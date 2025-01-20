РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8573 посетителя онлайн
Новости
817 1

Враг ночью атаковал Украину 141 беспилотником. Силы ПВО сбили 93 БпЛА, еще 47 - локационно потеряны, - Воздушные силы

В ночь на 20 января 2025 года противник атаковал 141-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, а также применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 93-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), два из них - улетели в РФ", - говорится в сообщении.

Также читайте: Захватчики запустили "Шахеды" с севера, - Воздушные силы (обновлено)

Інфографіка

Автор: 

беспилотник (4137) ПВО (3038) Воздушные силы (2619)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жодного допису..Не вірять люди таким показникам збиття "мопедів"..
показать весь комментарий
20.01.2025 09:46 Ответить
 
 