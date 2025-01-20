УКР
У Кривому Розі прощаються з жертвами російського обстрілу - 20-річним студентом Олексієм Акименком, його бабусею Оленою та тіткою Іриною. ФОТО

Сьогодні, 20 січня 2025 року, у Кривому Розі прощаються з жертвами російського обстрілу - 20-річним студентом Криворізького педагогічного університету Олексієм Акименком, а також його бабусею Оленою та тіткою Іриною Ковальчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Дніпро".

Як зазначається, о 9:00 близькі та знайомі родини, а також небайдужі містяни вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання, рух перехрестям неподалік місця атаки перекрили.

Попрощатися з родиною прийшли декілька сотень людей.

Жертви ракетного удару по Кривому Рогу
Читайте також: Удар РФ по Кривому Рогу: 4 людини досі в лікарні, один чоловік у важкому стані

Удар по Кривому Рогу

Як повідомлялося, 17 січня рашисти вдарили по Кривому Рогу, є загиблі та поранені. Зранку стало відомо, що кількість жертв зросла до 5.

Кривий Ріг (1396) обстріл (30490) жертви (1881) Дніпропетровська область (4175) Криворізький район (196)
в складних ситуаціях оманська гнида, традиційно вже, "морозиться", як і *****, бо непідготовлена масовка, на емоціях, може "дати мзди", за ВСЕ..
20.01.2025
20.01.2025
Вічна пам'ять загиблим.
20.01.2025
Це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б свідомо убивати мирних громадян,будь ти проклята навіки фашиська терористична росія ,смерть злочинцю путіну і його злочиній кліці.
20.01.2025
Вічна пам'ять невинним мирним українцям. Смерть російським окупантам-агресорам!
20.01.2025
Терористи-кацапи знищили майже всю родину, яка жила собі мирно, навчалася і працювала. Царство Небесне вбитим, хай Бог прожає їм гріхи вільні і невільні. Впевнений, що бумерпанг все-таки прилетить на Кацапію.
20.01.2025
 
 