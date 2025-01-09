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Експосадовець Міноборони Вдовиченко у змові з бізнесменом-вихідцем із РФ поставив ЗСУ неякісну форму та бронежилети, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Один із експосадовців Міністерства оборони України Геннадій Вдовиченко міг домовитися із бізнесменом, який є вихідцем із Росії, та поставити українському війську десятки тисяч непридатних для бою бронежилетів та армійської форми сумнівної якості. Він переховується від слідства. 

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Неякісні куртки для ЗСУ

Журналісти перевірили якість нової зимової куртки, отриманої від військового, якому видали її в ЗСУ. З’ясувалося, що вона з неякісних матеріалів і дуже шарудить, що небезпечно для військових, які підкрадаються до ворогів.

На бирці отриманої куртки є напис Mimaltemer LTD. Як з’ясувалося, це болгарська фірма, яка впродовж 2022−2023 років поставила Силам оборони майже 50 тисяч курток і штанів. За це держава заплатила 8,5 мільйонів євро.

Експосадовці Міноборони у змові з бізнесменом постачали неякісну форму та бронежилети
Експосадовці Міноборони у змові з бізнесменом постачали неякісну форму та бронежилети

У судовому реєстрі розслідувачі знайшли кілька документів щодо бронежилетів, які постачала ця ж компанія. Загалом було передано близько 80 тисяч одиниць.

Але згодом, коли бронежилети вже відправили українським бійцям, експертизи, які правоохоронці провели під час офіційного розслідування, виявили, що ті непридатні для бойових умов.


Експосадовці Міноборони у змові з бізнесменом постачали неякісну форму та бронежилети
Експосадовці Міноборони у змові з бізнесменом постачали неякісну форму та бронежилети

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Болгари з російським корінням

Згідно з документами, з якими ознайомилося "Слідство.Інфо", ця фірма у 2022 році отримала 86,5 мільйонів євро, 78 з яких – на бронежилети і 8,5 – на армійську форму.

На момент укладення перших угод з українським Міноборони навесні 2022-го власником Mimaltemer LTD був Іса Ісраїлович Мержоєв. Він, судячи з російських баз даних, має чинний паспорт громадянина РФ. Згодом фірмою почала володіти його дружина.

Посадовець Міноборони закупив неякісні бронежилети для ЗСУ

Саме з нею 13 вересня 2022 року українське Міністерство оборони уклало угоду на постачання майже 50 000 зимових комплектів одягу.

Взимку 2022−2023 року, коли виконувався другий контракт на поставку бронежилетів, болгарська компанія купувала в Туреччині бронежилети приблизно за 600 доларів США за одиницю: дві пластини по 160 доларів і балістичний жилет за 273 долари. Натомість українське Міноборони купувало ці жилети по 800 євро.

У одній з судових ухвал журналісти знайшли згадку, що проведена під час офіційного розслідування експертиза бронежилетів засвідчила, що їх не можна використовувати в армії. І це завдало збитків й бюджету, і обороноздатності України.

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Дружба між сім'ями Мержоєвих та Вдовиченка

Розслідувачі поговорили з екскерівником компанії Mimaltemer LTD Мержоєвим. Він сказав, що не чув жодних претензій щодо поставлених фірмою курток, а бронежилети, за його словами, були якісними.

Із судового реєстру Слідство.Інфо також дізналося, що сім'я Мержоєвих багато років перебуває в дружніх стосунках із чиновником Міноборони, який відігравав важливу роль у постачанні бронежилетів і курток.

Журналісти з’ясували, що йдеться про Геннадія Вдовиченка, який 2021 року обіймав посаду начальника Управління розвитку речового забезпечення Збройних сил України.

Посадовець Міноборони закупив неякісні бронежилети для ЗСУ
Геннадій Вдовиченко

Вдовиченко, про якого ви кажете, він брав участь у супроводі вантажів (замовлення Міноборони у болгарської фірми, — ред.). Коли почалася війна, дружина Вдовиченка (ніхто не знав, чия вона дружина, але з Вдовиченком ми були знайомі раніше, бо наші діти грали у теніс)… Коли ця дружина Вдовиченка подзвонила, приїхала і сказала "я у бігах", ми їй допомогли. Тепер з’ясувалося, що той Вдовиченко, який з нами працював за контрактом, тоді був на ній одружений. Абсолютний збіг", - розповідає Мержоєв. 

Судячи з оголошення на сайті МВС, він зараз перебуває у розшуку як особа, яка переховується від слідства. Його звинувачують одразу за двома статтями – заволодіння чи розтрата майна зі зловживанням службовим становищем, а також за перешкоджання законній діяльності ЗСУ, яка призвела до загибелі людей чи інших важких наслідків. Найважче покарання за цими статтями передбачає 15 років тюрми.

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Вдовиченко відповів на запитання "Слідства.Інфо" письмово. Він, як і Мержоєв, стверджує, що не має жодної інформації про куртки сумнівної якості та наполягає на відповідній якості бронежилетів.

У відповіді "Слідству.Інфо" Вдовиченко також зазначив, що виїхав з України легально та бере участь у кожному судовому засіданні.

Причетність інших посадовців Міноборони

Однак у судовому реєстрі згадувався не лише Вдовиченко, а й інші посадовці Міноборони: Вячеслав Шаповалов та Богдан Хмельницький.

Богдан Хмельницький, Вячеслав Шаповалов та Геннадій Вдовиченко
Богдан Хмельницький, Вячеслав Шаповалов та Геннадій Вдовиченко

Журналісти припускають, що саме цих експосадовців Міноборони Офіс Генпрокурора звинуватив у розтраті майже двох мільярдів гривень.

Згідно з документами, з якими ознайомилося "Слідство.Інфо", сума, перерахована Міністерством оборони України болгарській фірмі "Mimaltemer LTD" становила 86,5 мільйонів євро, що за середнім курсом 2022 року, коли перераховувалися гроші, нараховує майже 3 мільярди гривень.

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Автор: 

Міноборони (7409) Бронежилет (156) Слідство.Інфо (43)


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Топ коментарі
+25
Як зелупи себе добре почувають..... Головне м'ясо в буси пакувать.
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09.01.2025 21:43
+20
На нашій війні не заробляв тільки лінивий та тупий…, а ще мабуть той, в кого була совість…, але таких серед чиновників не буває в принципі…
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09.01.2025 21:45
+17
Если бы президентом был сейчас Порошенко, чтобы сейчас было .... )))
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09.01.2025 21:42
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Если бы президентом был сейчас Порошенко, чтобы сейчас было .... )))
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09.01.2025 21:42 Відповісти
тобто ти припускаєш, що при пороху було б таке мародерство?
то ти афігітєльний порохобот.
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09.01.2025 21:46 Відповісти
одне слово -кончені МРАЗІ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10.01.2025 12:11 Відповісти
Він припускає який би срач у такій ситуації підняли усі недопатріоти, у яких сьогодні при цих новинах язик у сраку затягнуло ! Щоб освіжити тобі пам'ять - згадай як зележаб трусило за 5 тисяч броніків які спочатку визнали непридатними , а потім роздали ЗСУ , ну або згадай за що під слідством був генерал Марченко чи директор Кузні на Рибальському .
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10.01.2025 14:14 Відповісти
Тому і правлять нами хто хоче, тільки б непрдажні хахли.
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11.01.2025 11:23 Відповісти
У тебе комплекс щодо українців ? Тоді подивися на "незалежний" американський суд (( Як виявилося , лайна повсюди вистачає ((
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11.01.2025 15:14 Відповісти
Булиб нацисти..натовці..вермахт й цей..всіх кальян заставилиб курить..от..страшне було б..
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09.01.2025 21:47 Відповісти
Сім'я Порошенка внесла 19 млн гривень з 20 млн застави, необхідних для звільнення кіборга https://lb.ua/society/2019/11/11/441962_sud_zaareshtuvav_pidozryuvanogo.html генерала Дмитра Марченка, підозрюваного у справі бронежилетів.
Нагадаємо, 5 листопада слідчі оголосили підозру п'ятьом посадовцям Міністерства оборони в рамках розслідування факту закупівлі неякісних бронежилетів для Міноборони.
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09.01.2025 21:54 Відповісти
Придурок Марченко якщо і винен то він Миколаїв спас так що не тринди сєпар
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10.01.2025 07:28 Відповісти
якщо зелені мародери оголосили підозру, значить порядна людина.
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10.01.2025 20:17 Відповісти
Ви, коли подаєте інформацію, то подавайте її всю без маніпуляцій. Чому не пишите, що слідчі дії проводилися з кричущими порушеннями. Нариклад, відстріл по бронежилету повинен проводитись з певної відстані, певним калібром і при певніних погодних умовах і т. п.
Ручні зелені портновсько-єрмаківські "експерти" абсолютно всі ці пункти порушили і класні броніки не допустили до військових і це в той час, коли союзничеської допомоги ще не було.
Для відома, я теж скидався на заставу за генерала Марченка.
Не розповсюджуйте портновсько-єрмаківську зелену блювотину.
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10.01.2025 07:58 Відповісти
Ось, як проводилася "експертиза":

14 Листопада, 2019Бронежилети ЗСУ Фото: Цензор.НЕТ

«Справа бронежилетів»: слідча експертиза проводилась не по ДСТУ !!!

https://mil.in.ua/uk/tag/sprava-bronezhyletiv/ «Справа бронежилетів» https://mil.in.ua/uk/tag/gursmz/ ГУРСМЗ https://mil.in.ua/uk/tag/dbr/ ДБР (Державне бюро розслідувань)

Експертиза, яка проводилась під час слідства у справі по закупівлі бронежилетів, проводилась не відповідно державного стандарту ДСТУ.

Мова йде про ДСТУ В 4103-2002, згідно з яким клас балістичного захисту бронежилету оцінюється в комплексі, а не кожний елемент окремо.

За матеріалами справи, які були озвучені на судовому засідання, експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при МВС було поставлено питання "чи пробиваються елементи захисту у різних випадках".

Відповідно до того, що бронежилет Корсар-М3М-1-4 є диференційного рівня захисту від 1 до 4, то тримання влучання кулі, калібром 7,62х54 мм гвинтівкового набою 57-Н-323с, має відбуватися у місцях розміщення жорстких бронепластин, решта частин бронежилету відповідає І рівню захисту за ДСТУ та оснащена м'яким балістичним пакетом.

За доступними матеріалами справи, оприлюдненими в ході слухання, експертиза перевіряла зразок бронежилету саме поелементно, а не у відповідності до класу ДСТУ всього виробу.

Також під час засідання прозвучала інформація, що згідно протоколів вага бронежилету на випробуваннях складала 4,8 кг, хоча вага стандартного повнокомплектного бронежилету Темп-М3М складає близько 14 кг.
На опублікованому директором Державного бюро розслідування Романом Трубою фрагменті відео, як раз продемонстровано влучання у передню частину бронежилету без пластини, про що свідчить гнучкість зразка на видно відео.
На 14-й секунді добре видно гнучкість передньої частини чохла бронежилету, яка згинається від своєї ваги. Це свідчить про те, що бронежилет без бронепластини, відео:
На 16-й секунді передня частина бронежилету складається майже перпендикулярно від своєї ваги у руках.
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10.01.2025 10:41 Відповісти
Може Залужний тобі ще й дупу не підтер? Вибач, був трохи зайнятий - відбивав напад рашистів.
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10.01.2025 11:54 Відповісти
Чесно не знаю кому ця цитата адресована. Мабуть, попрацював модератор. Проте, якщо б ти дійсно відбивав напад кацапів, то насправді ти про генерала Залужного таку ХЄРНЮ, до якої вдається наш Чмонька, щоб сподобатись піплу, ТИ Б НЕ НАПИСАВ. Тому йди на .... за руцьким кораблем, який ти оплакуєш НАСПРАВДІ.
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12.01.2025 15:58 Відповісти
полномасштабной войны не было бы
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10.01.2025 17:43 Відповісти
Як зелупи себе добре почувають..... Головне м'ясо в буси пакувать.
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09.01.2025 21:43 Відповісти
Це по нашему!По Лідурські!..
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09.01.2025 21:44 Відповісти
На нашій війні не заробляв тільки лінивий та тупий…, а ще мабуть той, в кого була совість…, але таких серед чиновників не буває в принципі…
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09.01.2025 21:45 Відповісти
Продавання держпосад це свого роду бізнес, потім той що "інвестував" отримує прибутки від вкладених грошей.

Проблема військового постачання зараз не тільки у вкрадених грошах, за які відкривають справи а у тому що хтось загинув з військових на передовій, через неякісні **********, бронежилети чи озброєння. Та ці статті треба перекваліфіковувати як держзрада, та тероризм з відповідно довічним терміном.

І це б легко можна було уникнути, якби партії вибірково перевірялись, ********** та бронижилети проходили відстріл, а тоді вже постачальники отримували решту грошей..
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09.01.2025 22:09 Відповісти
зелені уйобки.
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09.01.2025 21:46 Відповісти
На кіл виродків!
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09.01.2025 21:47 Відповісти
Я слухав гардона, він сказав "сплатітся вакруг прєзідєнта".
Тому, не розгоняйте ІПСО. Не на часі.
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09.01.2025 21:49 Відповісти
В тцк гниду побити та на передок .
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09.01.2025 21:51 Відповісти
кулю в потилицю він може отримати і в тилу. нащо так далеко везти?
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09.01.2025 22:06 Відповісти
Саботаж та шкідництво у всій красі. В Україні справді іде війна?
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09.01.2025 21:51 Відповісти
Гордон завжди був го* дон...слизький прихований малорос !!!
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09.01.2025 21:53 Відповісти
гордон то майже абдристович тілько лисий... його мета грузити пипла в тепле молоко з застосуванням м'якої сили абдристовича
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09.01.2025 22:20 Відповісти
ГІПСО 100%
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09.01.2025 21:54 Відповісти
Брехня! Всі знають, що наш потужний Лідор за таке б'є по рукам
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09.01.2025 21:59 Відповісти
Ага, один Вдовіченко цю справу провернув, всі ж інші були в ньому впевнені.
А кріпаки хай воюють, у Зєлі ж планов куча.
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09.01.2025 22:02 Відповісти
Чого він ще до цього часу живий су.... зегниди
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09.01.2025 22:06 Відповісти
Всі молоді хлопці. У штурмроту. Всіх. Бігати будуть як на 100-метровці. У своїх бронежилетах та куртках.
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09.01.2025 22:08 Відповісти
Нічого нового - гроші на крові
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09.01.2025 22:18 Відповісти
дивно. А фігурантів всі прикордонники з дронами, тепловізорами та фотопастками спіймати не змогли
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09.01.2025 22:23 Відповісти
І де ті бігуси зі свінарчуками ? )
чому мовчать ?..

Невже на фронті?..
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09.01.2025 22:27 Відповісти
Убогое зе чмо,тебе до сих пор(6 лет)все свинарчуки снятся? …?
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10.01.2025 00:05 Відповісти
Піде послом в теплу країну.
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09.01.2025 22:28 Відповісти
Що ви всі так на того Вдовиченка і на москаля Моржового напали і обурюєтесь.?
Зате вони ''чесно'' сплачували ''правильні'' відкати в офіс Єрмака-Зеленського.
Ви думаєте, що то так легко на користь москалів ''доїти'' Українців.?
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09.01.2025 22:33 Відповісти
Цей підар десь фо Флориді мешкає. Такі будинки в основному будують тільки там, ну може бути в Каліфорнії. Хоча мало можливо. Він швидше за все у Флориді. Скиньте його адресс я його по шматочках вам надішлю.
з повагою
жидо-бандерівець Дімон.
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09.01.2025 22:43 Відповісти
Як ми, мешкаючи в Україні, можемо здобути його адресу? Ти в Америці, твоя ідея, твої обіцянки, так в чому справа, кому зручніше його вирахувати?
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10.01.2025 09:24 Відповісти
Да, Cape Coral напоминает. А впрочем и многие другие в Флориде.
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10.01.2025 18:53 Відповісти
Оно?
https://www.zillow.com/homedetails/5134-55th-Street-Cir-W-Bradenton-FL-34210/54708871_zpid/
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10.01.2025 18:58 Відповісти
.... всюди кишить агентами з мордору, аж до самого верху...
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09.01.2025 23:10 Відповісти
І де стіна,солдати,розстріл??????Тільки хвотки і все
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10.01.2025 07:26 Відповісти
Викликайте Зеленського! Хай доторкнеться до бракованої форми та бронежилетів!
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10.01.2025 08:11 Відповісти
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10.01.2025 10:11 Відповісти
Народного "Моссаду" в Україні ще нема? Шкода
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10.01.2025 10:09 Відповісти
Дурень, якби не втік, призначили б його послом України, в якусь тиху, тепленьку країну.
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10.01.2025 10:15 Відповісти
панять прастіть і наградіть(бажано посмертно)
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10.01.2025 10:34 Відповісти
Іщітє сухумца. Маржа на броніках-це його фішка.
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10.01.2025 10:52 Відповісти
і ЗНОВУ обрізані НЄУВІНАВАТИЄ?
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10.01.2025 11:15 Відповісти
Та кто щас из военных используют форму предоставленную государством? Почти никто. у военных зарплата нормальная . Они идут в город и в магазинах военных покупают и форму и рюкзаки и все что им надо для службы. На государство давно уже никто не надеется. Все покупают за свои деньги все
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10.01.2025 11:24 Відповісти
"Та це все х#ня, бл#дь, пох#й … " © Зеленський в інтерв'ю Фрідману
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10.01.2025 12:07 Відповісти
Мерзоту на стовпа!!!
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10.01.2025 12:45 Відповісти
Иран под многолетними санкциями выпускает ударные дроны, баллистические ракеты, развивает ядерную программу, ставит на уши всех соседей, а у нас при многомиллиардном вливании евро/долларов с запада нихрена нет, только ******. И вокруг инвалиды-пенсионеры с пенсиями по 100 тысяч, маетками, машинами и миллионами долларов под матрасами. Это вообще как такое возможно?
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10.01.2025 14:02 Відповісти
На палi цих покидькив посадiть на майданi i ,бiльше не буде питань....
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10.01.2025 15:36 Відповісти
Щось не віриця щоб начальник речового забеспечення міг самотужки вирішувати питання по угоді майже на 100 мільонів евро це повинна бути ціла комісія на чолі з міністром, і хто ціх підарів вибачаюся людей набирав на роботу, хто проводив спец допуск не мінистерство оборони , а якесь кубло зрадників і шпигунів РФ, яке поставляє браковане озброєння , яйця по 17 грн - це вже квіточки,і як завжди ця непотріб переховується десь за кордоном, і хто в черговий раз їх випускає, а у тіх у кого немає грошей ловлять пачками, або тонуть у Тисі це мабуть тисячний збіг обставин.
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10.01.2025 19:33 Відповісти
Куди НЕ кинь--ЗЕ-Ядні зрадо-філи!!! НЕ перестаєш дивуватися: на кому ж. іще тримається ця стократ зраджена Україна?! І що станеться із всими нами. коли згинуть останні захисники- патріоти Україниі у тому всепоглинаючюму пеклі війни ?!
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10.01.2025 23:48 Відповісти
зе-команда
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11.01.2025 01:07 Відповісти
Зелена володя - ми тебе і твоїх дітей увіковічнемо в каштанах!
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11.01.2025 07:57 Відповісти
 
 