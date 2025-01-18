Удар РФ по Кривому Рогу: 4 человека до сих пор в больнице, один человек в тяжелом состоянии
По состоянию на день 18 января 2025 года в больнице находятся четыре человека, среди них - ребенок, которые получили ранения вчера во время ракетной атаки РФ на Кривой Рог Днепропетровской области.
Об этом журналистам сообщили в Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На данный момент в стационаре остаются четверо раненых, среди них - один ребенок. Один человек - тяжелый. Состояние остальных - среднее", - отметили в пресс-службе.
Удар по Кривому Рогу
Как сообщалось, 17 января рашисты ударили по Кривому Рогу, есть погибшие и раненые. Утром стало известно, что количество жертв возросло до 5.
