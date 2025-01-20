Бербок закликала до схвалення допомоги Україні на 3 млрд євро до виборів у Бундестаг, - DW

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила сподівання, що рішення про надання додаткової допомоги Україні на суму 3 мільярди євро буде ухвалене до початку дострокових виборів у Бундестаг, запланованих на 23 лютого.

Про це вона заявила в інтерв'ю телеканалу ARD, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми бачимо, що російський президент не зважає на той факт, що ми зараз перебуваємо у виборчій кампанії й маємо дострокові вибори", - наголосила Бербок.

Вона зазначила, що очікує від бюджетного комітету фіналізації цього питання вже наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Бербок висловила невдоволення урядом Німеччини за нерішучість у питанні підтримки України.

