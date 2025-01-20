Наслідки нічного удару трьома КАБами по Золочеву на Харківщині: поранено 14-річну дівчину. ФОТОрепортаж
Близько 23:05 19 січня 2025 російські війська скинули три КАБи на Золочів Богодухівського району Харківщини.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"Зруйновано три житлові будинки, ще понад 15 - пошкоджено. Також внаслідок ворожих атак пошкоджено господарські приміщення, три магазини, два авто, лінії електромережі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу поранено 14-річну дівчину, яку доставили до лікарні. У 87-річної жінки гостра реакція на стрес.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Павло Бубенко #551281
показати весь коментар20.01.2025 10:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар20.01.2025 13:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль