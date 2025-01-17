Рашисты ударили по Кривому Рогу: четыре человека погибли, 14 пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Воздушные силы информировали о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга.

В 12:29 сообщили о повторном пуске баллистики, после чего снова раздались взрывы.

Глава ОВА заявил, что в Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилищная застройка.

Пострадали ли люди, в настоящее время уточняют.

Известно о 3 погибших. Есть раненые.

По состоянию на 13.19 глава области заявил, что известно о четырех погибших.

Три женщины и мужчина.

Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все – тяжелые. Врачи оказывают необходимую помощь.

Также, по словам Лысака, в Кривом Роге повреждены 2 пятиэтажки. В одной из них возник пожар. Повреждено и не эксплуатировавшееся здание. 5 человек пострадали. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двум оказали помощь на месте.

В 14:30 глава области заявил, что количество пострадавших возросло до 7 человек. Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Один раненый – средней тяжести.

Обновленная информация

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате атаки РФ баллистикой по Кривому Рогу возросло до 14, среди них 4 детей.

"Повреждены 4 многоквартирных дома, 17 частных домов, 3 хозяйственные постройки и 11 автомобилей. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

