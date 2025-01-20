УКР
Шольц перед інавгурацією Трампа: Трансатлантичні відносини життєво важливі для Європи

Німеччина продовжить обережний курс у питаннях війни та миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц напередодні інавгурації Дональда Трампа акцентував на важливості трансатлантичних відносин і потребі Європи у власній стратегічній автономії.

Про це він сказав в інтерв’ю Rheinische Post, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Трансатлантичні відносини життєво важливі для Німеччини і Європи", - наголосив Шольц.

За його словами, саме США відіграли ключову роль у становленні демократії в Західній Німеччині й забезпеченні її безпеки через НАТО.

"Саме тому нам потрібні стабільні відносини зі США", - зазначив канцлер.

Шольц повідомив, що вже провів дві "дуже дружні й хороші" розмови з Дональдом Трампом, які, за його словами, створюють позитивні передумови для подальшої співпраці.

Канцлер також підкреслив економічну міць Європи, яка, об’єднуючи понад 400 мільйонів людей, має стати надійною опорою для забезпечення безпеки й стабільності. Він також додав, що хоча стабільні відносини зі США залишаються пріоритетом, Європа повинна активно покладатися на власну силу в глобальній політиці.

Німеччина (7677) Європа (1972) Трамп Дональд (7001) Шольц Олаф (1142)
... а своя ліверна ковбаска до душі ближча
показати весь коментар
20.01.2025 15:51 Відповісти
"... а своя ліверна ковбаска "сєвєрниє патокі" до душі ближча"
показати весь коментар
20.01.2025 16:11 Відповісти
Зара трампон вам відправить трансатлантичний десант до гренландії
показати весь коментар
20.01.2025 15:52 Відповісти
Шольц ! Де Тауруси? Завтра буде запізно....
показати весь коментар
20.01.2025 15:59 Відповісти
А ти, маму Меркель спитав, чи можна відкривати рота? Чмошник
показати весь коментар
20.01.2025 16:21 Відповісти
 
 