Ердоган та Фіцо обговорили війну в Україні: "Треба встановити справедливий і міцний мир"

Реджеп Таїп Ердоган та Роберт Фіцо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час переговорів закликали встановити "справедливий і міцний мир" у російсько-українській війні.

Про це заявив Ердоган на пресконференції за підсумками зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"Звісно, ми обговорили війну в Україні, яка наразі зачіпає всю Європу... Перш ніж конфлікт посилиться, необхідно встановити справедливий і міцний мир в Україні", - наголосив Ердоган.

Окрім того, лідер Туреччини заявив про намір підтримувати контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом для обговорення війни в Україні та її закінчення.

"Трамп раніше говорив, що він закінчить російсько-українську війну. Ми, в Туреччині, готові виконати свою частину роботи для завершення війни. Я планую порушити це питання в моїх дискусіях із Трампом", - додав Ердоган.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2025 році пріоритетом Туреччини стане завершення війни в Україні справедливим миром, - Ердоган

Ердоган Реджеп Таїп (977) Фіцо Роберт (244) війна в Україні (5863)
+9
показати весь коментар
20.01.2025 18:57 Відповісти
+9
Той словацький недоумок разом з дебілом мадярським вже не знають в чию сраку язика запхати.
показати весь коментар
20.01.2025 19:00 Відповісти
+9
Фіцо, ти де? Тебе психіатри всієї країни шукають, хочуть прокапати.
показати весь коментар
20.01.2025 19:03 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2025 18:57 Відповісти
Психіатри були присутні?
показати весь коментар
20.01.2025 19:00 Відповісти
Той словацький недоумок разом з дебілом мадярським вже не знають в чию сраку язика запхати.
показати весь коментар
20.01.2025 19:00 Відповісти
Пхають у тi що бiльш смердять 😁
показати весь коментар
20.01.2025 20:52 Відповісти
Фіцо, ти де? Тебе психіатри всієї країни шукають, хочуть прокапати.
показати весь коментар
20.01.2025 19:03 Відповісти
це генетичне, ніякі прокапування не діють.
показати весь коментар
20.01.2025 19:08 Відповісти
Хворих на голову прокапують не для того щоб вилікувати а щоб вони не робили шкоди
показати весь коментар
20.01.2025 19:13 Відповісти
перевіряв, дійсно не роблять шкоди? 😂
не роблять лише тоді, коли в комі.
показати весь коментар
20.01.2025 19:17 Відповісти
Понад сто експертів у галузі психіатрії та психології звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

«Ваша політична поведінка характеризується зростальним ступенем владно-авторитарного стилю, маніпулюванням фактами, брехнею, наклепами та нападками на політичних опонентів, журналістів та простих громадян, які виявляють незгоду з вашою політикою», - пишуть експерти.
показати весь коментар
20.01.2025 19:07 Відповісти
Боже,цей світ *****@ий
показати весь коментар
20.01.2025 19:10 Відповісти
Двічі 😁
показати весь коментар
20.01.2025 20:53 Відповісти
Я одного не розумію, хто уповноважував Фіцу їздити по світу і підбурювати країни під ********** хотєлкі
показати весь коментар
20.01.2025 19:11 Відповісти
Ау 73? где вы??? ***********!!! Где вы??
показати весь коментар
20.01.2025 19:16 Відповісти
людина з фамілією Фіцо навряд чи може шнурки свої зав'язати самостійно. що він там буде встановлювати і кому?
показати весь коментар
20.01.2025 19:18 Відповісти
Пердоган
показати весь коментар
20.01.2025 19:21 Відповісти
пУТІНУ ЗБИЙТЕ ДЕСЯТОК ЛІТАКІВ,Реджеп ага
показати весь коментар
20.01.2025 19:25 Відповісти
Брехня і лицемірство процвітає !!!
показати весь коментар
20.01.2025 19:31 Відповісти
домовлятися з турками та московитами про Україну..предки як вентилятори в трунах перевертаються
показати весь коментар
20.01.2025 19:53 Відповісти
"справедливий і міцний мир"- це ....ло в суді в Гаазі, кордони 1991 року, контрибуції та НАТО...
показати весь коментар
20.01.2025 19:54 Відповісти
Вождь племені Мумбу-Юмбу та Мамба-Тумба зустрілись в сусідніх джунглях і обговорили війну в Україні. Ого-го сказав перший - Угу сказав другий, а потім засмажили на кострі вагнерівця, з'їли його і напились самогону.
показати весь коментар
20.01.2025 20:18 Відповісти
Поїхав у Ердогана газу просити з турецького потоку!!!
показати весь коментар
20.01.2025 20:38 Відповісти
Ердоган увесь час сильно пресує Україну. З цим потрібно щось робити.
показати весь коментар
20.01.2025 21:26 Відповісти
 
 