Ворог вночі атакував Україну 141 безпілотником. Сили ППО збили 93 БпЛА, ще 47 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 20 січня 2025 року противник атакував 141-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, а також застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області по Сумщині.

про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них - полетіли в РФ", - йдеться в повідомленні.

