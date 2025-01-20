РУС
Враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях Великой Новоселки, некоторые позиции Сил обороны на Покровском направлении разрушены, - ОСГВ "Хортица"

Військові заперечили присутність ворога у Покровську

За прошедшие сутки, 19 января 2025 года, основные усилия войска РФ сосредотачивали на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, противник проводил активные наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Мирноград, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Надиевка, Новоандреевка, Андреевка, Дачное и Янтарное. Атаки врага на наши позиции неподалеку Славянки проводились с применением броне- и автотехники.

"Наши воины уничтожили одну ББМ и багги. Продолжаются бои в Лисовке, Возрождении, Шевченко, Котлино и Петропавловке. В результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - отмечают в ОСГВ "Хортица"

Также отмечается, что на Харьковском направлении противник проводил штурмовые действия в Волчанске: понес потери, отошел.

Читайте: Силы обороны восстановили положение в Махновке и Зеленовке, - DeepState

На Купянском направлении атаки врага были направлены на наши позиции в районах Новой Кругляковки, Песчаного, Колесниковки и Лозовой. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

"На Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали позиции сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Колодязи, Новоегоровка, Торское, Ямполовка, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу. В районе Надежды для поддержки своих наступательных действий враг применил бронетехнику.

После огневого поражения, в результате которого один танк и три бронемашины противника были уничтожены, враг отказался от дальнейших атак", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

На Северском направлении враг безуспешно атаковал вблизи Верхнекаменского и Переездного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Покровском направлении ожесточенные бои, в Часовом Яре войска РФ бронетехникой пытались прорвать нашу оборону, уничтожено 5 вражеских БМД, - ОСГВ "Хортиця"

Продолжаются бои в Торецке и Часовом Яре. На Краматорском направлении противник проводил наступательные действия в районе Дилиевки, а на Торецком - неподалеку Крымского и Щербиновки. Для перемещения личного состава с целью проведения штурмовых действий в направлении Леонидовки враг применил автотехнику.

Два автомобиля были уничтожены на подходе к рубежу выдвижения. Ухудшения тактического положения не допущено.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении противник сконцентрировал свои основные атакующие усилия в районе Великой Новоселки. Не считаясь с многочисленными потерями, враг пытается прорвать нашу оборону в окрестностях населенного пункта. Также на этом направлении противник при поддержке бронетехники проводил наступательные действия в районах Константинополя и Зеленовки. В результате огневого поражения уничтожено и повреждено шесть бронемашин врага.

Ранее в ОСГВ "Хортица" заявляли, что в окрестностях Великой Новоселки изнурительные оборонительные бои. По данным DeepState, россияне активизировались на востоке и севере Великой Новоселки.

ОСГВ Хортица (510) Донецкая область (10583) боевые действия (4766) Торецк (536) Волчанск (434) Часов Яр (394) Харьковская область (1489) Бахмутский район (594) Волновахский район (346) Чугуевский район (204) Новоселовка (59) война в Украине (5794)
Здача територій України пуйлу відбувається в терміни, які обумовлені між зеленим покидьком і пуйлом по договорняку.
показать весь комментарий
20.01.2025 08:39 Ответить
Потидьок выторговал у пуйла 800 тысяч дохлых кацапов?
Дскать дешевле не сдам? И бодягу на 3 года?
показать весь комментарий
20.01.2025 09:14 Ответить
Покидьок не має до цього не якого відношення.
показать весь комментарий
20.01.2025 10:08 Ответить
Дійсно, не помилилися ті, хто відпочатку припустив: "зруйновані позиції" буде новий мем замість "ситуація складна, але контрольована". Оновили методичку, як то кажуть. Наче зміст війни - не в руйнуванні позицій. А скажить, чи вдалося зруйнувати деяки болотні позиції? Чи з бракованими минами це складно, та не контрольовано.
показать весь комментарий
20.01.2025 08:55 Ответить
тому і зруйновані що не було фортифікацій все вкрадено зеленою гнидою
показать весь комментарий
20.01.2025 09:21 Ответить
 
 