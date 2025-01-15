На Покровском направлении интенсивные бои, некоторые наши позиции разрушены, - ОСГВ "Хортиця"
За прошедшие сутки, 14 января 2025 года, противник проводил атакующие действия в Волчанске - на Харьковском направлении, и в районах Новой Кругляковки, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая - на Купянском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".
Как отмечается, атаки врага отбиты.
На Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в районах населенных пунктов Копанки, Надия, Григорьевка, Новоегоровка, Ямполовка, Макеевка и Терны. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.
"Для перемещения личного состава на Сиверском направлении, враг активно применял броне- и мототехнику. Противник штурмовал позиции сил обороны в Белогоровке и вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. В ходе отражения вражеских атак наши воины уничтожили один танк и повредили две ББМ. Противник понес потери, отошел", - отмечают в ОСГВ "Хортиця".
На Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции наших войск в Часовом Яре, в районе Предтеченого и в Торецке. Для поддержки наступательных действий в направлении Ступочек враг применил багги и мототехнику. По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, нанесен огневой удар. Противник понес потери и вынужден был вернуться в исходный район.
"На Покровском направлении противник проводил активные наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Петропавловки, Зеленого, Зоряного, Котлиного, Новоалександровки, Успеновки, Надиевки, Курахово, Дачного и Ясенового. Продолжались бои в Лисовке, Шевченко и Нововасильевке. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.
На Новопавловском направлении противник атаковал наши укрепления в районах Нескучного, Большой Новоселки и Времевки: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.
Как сообщалось, по данным DeepState, россияне оккупировали Янтарное и продвинулись возле 5 населенных пунктов в Донецкой области.
На думку джерела, на Покровському напрямку є півоточення, але в ньому опинилися не українські війська, а супротивника.
«У півоточенні головна колона рашистів, яка намагається пробитися із н.п. Шевченко на Удачне, що на південь від Покровська», - наголосило джерело.
Російські загарбники самі залізли у напівоточення. Тому що з півночі є наше Покровське угруповання, із заходу - угруповання з Удачного, а також ще з півдня є ще одне угрупування українських захисників.
Якщо зараз хоча б одна наша бригада вирішить з півдня вдарити по рашиствх, а з півночі в цей момент відпрацюють наші Покровські частини - то буде повне оточення угрупованню російських військ, яке намагається пробитись з н.п. Шевченко у бік Удачного.
Слід нагадати, що до Покровська зараз ведуть дві вілтні від ворога дороги: основна траса із заходу з боку Павлограда та додаткова із півночі з Добропілля, якій взагалі нічого не загрожує зараз. Тобто постачання нашого Покровського угруповання здійснюється з двох напрямків.
Тож, говорити про якесь півоточення Покровська можна лише в одному випадку: якщо рашисти зайдуть із Мирнограда, почнуть обходити його з півночі і виходити на трасу Добропілля-Покровськ і водночас витіснять наш гарнізон із Удачного та вийдуть на трасу із Павлограда на Покровськ ."