На Покровском направлении интенсивные бои, некоторые наши позиции разрушены, - ОСГВ "Хортиця"

За прошедшие сутки, 14 января 2025 года, противник проводил атакующие действия в Волчанске - на Харьковском направлении, и в районах Новой Кругляковки, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая - на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, атаки врага отбиты.

На Лиманском направлении штурмовые группы противника атаковали наши позиции в районах населенных пунктов Копанки, Надия, Григорьевка, Новоегоровка, Ямполовка, Макеевка и Терны. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

"Для перемещения личного состава на Сиверском направлении, враг активно применял броне- и мототехнику. Противник штурмовал позиции сил обороны в Белогоровке и вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. В ходе отражения вражеских атак наши воины уничтожили один танк и повредили две ББМ. Противник понес потери, отошел", - отмечают в ОСГВ "Хортиця".

На Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции наших войск в Часовом Яре, в районе Предтеченого и в Торецке. Для поддержки наступательных действий в направлении Ступочек враг применил багги и мототехнику. По колонне, которая была обнаружена заблаговременно, нанесен огневой удар. Противник понес потери и вынужден был вернуться в исходный район.

"На Покровском направлении противник проводил активные наступательные действия в районах Елизаветовки, Луча, Петропавловки, Зеленого, Зоряного, Котлиного, Новоалександровки, Успеновки, Надиевки, Курахово, Дачного и Ясенового. Продолжались бои в Лисовке, Шевченко и Нововасильевке. В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник атаковал наши укрепления в районах Нескучного, Большой Новоселки и Времевки: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

