УКР
Новини
Підробив документи: на кордоні зі Словаччиною зупинили військовозобов’язаного, який намагався виїхати з України, - ДПСУ

У пункті пропуску "Малі Селменці" на кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали 42-річного чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленими документами.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Українець намагався виїхати за підробленими документами через кордон зі Словаччиною

Як зазначається, чоловік і його 71-річний батько стверджували, що їдуть до родичів у Словаччину, а для виїзду син надав документи, згідно з якими його батько, нібито, потребує стороннього догляду через невиліковну хворобу. Однак під час перевірки прикордонники виявили, що документи містять ознаки підробки, зокрема, не відповідали встановленому зразку та містили помилки.

Українець намагався виїхати за підробленими документами через кордон зі Словаччиною

Сина киянина не пропустили через кордон, а в його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення. Йому загрожує відповідальність за статтею 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків".

Українець намагався виїхати за підробленими документами через кордон зі Словаччиною

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроб заходу російських ДРГ в Україну поменшало, - ДПСУ

Держприкордонслужба ДПСУ (6351) документ (421) Словаччина (1176)
+7
Кордони України на замкє....від своїх громадян! Краще,ніж в КНДР!
20.01.2025 14:25 Відповісти
+5
А ось такого військовозобов'язаного чомусь не зупинили:
"Колишній керівник КП «Київський метрополітен» виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії."
20.01.2025 14:16 Відповісти
+1
Може він щось знає і якось втік тунелями метрополітену Києва...
20.01.2025 14:33 Відповісти
як визначили, що "військовозобовязаний"?? по признаку статі???
ст21, 24 КУ, ст 161ККУ
20.01.2025 14:32 Відповісти
Висновок № 888. На цьому і спалився. Неможе бути такого номеру висновку, занадто маленька ймовірність
20.01.2025 14:40 Відповісти
Це точно. Але добре що не 666.
У номері мають бути парні і непарні числа. Числа не мають бути послідовними, особливо "вгору" (123, 456 тощо).
20.01.2025 14:58 Відповісти
Ухилянство - підрив обороноздатності України. Покарання має бути максимальним - 15 років з конфіскацією.
20.01.2025 14:51 Відповісти
"15 років з конфіскацією" життя.
20.01.2025 15:00 Відповісти
 
 