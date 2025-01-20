Сенат США сьогодні проголосує за призначення глав Держдепу та Пентагону

Сенат США сьогодні має проголосувати за призначення державного секретаря та глави Пентагону. на посади розглядають Марко Рубіо та Піта Гегсета.

Про це пише видання CNN, передає Цензор.НЕТ.

Очікується, що два ключові комітети Сенату США зустрінуться після інавгурації, щоб проголосувати за кандидатури Рубіо та Гегсета.

Також Комітет Сенату з внутрішньої безпеки та урядових справ збереться, щоб розглянути кандидатури Крісті Ноем і Рассела Воута.

Читайте: США хочуть якомога вигіднішого вирішення війни для України, але конфлікт необхідно закінчити, - майбутній глава Пентагону Гегсет