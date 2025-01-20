У низці регіонів була тривога. В кількох областях фіксували ракети (оновлено)
Вдень 20 січня 2025 року війська РФ намагалися завдати ракетного удару по Україні. У Києві та низці регіонів оголошували повітряну тривогу. О 12.15 оголосили відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 11.47 актуальна карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, було зафіксовано швидкісну ціль на Полтавщині, курс південно-західний.
"Миргород - перебувайте в укриттях!" - застерігали ПС.
Також фіксувалася швидкісна ціль у південній частині Сумщини курсом на Чернігівщину!
"Керована авіаційна ракета в південній частині Чернігівщини, курс західний", - додали в Повітряних силах.
"Полтава - перебувайте в укриттях!"- повідомили о 11.56 ПС.
