Рашисти вдарили по повністю знищеній ТЕС "Центренерго"

У ніч на 20 січня російські війська вдарили по ТЕС Центренерго, попри те що станція була повністю знищена раніше.

Про це повідомила пресслужба Центренерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає. Після обстрілу спеціалісти почали розбирати завали", - заявили у компанії.

У "Центренерго" зазначили, що загальні збитки від попередніх атак вже перевищують 250 мільйонів євро, і ця сума лише зростатиме, оскільки оцінка пошкоджень ще триває.

"З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції компанії зазнали понад 50 обстрілів. Навесні 2024 року Центренерго стала єдиною компанією, яка була змушена повністю припинити генерацію через масовані атаки", - підсумували там.

