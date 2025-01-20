УКР
Війська РФ змінюють маршрути та технічні характеристики безпілотників, - ОТУ "Сіверськ"

Росіяни змінюють маршрути та характеристики БПЛА

Українські захисники фіксують зміни маршрутів і технічних характеристик російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"Змінюються і технічні характеристики застосованих безпілотників, вони постійно вдосконалюються як з боку ворога, так і наші засоби протидії радіоелектронної боротьби", - зазначив він.

Також, за словами речника, російські окупанти змінюють також маршрути заходу, зокрема з території Курської та Брянської областей.

"Вони (маршрути заходу. - Ред.) стратегічно визначені, перш за все, з території Курської області. Також із території Брянської області фіксувалися заходи. Вони міняють висоту, маршрути", - додав Мисник.

