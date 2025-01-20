РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8650 посетителей онлайн
Новости Фото
3 417 7

В Кривом Роге прощаются с жертвами российского обстрела - 20-летним студентом Алексеем Акименко, его бабушкой Еленой и тетей Ириной. ФОТО

Сегодня, 20 января 2025 года, в Кривом Роге прощаются с жертвами российского обстрела - 20-летним студентом Криворожского педагогического университета Алексеем Акименко, а также его бабушкой Еленой и тетей Ириной Ковальчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне. Днепр".

Как отмечается, в 9:00 близкие и знакомые семьи, а также неравнодушные горожане почтили память погибших минутой молчания, движение по перекрестку недалеко от места атаки перекрыли.

Проститься с семьей пришли несколько сотен человек.

Жертви ракетного удару по Кривому Рогу
Жертви ракетного удару по Кривому Рогу

Читайте также: Удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека до сих пор в больнице, один человек в тяжелом состоянии

Удар по Кривому Рогу

Как сообщалось, 17 января рашисты ударили по Кривому Рогу, есть погибшие и раненые. Утром стало известно, что количество жертв возросло до 5.

Автор: 

Кривой Рог (1432) обстрел (29146) жертвы (2159) Днепропетровская область (4382) Криворожский район (176)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в складних ситуаціях оманська гнида, традиційно вже, "морозиться", як і *****, бо непідготовлена масовка, на емоціях, може "дати мзди", за ВСЕ..
показать весь комментарий
20.01.2025 11:27 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2025 10:46 Ответить
Вічна пам'ять загиблим.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:49 Ответить
Це вже якою кінченою мерзотою треба бути що б свідомо убивати мирних громадян,будь ти проклята навіки фашиська терористична росія ,смерть злочинцю путіну і його злочиній кліці.
показать весь комментарий
20.01.2025 11:06 Ответить
Вічна пам'ять невинним мирним українцям. Смерть російським окупантам-агресорам!
показать весь комментарий
20.01.2025 11:50 Ответить
Терористи-кацапи знищили майже всю родину, яка жила собі мирно, навчалася і працювала. Царство Небесне вбитим, хай Бог прожає їм гріхи вільні і невільні. Впевнений, що бумерпанг все-таки прилетить на Кацапію.
показать весь комментарий
20.01.2025 13:04 Ответить
 
 