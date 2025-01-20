Удар РФ по Кривому Рогу: двоє поранених досі в лікарні, один із них - важкий
Станом на 20 січня 2025 року в лікарні Кривого Рогу Дніпропетровської області залишаються двоє постраждалих через російський удар по місту, завданий 17 січня.
Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На даний момент у стаціонарі залишаються двоє дорослих поранених: 1 важкий, 1 середній", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 січня у Кривому Розі оголошено День жалоби.
Удар по Кривому Рогу
Як повідомлялося, 17 січня рашисти вдарили по Кривому Рогу, є загиблі та поранені. Зранку стало відомо, що кількість жертв зросла до 5.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль