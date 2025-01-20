УКР
Двоє поліцейських постраждали унаслідок влучання дрона на Харківщині

Двоє поліцейських поранено на Харківщині

Російські війська скинули боєприпас з дрона - у с. Осиново Купʼянської громади Харківської області постраждали двоє поліцейських

Про це повідомили в Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"О 14:00 у с. Осиново Купʼянської громади внаслідок влучання ворожого боєприпасу на базі дрона постраждали двоє поліцейських", - ідеться в повідомленні.

Пошкоджено також службовий автомобіль.

Дивіться: Наслідки нічного удару трьома КАБами по Золочеву на Харківщині: поранено 14-річну дівчину. ФОТОрепортаж

