На Покровському напрямку інтенсивні бої, деякі наші позиції зруйновані, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 14 січня 2025 року, противник проводив атакувальні дії у Вовчанську - на Харківському напрямку, та в районах Нової Кругляківки, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю - на Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, атаки ворога відбито.

На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Надія, Григорівка, Новоєгорівка, Ямполівка, Макіївка та Терни. Противник успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

"Для переміщення особового складу на Сіверському напрямку, ворог активно застосовував броне- та мототехніку. Противник штурмував позиції сил оборони в Білогорівці та поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. В ході відбиття ворожих атак наші воїни знищили один танк та пошкодили дві ББМ. Противник зазнав втрат, відійшов", - наголошують в ОСУВ "Хортиця".

На Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції наших військ в Часовому Яру, в районі Предтеченого та в Торецьку. Для підтримки наступальних дій в напрямку Ступочок ворог застосував баггі та мототехніку. По колоні, яка була виявлена завчасно, завдано вогневого ураження. Противник зазнав втрат і змушений був повернутися у вихідний район.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається закріпитися у селах поблизу Покровська, - ОСУВ "Хортиця"

"На Покровському напрямку противник проводив активні наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променя, Петропавлівки, Зеленого, Звірового, Котлиного, Новоолександрівки, Успенівки, Надіївки, Курахового, Дачного та Ясенового. Тривали бої в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку противник атакував наші укріплення в районах Нескучного, Великої Новосілки та Времівки: успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Також читайте: У Часовому Ярі та Торецьку боєзіткнення, деякі наші позиції зруйновано. Ворог зосереджує зусилля на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Як повідомлялося, за даними DeepState, росіяни окупували Янтарне та просунулись біля 5 населених пунктів на Донеччині.