Враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях Великой Новоселки, некоторые позиции Сил обороны на Покровском направлении разрушены, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 19 января 2025 года, основные усилия войска РФ сосредотачивали на Покровском направлении.

Как отмечается, противник проводил активные наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Надиевка, Новоандреевка, Андреевка, Дачное и Янтарное. Атаки врага на наши позиции неподалеку Славянки проводились с применением броне- и автотехники.

"Наши воины уничтожили одну ББМ и багги. Продолжаются бои в Лисовке, Возрождении, Шевченко, Котлино и Петропавловке. В результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - отмечают в ОСГВ "Хортица"

Также отмечается, что на Харьковском направлении противник проводил штурмовые действия в Волчанске: понес потери, отошел.

На Купянском направлении атаки врага были направлены на наши позиции в районах Новой Кругляковки, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

"На Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Колодязи, Новоегоровка, Торское, Ямполовка, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу. В районе Надежды для поддержки своих наступательных действий враг применил бронетехнику.

После огневого поражения, в результате которого один танк и три бронемашины противника были уничтожены, враг отказался от дальнейших атак", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

На Северском направлении враг безуспешно атаковал вблизи Верхнекаменского и Переездного.

Продолжаются бои в Торецке и Часовом Яре. На Краматорском направлении противник проводил наступательные действия в районе Дилиевки, а на Торецком - неподалеку Крымского и Щербиновки. Для перемещения личного состава с целью проведения штурмовых действий в направлении Леонидовки враг применил автотехнику.

Два автомобиля были уничтожены на подходе к рубежу выдвижения. Ухудшения тактического положения не допущено.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник сконцентрировал свои основные атакующие усилия в районе Великой Новоселки. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях населенного пункта. Также на этом направлении противник при поддержке бронетехники проводил наступательные действия в районах Константинополя и Зеленовки. В результате огневого поражения уничтожено и повреждено шесть бронемашин врага.

Ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что в окрестностях Великой Новоселки изнурительные оборонительные бои. По данным DeepState, россияне активизировались на востоке и севере Великой Новоселки.