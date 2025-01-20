УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10618 відвідувачів онлайн
Новини
2 995 3

У низці регіонів була тривога. В кількох областях фіксували ракети (оновлено)

Ракета над Полтавщиною

Вдень 20 січня 2025 року війська РФ намагалися завдати ракетного удару по Україні. У Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. О 12.15 оголосили відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 11.47 актуальна карта тривог була така:

повітряна тривога 20 січня 2025 року

За даними Повітряних сил, було зафіксовано швидкісну ціль на Полтавщині, курс південно-західний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог вночі атакував Україну 141 безпілотником. Сили ППО збили 93 БпЛА, ще 47 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

"Миргород - перебувайте в укриттях!" - застерігали ПС.

Також фіксувалася швидкісна ціль у південній частині Сумщини курсом на Чернігівщину!

"Керована авіаційна ракета в південній частині Чернігівщини, курс західний", - додали в Повітряних силах. 

"Полтава - перебувайте в укриттях!"- повідомили о 11.56 ПС.

Автор: 

ракети (4153) Повітряні сили (2965) повітряна тривога (964) Полтавська область (1212)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розпочитається довгоочікуваний трампішкіний мир. Наші херячать по казані, дикуни по Україні.
показати весь коментар
20.01.2025 12:02 Відповісти
19:00 ще не наступило, Трамп присягу ще не прийняв
показати весь коментар
20.01.2025 12:13 Відповісти
А пуйло вже його "вітає" - дивись, Доні, мені усе пофіг...
показати весь коментар
20.01.2025 12:30 Відповісти
 
 