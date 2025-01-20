У низці регіонів була тривога. В кількох областях фіксували ракети (оновлено)

Вдень 20 січня 2025 року війська РФ намагалися завдати ракетного удару по Україні. У Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. О 12.15 оголосили відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 11.47 актуальна карта тривог була така:

За даними Повітряних сил, було зафіксовано швидкісну ціль на Полтавщині, курс південно-західний.

"Миргород - перебувайте в укриттях!" - застерігали ПС.

Також фіксувалася швидкісна ціль у південній частині Сумщини курсом на Чернігівщину!

"Керована авіаційна ракета в південній частині Чернігівщини, курс західний", - додали в Повітряних силах.

"Полтава - перебувайте в укриттях!"- повідомили о 11.56 ПС.