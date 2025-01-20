УКР
Новини Війна
5 694 20

Рашисти вдарили по повністю знищеній ТЕС "Центренерго"

У ніч на 20 січня російські війська вдарили по ТЕС Центренерго, попри те що станція була повністю знищена раніше.

Про це повідомила пресслужба Центренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає. Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали", - заявили у компанії.

У "Центренерго" зазначили, що загальні збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 50 обстрілів. Навесні 2024 року Центренерго стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки", - підсумували там.

Топ коментарі
+9
По состоянию на начало 2021 года, на территории москвы эксплуатировалась 41 электростанция общей мощностью 10 865 МВт. В их числе три гидроэлектростанции - Сходненская, Карамышевская и Перервинская ГЭС, 32 работающие на природном газе тепловые электростанции - ГЭС-1, ТЭЦ-8, −9, −11, −12, −16, −20, −21, −23, −25, −26, ТЭС «Международная», ГТЭС «Терёшково», «Коломенское» и «Внуково», ТЭЦ МЭИ и 16 энергоцентров (блок-станций), три мусоросжигательных завода с попутной выработкой электроэнергии, две биогазовые электростанции - Мини-ТЭС «Курьяново» и «Люблино», а также один пневмоэлектрогенераторный энергоблок...

Чому ми їх не нищимо?
20.01.2025 15:48
+8
"Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали", - заявили у компанії

а розбирати нахера якщо вона ПОВНІСТЮ знищена
20.01.2025 15:43
+6
Ну і навіщо про таке повідомляти? Може б ще витрачали ракети впусту...
20.01.2025 15:42
Мабуть, ракет вистачає....(((((
20.01.2025 15:40
Ну і навіщо про таке повідомляти? Може б ще витрачали ракети впусту...
20.01.2025 15:42
Я б ще, з гівна і палок, робив би імітацію відбудованих потужностей і про це повідомляв би з кожної праски, хай і далі витрачають ракети. Але ж тупі бездарі до такого додуматись не здатні... (
20.01.2025 16:52
"Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали", - заявили у компанії

а розбирати нахера якщо вона ПОВНІСТЮ знищена
20.01.2025 15:43
А металобрухт здати?
20.01.2025 15:45
який ?..якщо вона повністю була знищена - металобрухт мали вивезти ще раніше ..або ж *******
20.01.2025 15:55
Мабуть не повністю. Бо якщо повністю, навіщо розбирати завали завалів? Шукати шпигунів-навідників треба...
20.01.2025 15:47
відмивка бабла..мовляв витратила 10млн грн ..чи 100млн - наскільки фантазії вистачить
20.01.2025 15:57
Партнери не дозволяють...хто у ЗЕ! партнери?
20.01.2025 15:56
що нам це дасть, окрім додаткових витрат далекобійних дронів? от нарешті дозволили бити по нпз, це тема..., а все інше - популізм...
20.01.2025 16:17
Але ж, допоки масквічі не відчують на своїй шкурі, як воно сидіти без світла та тепла, допоки їм буде нас..ть на всіх, в тому числі і на москалів в інших регіонах.
Хоча так, масква саме захищене місто на болотах. Правда, колись, і туди долітали наші дрончики, кілька вікон пошкодили...
20.01.2025 16:58
Головне, що генерацію новин від прес -служби Центренерго не знищили. І наглядова рада та керівництво Центренерго теж не знищені, а "плідно" працюють і отримують сотні тисяч зарплат.
20.01.2025 16:15
Значить, щось там працювало.
Колаборантів ніхто не скасовував відміняв.
20.01.2025 16:25
Це на кого розрахована ця лапша на вуха ? Виглядає смішно і недоречно."Повністю знищена, повторний удар...". Поводьтесь гідно. "Розбирайте завали...".
23.01.2025 10:07
