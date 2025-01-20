Враг ночью атаковал Украину 141 беспилотником. Силы ПВО сбили 93 БпЛА, еще 47 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 20 января 2025 года противник атаковал 141-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, а также применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 93-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), два из них - улетели в РФ", - говорится в сообщении.

Также читайте: Захватчики запустили "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)