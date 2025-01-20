Підробив документи: на кордоні зі Словаччиною зупинили військовозобов’язаного, який намагався виїхати з України, - ДПСУ

У пункті пропуску "Малі Селменці" на кордоні зі Словаччиною прикордонники затримали 42-річного чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленими документами.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік і його 71-річний батько стверджували, що їдуть до родичів у Словаччину, а для виїзду син надав документи, згідно з якими його батько, нібито, потребує стороннього догляду через невиліковну хворобу. Однак під час перевірки прикордонники виявили, що документи містять ознаки підробки, зокрема, не відповідали встановленому зразку та містили помилки.

Сина киянина не пропустили через кордон, а в його діях вбачають ознаки кримінального правопорушення. Йому загрожує відповідальність за статтею 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків".

