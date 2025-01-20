Двоє поліцейських постраждали унаслідок влучання дрона на Харківщині
Російські війська скинули боєприпас з дрона - у с. Осиново Купʼянської громади Харківської області постраждали двоє поліцейських
Про це повідомили в Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"О 14:00 у с. Осиново Купʼянської громади внаслідок влучання ворожого боєприпасу на базі дрона постраждали двоє поліцейських", - ідеться в повідомленні.
Пошкоджено також службовий автомобіль.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль