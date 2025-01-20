Росгвардія посилює репресії під виглядом "забезпечення безпеки" на Запоріжжі, - ЦНС

Російські окупаційні сили прозвітували про "роботу" свого управління Росгвардії на тимчасово окупованих територіях Запорізької області за 2024 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, під прикриттям "забезпечення безпеки" на понад 180 масових заходах у таких містах, як Мелітополь і Бердянськ, Росгвардія використовує перевірки для залякування громадян. Заявлені операції, зокрема пошуки вибухонебезпечних предметів, фактично служать для виявлення активістів, які чинили спротив окупаційному режиму.

Особливу роль у репресіях виконують спеціальні підрозділи СОБР і ОМОН, які примусово супроводжували понад 2,5 тисячі заходів, організованих окупантами. Унаслідок цього затримано понад 70 осіб, яких звинуватили у вигаданих "злочинах", що здебільшого є боротьбою з проукраїнськи налаштованими мешканцями.

