УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10322 відвідувача онлайн
Новини
817 1

Ворог вночі атакував Україну 141 безпілотником. Сили ППО збили 93 БпЛА, ще 47 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 20 січня 2025 року противник атакував 141-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, а також застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області по Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 93-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

47 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них - полетіли в РФ", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загарбники атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Інфографіка

Автор: 

безпілотник (4756) ППО (3489) Повітряні сили (2965)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жодного допису..Не вірять люди таким показникам збиття "мопедів"..
показати весь коментар
20.01.2025 09:46 Відповісти
 
 