Ердоган та Фіцо обговорили війну в Україні: "Треба встановити справедливий і міцний мир"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час переговорів закликали встановити "справедливий і міцний мир" у російсько-українській війні.
Про це заявив Ердоган на пресконференції за підсумками зустрічі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Звісно, ми обговорили війну в Україні, яка наразі зачіпає всю Європу... Перш ніж конфлікт посилиться, необхідно встановити справедливий і міцний мир в Україні", - наголосив Ердоган.
Окрім того, лідер Туреччини заявив про намір підтримувати контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом для обговорення війни в Україні та її закінчення.
"Трамп раніше говорив, що він закінчить російсько-українську війну. Ми, в Туреччині, готові виконати свою частину роботи для завершення війни. Я планую порушити це питання в моїх дискусіях із Трампом", - додав Ердоган.
