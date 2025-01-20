У Кривому Розі прощаються з жертвами російського обстрілу - 20-річним студентом Олексієм Акименком, його бабусею Оленою та тіткою Іриною. ФОТО

Сьогодні, 20 січня 2025 року, у Кривому Розі прощаються з жертвами російського обстрілу - 20-річним студентом Криворізького педагогічного університету Олексієм Акименком, а також його бабусею Оленою та тіткою Іриною Ковальчук.

Як зазначається, о 9:00 близькі та знайомі родини, а також небайдужі містяни вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання, рух перехрестям неподалік місця атаки перекрили.

Попрощатися з родиною прийшли декілька сотень людей.





Удар по Кривому Рогу

Як повідомлялося, 17 січня рашисти вдарили по Кривому Рогу, є загиблі та поранені. Зранку стало відомо, що кількість жертв зросла до 5.