У Кривому Розі прощаються з жертвами російського обстрілу - 20-річним студентом Олексієм Акименком, його бабусею Оленою та тіткою Іриною. ФОТО
Сьогодні, 20 січня 2025 року, у Кривому Розі прощаються з жертвами російського обстрілу - 20-річним студентом Криворізького педагогічного університету Олексієм Акименком, а також його бабусею Оленою та тіткою Іриною Ковальчук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Дніпро".
Як зазначається, о 9:00 близькі та знайомі родини, а також небайдужі містяни вшанували памʼять загиблих хвилиною мовчання, рух перехрестям неподалік місця атаки перекрили.
Попрощатися з родиною прийшли декілька сотень людей.
Удар по Кривому Рогу
Як повідомлялося, 17 січня рашисти вдарили по Кривому Рогу, є загиблі та поранені. Зранку стало відомо, що кількість жертв зросла до 5.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
igor koval #550777
показати весь коментар20.01.2025 11:27 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Frenk Rex
показати весь коментар20.01.2025 10:46 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар20.01.2025 10:49 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар20.01.2025 11:06 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Liolia Vandiuk #551618
показати весь коментар20.01.2025 11:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Поділля16
показати весь коментар20.01.2025 13:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль