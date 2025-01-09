Експосадовець Міноборони Вдовиченко у змові з бізнесменом-вихідцем із РФ поставив ЗСУ неякісну форму та бронежилети, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Один із експосадовців Міністерства оборони України Геннадій Вдовиченко міг домовитися із бізнесменом, який є вихідцем із Росії, та поставити українському війську десятки тисяч непридатних для бою бронежилетів та армійської форми сумнівної якості. Він переховується від слідства.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Неякісні куртки для ЗСУ

Журналісти перевірили якість нової зимової куртки, отриманої від військового, якому видали її в ЗСУ. З’ясувалося, що вона з неякісних матеріалів і дуже шарудить, що небезпечно для військових, які підкрадаються до ворогів.

На бирці отриманої куртки є напис Mimaltemer LTD. Як з’ясувалося, це болгарська фірма, яка впродовж 2022−2023 років поставила Силам оборони майже 50 тисяч курток і штанів. За це держава заплатила 8,5 мільйонів євро.





У судовому реєстрі розслідувачі знайшли кілька документів щодо бронежилетів, які постачала ця ж компанія. Загалом було передано близько 80 тисяч одиниць.

Але згодом, коли бронежилети вже відправили українським бійцям, експертизи, які правоохоронці провели під час офіційного розслідування, виявили, що ті непридатні для бойових умов.







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Болгари з російським корінням

Згідно з документами, з якими ознайомилося "Слідство.Інфо", ця фірма у 2022 році отримала 86,5 мільйонів євро, 78 з яких – на бронежилети і 8,5 – на армійську форму.

На момент укладення перших угод з українським Міноборони навесні 2022-го власником Mimaltemer LTD був Іса Ісраїлович Мержоєв. Він, судячи з російських баз даних, має чинний паспорт громадянина РФ. Згодом фірмою почала володіти його дружина.

Саме з нею 13 вересня 2022 року українське Міністерство оборони уклало угоду на постачання майже 50 000 зимових комплектів одягу.

Взимку 2022−2023 року, коли виконувався другий контракт на поставку бронежилетів, болгарська компанія купувала в Туреччині бронежилети приблизно за 600 доларів США за одиницю: дві пластини по 160 доларів і балістичний жилет за 273 долари. Натомість українське Міноборони купувало ці жилети по 800 євро.

У одній з судових ухвал журналісти знайшли згадку, що проведена під час офіційного розслідування експертиза бронежилетів засвідчила, що їх не можна використовувати в армії. І це завдало збитків й бюджету, і обороноздатності України.

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Дружба між сім'ями Мержоєвих та Вдовиченка

Розслідувачі поговорили з екскерівником компанії Mimaltemer LTD Мержоєвим. Він сказав, що не чув жодних претензій щодо поставлених фірмою курток, а бронежилети, за його словами, були якісними.

Із судового реєстру Слідство.Інфо також дізналося, що сім'я Мержоєвих багато років перебуває в дружніх стосунках із чиновником Міноборони, який відігравав важливу роль у постачанні бронежилетів і курток.

Журналісти з’ясували, що йдеться про Геннадія Вдовиченка, який 2021 року обіймав посаду начальника Управління розвитку речового забезпечення Збройних сил України.

Геннадій Вдовиченко

Вдовиченко, про якого ви кажете, він брав участь у супроводі вантажів (замовлення Міноборони у болгарської фірми, — ред.). Коли почалася війна, дружина Вдовиченка (ніхто не знав, чия вона дружина, але з Вдовиченком ми були знайомі раніше, бо наші діти грали у теніс)… Коли ця дружина Вдовиченка подзвонила, приїхала і сказала "я у бігах", ми їй допомогли. Тепер з’ясувалося, що той Вдовиченко, який з нами працював за контрактом, тоді був на ній одружений. Абсолютний збіг", - розповідає Мержоєв.

Судячи з оголошення на сайті МВС, він зараз перебуває у розшуку як особа, яка переховується від слідства. Його звинувачують одразу за двома статтями – заволодіння чи розтрата майна зі зловживанням службовим становищем, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, яка призвела до загибелі людей чи інших важких наслідків. Найважче покарання за цими статтями передбачає 15 років тюрми.

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Вдовиченко відповів на запитання "Слідства.Інфо" письмово. Він, як і Мержоєв, стверджує, що не має жодної інформації про куртки сумнівної якості та наполягає на відповідній якості бронежилетів.

У відповіді "Слідству.Інфо" Вдовиченко також зазначив, що виїхав з України легально та бере участь у кожному судовому засіданні.

Причетність інших посадовців Міноборони

Однак у судовому реєстрі згадувався не лише Вдовиченко, а й інші посадовці Міноборони: Вячеслав Шаповалов та Богдан Хмельницький.

Богдан Хмельницький, Вячеслав Шаповалов та Геннадій Вдовиченко

Журналісти припускають, що саме цих експосадовців Міноборони Офіс Генпрокурора звинуватив у розтраті майже двох мільярдів гривень.

Згідно з документами, з якими ознайомилося "Слідство.Інфо", сума, перерахована Міністерством оборони України болгарській фірмі "Mimaltemer LTD" становила 86,5 мільйонів євро, що за середнім курсом 2022 року, коли перераховувалися гроші, нараховує майже 3 мільярди гривень.

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