Військові зможуть відправляти вантажі через "Нову пошту" за 1 грн у прифронтових зонах, - Міноборони

Українські військові можуть відправляти й отримувати вантажі вагою до 30 кг за 1 гривню у прифронтових відділеннях "Нової пошти".

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця ініціатива реалізується у межах програми "Плюси" через застосунок "Армія+". "Нова пошта" стала вже третім бізнес-партнером цієї національної програми підтримки військовослужбовців.

"Нова пошта, так само як і військові, розуміє - кожна секунда зараз на вагу золота. Особливо у доставці цінних, необхідних і символічно важливих речей для захисників й захисниць. Генератор, "мавік" або навіть милий серцю дитячий малюнок. Головний принцип "Плюсів" - бути теплим, людяним сервісом для військових. І цей принцип стовідсотково збігається із принципами "Нової пошти". Тому ми раді, що вони доєдналися до нашої програми", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Послуга діє у відділеннях, розташованих у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Щоб скористатися пропозицією, військові мають згенерувати штрихкод у застосунку "Армія+" та показати його оператору відділення. На місяць можна отримати три таких штрихкоди.

Повідомляється, що програма "Плюси" стартувала у грудні 2024 року. Її мета - об’єднати великі бізнеси для надання спеціальних пропозицій військовослужбовцям. Раніше до неї приєдналися "Укрзалізниця" із квитками зі спецрезерву та "Укрнафта" із знижками на пальне. Завдяки цій ініціативі військові вже придбали понад 3 тисячі квитків та заощадили на купівлі понад 440 тисяч літрів пального.

