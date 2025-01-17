РУС
12 067 15

Рашисты ударили по Кривому Рогу: четыре человека погибли, 14 пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Воздушные силы информировали о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения с юга.

В 12:29 сообщили о повторном пуске баллистики, после чего снова раздались взрывы.

Глава ОВА заявил, что в Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилищная застройка.

Пострадали ли люди, в настоящее время уточняют.

Известно о 3 погибших. Есть раненые.

По состоянию на 13.19 глава области заявил, что известно о четырех погибших.

Три женщины и мужчина.

Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все – тяжелые. Врачи оказывают необходимую помощь.

Также, по словам Лысака, в Кривом Роге повреждены 2 пятиэтажки. В одной из них возник пожар. Повреждено и не эксплуатировавшееся здание. 5 человек пострадали. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двум оказали помощь на месте.

В 14:30 глава области заявил, что количество пострадавших возросло до 7 человек. Четверо госпитализированы. Состояние большинства остается тяжелым. Один раненый – средней тяжести.

Обновленная информация

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что количество пострадавших в результате атаки РФ баллистикой по Кривому Рогу возросло до 14, среди них  4 детей.

"Повреждены 4 многоквартирных дома, 17 частных домов, 3 хозяйственные постройки и 11 автомобилей. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Удар по Кривому Рогу 17 січня 2025 року
Автор: 

Топ комментарии
+26
Прокляття на голови усіх росіян та їх сім'ї та житла . Гнила нація свінособак.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:58 Ответить
+10
В Криму ніколи не буде москалям спокою, земля горить в них під ногами.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:10 Ответить
+9
Ну якщо вже Відень ********, то я навіть не знаю...
показать весь комментарий
17.01.2025 13:08 Ответить
Гучно. Недалеко.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:35 Ответить
Не дай боже хтось у школі військових розмістив...бо школа мала подвійне призначення і будувалася як казарма при срср
показать весь комментарий
17.01.2025 13:32 Ответить
на одному з відео показано як дівчата тікають, у вікно на першому поверсі стрибають. Які військові? ((
показать весь комментарий
17.01.2025 15:07 Ответить
Щоб ви сучья племя повиздихали всі одного раз мовчите. Кацапье ***..е !
показать весь комментарий
17.01.2025 13:32 Ответить
Кривой Рог как военная цель так себе. Это обычный акт устрашения от путлера нашему недонаолеончику. Спрыгнуть с договорняков с путлером и остаться чистеньким зеледенту не удастся.
показать весь комментарий
17.01.2025 13:34 Ответить
Смотря на стены не вольно думая , что бы было человеческой плоти такие попадания кучности..Что не придумают против человечества . ***** это белая моль КГБ , но эта моль приподнялась до скота и скотский поступок, одним словом мразь....
показать весь комментарий
17.01.2025 13:55 Ответить
Жодного дня що б рашиська орда не воювала з мирним населенням ,що б ви виздихали кацапи і ваш злочинець путін.
показать весь комментарий
17.01.2025 14:27 Ответить
на одному з каналів побачила чоловіка, який втратив в ту мить свою дружину, її вбило уламками в автівці. У 22-му в Херсоні від рашистів загинула його перша дружина. Троє діток, він з ними переїхав до Кривого рогу, там знову одружився, і ці прокляті нелюди забрали в нього і другу дружину, а в дітей прийомну маму, так само, як і рідну.(
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ ТВАРЮКИ ПАСКУДНІ КАЦАПСЬКІ!! БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ!!
показать весь комментарий
17.01.2025 15:05 Ответить
Вітати треба Байдена і Трампа, Шольца... Вони ж вірять Пуйлові, як братові, що це роблять самі українці (щоб кинути тінь на Пуйла).
показать весь комментарий
17.01.2025 18:36 Ответить
100% ООН - бесполезная пустышка. Сидят как мыши под веником
показать весь комментарий
17.01.2025 19:51 Ответить
 
 