Війська РФ змінюють маршрути та технічні характеристики безпілотників, - ОТУ "Сіверськ"
Українські захисники фіксують зміни маршрутів і технічних характеристик російських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.
"Змінюються і технічні характеристики застосованих безпілотників, вони постійно вдосконалюються як з боку ворога, так і наші засоби протидії радіоелектронної боротьби", - зазначив він.
Також, за словами речника, російські окупанти змінюють також маршрути заходу, зокрема з території Курської та Брянської областей.
"Вони (маршрути заходу. - Ред.) стратегічно визначені, перш за все, з території Курської області. Також із території Брянської області фіксувалися заходи. Вони міняють висоту, маршрути", - додав Мисник.
