення перших угод з українським Міноборони навесні 2022-го власником Mimaltemer LTD був Іса Ісраїлович Мержоєв. Він, судячи з російських баз даних, має чинний паспорт громадянина РФ. Згодом фірмою почала володіти його дружина.
Саме з нею 13 вересня 2022 року українське Міністерство оборони уклало угоду на постачання майже 50 000 зимових комплектів одягу.
Взимку 2022−2023 року, коли виконувався другий контракт на поставку бронежилетів, болгарська компанія купувала в Туреччині бронежилети приблизно за 600 доларів США за одиницю: дві пластини по 160 доларів і балістичний жилет за 273 долари. Натомість українське Міноборони купувало ці жилети по 800 євро.
У одній з судових ухвал журналісти знайшли згадку, що проведена під час офіційного розслідування експертиза бронежилетів засвідчила, що їх не можна використовувати в армії. І це завдало збитків й бюджету, і обороноздатності України.
Дружба між сім'ями Мержоєвих та Вдовиченка
Розслідувачі поговорили з екскерівником компанії Mimaltemer LTD Мержоєвим. Він сказав, що не чув жодних претензій щодо поставлених фірмою курток, а бронежилети, за його словами, були якісними.
Із судового реєстру Слідство.Інфо також дізналося, що сім'я Мержоєвих багато років перебуває в дружніх стосунках із чиновником Міноборони, який відігравав важливу роль у постачанні бронежилетів і курток.
Журналісти з’ясували, що йдеться про Геннадія Вдовиченка, який 2021 року обіймав посаду начальника Управління розвитку речового забезпечення Збройних сил України.
Вдовиченко, про якого ви кажете, він брав участь у супроводі вантажів (замовлення Міноборони у болгарської фірми, — ред.). Коли почалася війна, дружина Вдовиченка (ніхто не знав, чия вона дружина, але з Вдовиченком ми були знайомі раніше, бо наші діти грали у теніс)… Коли ця дружина Вдовиченка подзвонила, приїхала і сказала "я у бігах", ми їй допомогли. Тепер з’ясувалося, що той Вдовиченко, який з нами працював за контрактом, тоді був на ній одружений. Абсолютний збіг", - розповідає Мержоєв.
Судячи з оголошення на сайті МВС, він зараз перебуває у розшуку як особа, яка переховується від слідства. Його звинувачують одразу за двома статтями – заволодіння чи розтрата майна зі зловживанням службовим становищем, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, яка призвела до загибелі людей чи інших важких наслідків. Найважче покарання за цими статтями передбачає 15 років тюрми.
Вдовиченко відповів на запитання "Слідства.Інфо" письмово. Він, як і Мержоєв, стверджує, що не має жодної інформації про куртки сумнівної якості та наполягає на відповідній якості бронежилетів.
У відповіді "Слідству.Інфо" Вдовиченко також зазначив, що виїхав з України легально та бере участь у кожному судовому засіданні.
Причетність інших посадовців Міноборони
Однак у судовому реєстрі згадувався не лише Вдовиченко, а й інші посадовці Міноборони: Вячеслав Шаповалов та Богдан Хмельницький.
Журналісти припускають, що саме цих експосадовців Міноборони Офіс Генпрокурора звинуватив у розтраті майже двох мільярдів гривень.
Згідно з документами, з якими ознайомилося "Слідство.Інфо", сума, перерахована Міністерством оборони України болгарській фірмі "Mimaltemer LTD" становила 86,5 мільйонів євро, що за середнім курсом 2022 року, коли перераховувалися гроші, нараховує майже 3 мільярди гривень.
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Нагадаємо, 5 листопада слідчі оголосили підозру п'ятьом посадовцям Міністерства оборони в рамках розслідування факту закупівлі неякісних бронежилетів для Міноборони.
Ручні зелені портновсько-єрмаківські "експерти" абсолютно всі ці пункти порушили і класні броніки не допустили до військових і це в той час, коли союзничеської допомоги ще не було.
Для відома, я теж скидався на заставу за генерала Марченка.
Не розповсюджуйте портновсько-єрмаківську зелену блювотину.
14 Листопада, 2019Бронежилети ЗСУ Фото: Цензор.НЕТ
«Справа бронежилетів»: слідча експертиза проводилась не по ДСТУ !!!
https://mil.in.ua/uk/tag/sprava-bronezhyletiv/ «Справа бронежилетів» https://mil.in.ua/uk/tag/gursmz/ ГУРСМЗ https://mil.in.ua/uk/tag/dbr/ ДБР (Державне бюро розслідувань)
Експертиза, яка проводилась під час слідства у справі по закупівлі бронежилетів, проводилась не відповідно державного стандарту ДСТУ.
Мова йде про ДСТУ В 4103-2002, згідно з яким клас балістичного захисту бронежилету оцінюється в комплексі, а не кожний елемент окремо.
За матеріалами справи, які були озвучені на судовому засідання, експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС було поставлено питання "чи пробиваються елементи захисту у різних випадках".
Відповідно до того, що бронежилет Корсар-М3М-1-4 є диференційного рівня захисту від 1 до 4, то тримання влучання кулі, калібром 7,62х54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с, має відбуватися у місцях розміщення жорстких бронепластин, решта частин бронежилету відповідає І рівню захисту за ДСТУ та оснащена м'яким балістичним пакетом.
За доступними матеріалами справи, оприлюдненими в ході слухання, експертиза перевіряла зразок бронежилету саме поелементно, а не у відповідності до класу ДСТУ всього виробу.
Також під час засідання прозвучала інформація, що згідно протоколів вага бронежилету на випробуваннях складала 4,8 кг, хоча вага стандартного повнокомплектного бронежилету Темп-М3М складає близько 14 кг.
На опублікованому директором Державного бюро розслідування Романом Трубою фрагменті відео, як раз продемонстровано влучання у передню частину бронежилету без пластини, про що свідчить гнучкість зразка на видно відео.
На 14-й секунді добре видно гнучкість передньої частини чохла бронежилету, яка згинається від своєї ваги. Це свідчить про те, що бронежилет без бронепластини, відео:
На 16-й секунді передня частина бронежилету складається майже перпендикулярно від своєї ваги у руках.
Проблема військового постачання зараз не тільки у вкрадених грошах, за які відкривають справи а у тому що хтось загинув з військових на передовій, через неякісні **********, бронежилети чи озброєння. Та ці статті треба перекваліфіковувати як держзрада, та тероризм з відповідно довічним терміном.
І це б легко можна було уникнути, якби партії вибірково перевірялись, ********** та бронижилети проходили відстріл, а тоді вже постачальники отримували решту грошей..
Тому, не розгоняйте ІПСО. Не на часі.
А кріпаки хай воюють, у Зєлі ж планов куча.
чому мовчать ?..
Невже на фронті?..
Зате вони ''чесно'' сплачували ''правильні'' відкати в офіс Єрмака-Зеленського.
Ви думаєте, що то так легко на користь москалів ''доїти'' Українців.?
з повагою
жидо-бандерівець Дімон.
https://www.zillow.com/homedetails/5134-55th-Street-Cir-W-Bradenton-FL-34210/54708871_zpid/