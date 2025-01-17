РУС
Сутки на Донетчине: Оккупанты атаковали три района, в Покровской громаде ранены 2 человека. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 17 января рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Родинском Покровской громады ранены 2 человека, повреждены 3 дома; в Леонтовичах повреждены 5 домов.

Обстріли Донеччини на 17 січня

Краматорский район

В Заречном Лиманской громады поврежден дом. В Тихоновке Николаевской громады повреждены 3 дома. В Константиновке повреждены 6 частных домов, линия электропередач и газопровод.

Бахмутский район

В Северске повреждены 9 частных домов и 2 двухэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 2 многоэтажки.

Обстріли Донеччини на 17 січня

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 122 человека, в том числе 6 детей.

Обстріли Донеччини на 17 січня

