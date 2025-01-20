В Кривом Роге прощаются с жертвами российского обстрела - 20-летним студентом Алексеем Акименко, его бабушкой Еленой и тетей Ириной. ФОТО
Сегодня, 20 января 2025 года, в Кривом Роге прощаются с жертвами российского обстрела - 20-летним студентом Криворожского педагогического университета Алексеем Акименко, а также его бабушкой Еленой и тетей Ириной Ковальчук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Днепр".
Как отмечается, в 9:00 близкие и знакомые семьи, а также неравнодушные горожане почтили память погибших минутой молчания, движение по перекрестку недалеко от места атаки перекрыли.
Проститься с семьей пришли несколько сотен человек.
Удар по Кривому Рогу
Как сообщалось, 17 января рашисты ударили по Кривому Рогу, есть погибшие и раненые. Утром стало известно, что количество жертв возросло до 5.
