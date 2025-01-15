На Покровському напрямку інтенсивні бої, деякі наші позиції зруйновані, - ОСУВ "Хортиця"
Упродовж минулої доби, 14 січня 2025 року, противник проводив атакувальні дії у Вовчанську - на Харківському напрямку, та в районах Нової Кругляківки, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю - на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".
Як зазначається, атаки ворога відбито.
На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Надія, Григорівка, Новоєгорівка, Ямполівка, Макіївка та Терни. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.
"Для переміщення особового складу на Сіверському напрямку, ворог активно застосовував броне- та мототехніку. Противник штурмував позиції сил оборони в Білогорівці та поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. В ході відбиття ворожих атак наші воїни знищили один танк та пошкодили дві ББМ. Противник зазнав втрат, відійшов", - наголошують в ОСУВ "Хортиця".
На Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції наших військ в Часовому Яру, в районі Предтеченого та в Торецьку. Для підтримки наступальних дій в напрямку Ступочок ворог застосував баггі та мототехніку. По колоні, яка була виявлена завчасно, завдано вогневого ураження. Противник зазнав втрат і змушений був повернутися у вихідний район.
"На Покровському напрямку противник проводив активні наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променя, Петропавлівки, Зеленого, Звірового, Котлиного, Новоолександрівки, Успенівки, Надіївки, Курахового, Дачного та Ясенового. Тривали бої в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.
На Новопавлівському напрямку противник атакував наші укріплення в районах Нескучного, Великої Новосілки та Времівки: успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.
Як повідомлялося, за даними DeepState, росіяни окупували Янтарне та просунулись біля 5 населених пунктів на Донеччині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На думку джерела, на Покровському напрямку є півоточення, але в ньому опинилися не українські війська, а супротивника.
«У півоточенні головна колона рашистів, яка намагається пробитися із н.п. Шевченко на Удачне, що на південь від Покровська», - наголосило джерело.
Російські загарбники самі залізли у напівоточення. Тому що з півночі є наше Покровське угруповання, із заходу - угруповання з Удачного, а також ще з півдня є ще одне угрупування українських захисників.
Якщо зараз хоча б одна наша бригада вирішить з півдня вдарити по рашиствх, а з півночі в цей момент відпрацюють наші Покровські частини - то буде повне оточення угрупованню російських військ, яке намагається пробитись з н.п. Шевченко у бік Удачного.
Слід нагадати, що до Покровська зараз ведуть дві вілтні від ворога дороги: основна траса із заходу з боку Павлограда та додаткова із півночі з Добропілля, якій взагалі нічого не загрожує зараз. Тобто постачання нашого Покровського угруповання здійснюється з двох напрямків.
Тож, говорити про якесь півоточення Покровська можна лише в одному випадку: якщо рашисти зайдуть із Мирнограда, почнуть обходити його з півночі і виходити на трасу Добропілля-Покровськ і водночас витіснять наш гарнізон із Удачного та вийдуть на трасу із Павлограда на Покровськ ."