УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11074 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
982 2

Наслідки нічного удару трьома КАБами по Золочеву на Харківщині: поранено 14-річну дівчину. ФОТОрепортаж

Близько 23:05 19 січня 2025 російські війська скинули три КАБи на Золочів Богодухівського району Харківщини.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано три житлові будинки, ще понад 15 - пошкоджено. Також внаслідок ворожих атак пошкоджено господарські приміщення, три магазини, два авто, лінії електромережі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранено 14-річну дівчину, яку доставили до лікарні. У 87-річної жінки гостра реакція на стрес.

Читайте: Ворог намагається прорвати нашу оборону на околицях Великої Новосілки, деякі позиції Сил оборони на Покровському напрямку зруйновані, - ОСУВ "Хортиця"

Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року
Удар РФ по Золочеву 19 січня 2025 року

Автор: 

війна (1472) обстріл (30490) КАБ (425) Харківська область (1517) Богодухівський район (77) Золочів (29) війна в Україні (5863)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що роблять, суки!
показати весь коментар
20.01.2025 10:06 Відповісти
Ударів у вділповідь не буде. Бо як говорить наш нацлідер, россіяни можуть вийти із зони комфорту, а комфорт рассіан для нас найбільша цінність.
показати весь коментар
20.01.2025 13:14 Відповісти
 
 