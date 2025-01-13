Находящиеся на линии столкновения бригады получили 100% замену мин

Министр стратегических промышленностей Герман Сметанин отрицает, что государство потратило дополнительные средства на закупку 120-й мины, после того, как по меньшей мере 20 тысяч оказались бракованными.

Об этом он заявил в понедельник на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, замена происходит за счет завода.

"О том, чтобы были потрачены дополнительные средства на приобретение новых мин, мне не известно", - сказал Сметанин.

Он сообщил, что сейчас завод поставил более 30 тысяч мин из новой партии и заменил 10% из изъятых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завод заменил 10% скандальных мин. Порох теперь 10 часов замачивают в воде, - Сметанин

При этом заместитель начальника центрального управления обеспечения средствами поражения вооружения Командования Сил логистики ВСУ Владимир Гребенюк заявил, что те бригады, которые находятся на линии соприкосновения, получили 100% замену мин.

В то же время у тех бригад, которые пошли на ротацию, неработающие мины просто изъяли и еще не меняли.

В ноябре-декабре представители медиа и общественные деятели неоднократно сообщали о проблемах, которые украинские военные имели из-за использования мин 120 и 82 калибра украинского производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военное руководство запрещает сообщать о проблемах с минами Минстратегпрому. 151 бригаду заставляют подписывать рапорты, будто они их не получали, - Бутусов

Среди ключевых: пороха и низкое качество взрывателя и как результат - невозможность использовать их эффективно во время боевых действий и угроза жизни военных.

В частности, как указывается в материале ZN.UA, во время стрельб (с 18 сентября по 10 ноября) выяснилось, что..:

мины отклонялись от точки прицеливания на 100-600 метров по дальности;

были невыходы мин из ствола миномета;

неразрывы мин в цели;

мины падали на траектории полета на расстоянии 10-150 метров от миномета;

при изменении прицела мина неправильно изменяла дальность полета;

единичные случаи невыхода мины из трубы, догорания пороха в стволе.

Читайте также: Сметанин говорит, что вся политическая ответственность за мины легла на него

Бракованные мины поставили ВСУ

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

6 декабря в Верховной Раде министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что из миллионов произведенных мин военные зафиксировали лишь 417 случаев нештатного срабатывания. Проблемы с минами Сметанин объяснил качеством импортного пороха.

31 декабря стало известно, что некачественные мины попали в подразделения на Времевское направление, в район Большой Новоселки.

9 января 2025 года Бутусов заявил, что после публикации материала о бракованных минах 151-й бригаде доставили качественные боеприпасы.

В Командовании Сил логистики ВСУ заявили, что военные 151 отдельной механизированной бригады не получали некачественных мин.

Также читайте: Большая часть наших потерь из-за некачественных боеприпасов. В лучшем случае воины слепнут, им отрывает руки, обжигает лицо, - Берлинская