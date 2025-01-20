Удар РФ по Кривому Рогу: двоє поранених досі в лікарні, один із них - важкий

Станом на 20 січня 2025 року в лікарні Кривого Рогу Дніпропетровської області залишаються двоє постраждалих через російський удар по місту, завданий 17 січня.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даний момент у стаціонарі залишаються двоє дорослих поранених: 1 важкий, 1 середній", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 січня у Кривому Розі оголошено День жалоби.

Удар по Кривому Рогу

Як повідомлялося, 17 січня рашисти вдарили по Кривому Рогу, є загиблі та поранені. Зранку стало відомо, що кількість жертв зросла до 5.