Наслідки нічного удару трьома КАБами по Золочеву на Харківщині: поранено 14-річну дівчину. ФОТОрепортаж

Близько 23:05 19 січня 2025 російські війська скинули три КАБи на Золочів Богодухівського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано три житлові будинки, ще понад 15 - пошкоджено. Також внаслідок ворожих атак пошкоджено господарські приміщення, три магазини, два авто, лінії електромережі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранено 14-річну дівчину, яку доставили до лікарні. У 87-річної жінки гостра реакція на стрес.

