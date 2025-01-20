УКР
Бербок закликала до схвалення допомоги Україні на 3 млрд євро до виборів у Бундестаг, - DW

міністр закордонних справ Німеччини Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила сподівання, що рішення про надання додаткової допомоги Україні на суму 3 мільярди євро буде ухвалене до початку дострокових виборів у Бундестаг, запланованих на 23 лютого.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу ARD, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми бачимо, що російський президент не зважає на той факт, що ми зараз перебуваємо у виборчій кампанії й маємо дострокові вибори", - наголосила Бербок.

Вона зазначила, що очікує від бюджетного комітету фіналізації цього питання вже наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Бербок висловила невдоволення урядом Німеччини за нерішучість у питанні підтримки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Bild написав, що Бербок "втекла" від Шольца через його блокування допомоги Україні: Очільниця МЗС Німеччини заперечила

Аналена це просто наш рятівник ❤️‍🩹🇺🇦🇩🇪
показати весь коментар
20.01.2025 16:32 Відповісти
Бо після виборів шансів на допомогу Україні вже не буде?
показати весь коментар
20.01.2025 16:33 Відповісти
Красиво «послала» Шольца
показати весь коментар
20.01.2025 16:49 Відповісти
 
 