Ворог намагається прорвати нашу оборону на околицях Великої Новосілки, деякі позиції Сил оборони на Покровському напрямку зруйновані, - ОСУВ "Хортиця"

Військові заперечили присутність ворога у Покровську

Упродовж минулої доби, 19 січня 2025 року, основні зусилля війська РФ зосереджували на Покровському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, противник проводив активні наступальні дії в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Мирноград, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Надіївка, Новоандріївка, Андріївка, Дачне та Янтарне. Атаки ворога на наші позиції неподалік Слов’янки проводились із застосуванням броне- та автотехніки.

"Наші воїни знищили одну ББМ та баггі. Тривають бої в Лисівці, Відродженні, Шевченку, Котлиному та Петропавлівці. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - наголошують в ОСУВ "Хортиця"

Також зазначається, що на Харківському напрямку противник проводив штурмові дії у Вовчанську: зазнав втрат, відійшов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку запеклі бої, у Часовому Яру війська РФ бронетехнікою намагалися прорвати нашу оборону, знищено 5 ворожих БМД, - ОСУВ "Хортиця"

На Куп’янському напрямку атаки ворога були спрямовані на наші позиції в районах Нової Кругляківки, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

"На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували позиції сил оборони поблизу населених пунктів Новосергіївка, Колодязі, Новоєгорівка, Торське, Ямполівка, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі. В районі Надії для підтримки своїх наступальних дій ворог застосував бронетехніку.

Після вогневого ураження, в результаті якого один танк та три бронемашини противника були знищені, ворог відмовився від подальших атак", - додають в ОСУВ "Хортиця".

На Сіверському напрямку ворог безуспішно атакував поблизу Верхньокам’янського та Переїзного.

Читайте: На Покровському напрямку інтенсивні бої, деякі наші позиції зруйновані, - ОСУВ "Хортиця"

Тривають бої в Торецьку та Часовому Яру. На Краматорському напрямку противник проводив наступальні дії в районі Диліївки, а на Торецькому - неподалік Кримського та Щербинівки. Для переміщення особового складу з метою проведення штурмових дій в напрямку Леонідівки ворог застосував автотехніку.

Два автомобіля були знищені на підході до рубежу висування. Погіршення тактичного положення не допущено.

Також зазначається, що на Новопавлівському напрямку противник сконцентрував свої основні атакувальні зусилля в районі Великої Новосілки. Не рахуючись з численними втратами, ворог намагається прорвати нашу оборону на околицях населеного пункту. Також на цьому напрямку противник за підтримки бронетехніки проводив наступальні дії в районах Костянтинополя та Зеленівки. Внаслідок вогневого ураження знищено та пошкоджено шість бронемашин ворога.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що на околицях Великої Новосілки виснажливі оборонні бої. За даними DeepState, росіяни активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки.

