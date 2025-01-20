УКР
Росгвардія посилює репресії під виглядом "забезпечення безпеки" на Запоріжжі, - ЦНС

Росгвардія на Запоріжжі: репресії та придушення спротиву місцевих жителів

Російські окупаційні сили прозвітували про "роботу" свого управління Росгвардії на тимчасово окупованих територіях Запорізької області за 2024 рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, під прикриттям "забезпечення безпеки" на понад 180 масових заходах у таких містах, як Мелітополь і Бердянськ, Росгвардія використовує перевірки для залякування громадян. Заявлені операції, зокрема пошуки вибухонебезпечних предметів, фактично служать для виявлення активістів, які чинили спротив окупаційному режиму.

Особливу роль у репресіях виконують спеціальні підрозділи СОБР і ОМОН, які примусово супроводжували понад 2,5 тисячі заходів, організованих окупантами. Унаслідок цього затримано понад 70 осіб, яких звинуватили у вигаданих "злочинах", що здебільшого є боротьбою з проукраїнськи налаштованими мешканцями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль посилює репресії проти української мови на окупованих територіях, - ЦНС

Самокати шукають.....
20.01.2025 16:52 Відповісти
А як же самовизначення народу і мир про яке кожен день говорить *****? Це мир в концтаборі називається.
20.01.2025 17:03 Відповісти
 
 