Путін не зупиниться, поки Захід не посилить тиск, - ексміністр МЗС Литви Ландсбергіс

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг про загрозу гібридної війни Росії та закликав НАТО до рішучих дій, щоб стримати агресію Кремля.

Про це він розповів у інтерв’ю t-online, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Тому що Путін буде продовжувати вести війну - чи то в Україні, чи то в Литві, чи то в Німеччині", - наголосив Ландсбергіс.

Він зазначив, що Москва веде гібридну війну, втручаючись у вибори по всій Європі та підтримуючи антидемократичні рухи. Як приклад, Ландсбергіс навів діяльність проросійських сил у Румунії та Грузії.

"Вибори більше не вирішуються біля урн, а в соціальних мережах, контрольованих Росією чи Китаєм", - підкреслив ексміністр.

Говорячи про останні інциденти у Балтійському морі, Ландсбергіс закликав НАТО до активного патрулювання в регіоні та впровадження жорстких заходів контролю.

"Вони повинні мати можливість зупиняти і висаджувати на борт підозрілі судна і заарештовувати екіпажі. Путін повинен знати про це: якщо ви зробите хибний крок, ми прийдемо за вами", - додав він.

Ландсбергіс також вважає, що Захід повинен показати готовність до ескалації, оскільки лише сила НАТО здатна примусити Кремль до деескалації.

"Він не хоче воювати проти сильного НАТО", - резюмував литовський політик.

