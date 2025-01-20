УКР
548 16

Членство в НАТО - єдина ефективна гарантія безпеки для України, - ексглава МЗС Литви Ландсбергіс

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що єдиною ефективною гарантією безпеки для України від країн-союзників є членство в НАТО.

Про це він розповів у інтерв'ю для t-online, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Ландсбергіс наголосив, що Україні необхідно надати якомога більше зброї, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна і не дати йому захопити решту території держави.

Ціна, яку його армії доведеться заплатити за це, повинна стати непідйомною", - зазначив він.

Міністр вказав на важливість такої підтримки з боку інших країн-союзників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не зупиниться, поки Захід не посилить тиск, - ексміністр МЗС Литви Ландсбергіс

На питання журналістів щодо того, що може зробити Захід, окрім надання озброєння Україні, Ландсбергіс наголосив, що єдиною ефективною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

"Це найдешевший і найефективніший спосіб", - додав він.

Автор: 

членство в НАТО (1766) Ландсбергіс Габріелюс (215) війна в Україні (5863)
Топ коментарі
+5
Ех-хе-хе...
Вже давно почав підозрювати, що то - єдина ефективна гарантія безпеки для самого НАТО!
20.01.2025 16:42 Відповісти
+4
Путч. Русский - нах*й: 🥀Це те заради чого прислали Безуглу до Брюсселя . Фотографувати, включати тривогу на телефоні, розповідати ламаною англійською як «моя машина потрапила на Донбасі під обстріл» і «що ви нас й так не розумієте». *** , як тебе зрозуміти, коли ти мову не вивчила.
Ps. Марʼяно, запізнитися на 15 хвилин на ПА НАТО, пропустивши виступ головуючого це вершина непрофесіоналізму.
Хоча саме за це вас цінують в Офісі Зе
20.01.2025 17:30 Відповісти
+3
Але з покидьками, зрадниками та мародерами нас туда не візьмуть.
20.01.2025 17:20 Відповісти
20.01.2025 16:42 Відповісти
20.01.2025 16:45 Відповісти
95 квартал гарант безпеки Земної Кулі.
20.01.2025 16:57 Відповісти
Путч. Русский - нах*й: 🥀Це те заради чого прислали Безуглу до Брюсселя . Фотографувати, включати тривогу на телефоні, розповідати ламаною англійською як «моя машина потрапила на Донбасі під обстріл» і «що ви нас й так не розумієте». *** , як тебе зрозуміти, коли ти мову не вивчила.
Ps. Марʼяно, запізнитися на 15 хвилин на ПА НАТО, пропустивши виступ головуючого це вершина непрофесіоналізму.
Хоча саме за це вас цінують в Офісі Зе
20.01.2025 17:30 Відповісти
Что же еще с этой ракообразной взять... Теперь это витрина Украиы... Хриповатый клован (Буратино), дебильная ракообразная (Арлекин), шмыга вороватый (Кот Базилио), рыжий друг зеленой власти Ахметов (Лиса Алиса) и их бородатый кукловод Коломойский (Карабас-Барабас).
20.01.2025 17:54 Відповісти
Але з покидьками, зрадниками та мародерами нас туда не візьмуть.
20.01.2025 17:20 Відповісти
Ната така ж магучая, як друга армія світу
Понти. Європа на папері, а в житті кожен за себе
20.01.2025 17:26 Відповісти
Да, когда зеля сказал что каждый из украинцев президент.
20.01.2025 17:43 Відповісти
І толька рассія всіда сільна как нікакда!
20.01.2025 18:57 Відповісти
Так как и если бы было свое ядерное оружие Украине НАТО не нужно было, к тому же для вступления двери всегда были бы открыты... А так это мираж ,призывы это мысли в слух..
20.01.2025 17:50 Відповісти
Україна потрібна ЄС як бампер. Нас будуть утримувати "на плаву" до того часу доки не переозброяться, або до останнього українця...
20.01.2025 17:59 Відповісти
Як казав путін...
20.01.2025 18:46 Відповісти
Не знав що сам ***** мене цитує.
20.01.2025 18:55 Відповісти
Якщо США за Трампа вийде з НАТО, то НАТО яке американці привчили з моменту створення покладатися на США, буде, мяко кажучи, дуже ослабленим і ***** з Сі цим негайно скористаються. На якийсь час. Европейцям доведеться відроджувати маскулінний дух воїнів з нуля...
20.01.2025 17:56 Відповісти
НАТО - це не хотілка-нєхотілка Трампа. Да і партнери потрібні для нього у разі загострення навколо Тайваню. Сам же процес виходу з НАТО теж має великі часові рамки як видно зі ст.13 і взагалі США - це серце НАТО : " ..... має право припинити свою участь у ньому через рік після передачі повідомлення про денонсацію урядові Сполучених Штатів Америки ..."
20.01.2025 21:20 Відповісти
Все так, але такого як Трамп ще не було і здавалося що таких ідіотів в США бути не може. Але ось він. І він вже проголосив готовність класти буй на будь які договори, угоди, закони, Конституцію США і завойовувати Марс. Побачимо що там буде завтра, але ... зараза!, навіть втекти і заховатися тепер на цій планеті нікуди...
20.01.2025 21:42 Відповісти
 
 