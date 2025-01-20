Членство в НАТО - єдина ефективна гарантія безпеки для України, - ексглава МЗС Литви Ландсбергіс
Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що єдиною ефективною гарантією безпеки для України від країн-союзників є членство в НАТО.
Про це він розповів у інтерв'ю для t-online, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Ландсбергіс наголосив, що Україні необхідно надати якомога більше зброї, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна і не дати йому захопити решту території держави.
Ціна, яку його армії доведеться заплатити за це, повинна стати непідйомною", - зазначив він.
Міністр вказав на важливість такої підтримки з боку інших країн-союзників.
На питання журналістів щодо того, що може зробити Захід, окрім надання озброєння Україні, Ландсбергіс наголосив, що єдиною ефективною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.
"Це найдешевший і найефективніший спосіб", - додав він.
Ех-хе-хе...
Вже давно почав підозрювати, що то - єдина ефективна гарантія безпеки для самого НАТО!
Ps. Марʼяно, запізнитися на 15 хвилин на ПА НАТО, пропустивши виступ головуючого це вершина непрофесіоналізму.
Хоча саме за це вас цінують в Офісі Зе
Понти. Європа на папері, а в житті кожен за себе