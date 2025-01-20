УКР
Путін не зупиниться, поки Захід не посилить тиск, - ексміністр МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс

Ексглава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг про загрозу гібридної війни Росії та закликав НАТО до рішучих дій, щоб стримати агресію Кремля.

Про це він розповів у інтерв’ю t-online, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Тому що Путін буде продовжувати вести війну - чи то в Україні, чи то в Литві, чи то в Німеччині", - наголосив Ландсбергіс.

Він зазначив, що Москва веде гібридну війну, втручаючись у вибори по всій Європі та підтримуючи антидемократичні рухи. Як приклад, Ландсбергіс навів діяльність проросійських сил у Румунії та Грузії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перемога України буде "нереалістичною", якщо ми дозволимо Путіну визначати реальність, - Ландсбергіс

"Вибори більше не вирішуються біля урн, а в соціальних мережах, контрольованих Росією чи Китаєм", - підкреслив ексміністр.

Говорячи про останні інциденти у Балтійському морі, Ландсбергіс закликав НАТО до активного патрулювання в регіоні та впровадження жорстких заходів контролю.

"Вони повинні мати можливість зупиняти і висаджувати на борт підозрілі судна і заарештовувати екіпажі. Путін повинен знати про це: якщо ви зробите хибний крок, ми прийдемо за вами", - додав він.

Ландсбергіс також вважає, що Захід повинен показати готовність до ескалації, оскільки лише сила НАТО здатна примусити Кремль до деескалації.

"Він не хоче воювати проти сильного НАТО", - резюмував литовський політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приклад Сирії показує, що Росію можна прогнати, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Литва (2521) НАТО (6730) путін володимир (24686) Ландсбергіс Габріелюс (215)
Твереза думку на відміну від маячні що верзе руде опудало, що стане сьогодні начальником США
20.01.2025 16:15 Відповісти
У екс-міністрів тверезі думки з"являються тільки після звільнення, а під час перебування на посадах у них постійно - "нє всьо так однозначно".
20.01.2025 16:31 Відповісти
Тверезо , але не чують ті, до кого це направлено. А жаль!
20.01.2025 18:51 Відповісти
 
 