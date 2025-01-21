УКР
5 474 21

Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 20 січня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних БпЛА

  • БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс південно-західний.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА в західній та центральній частинах Харківщини, курс західний.
  • БпЛА північніше Харкова, курс західний.
  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курс південний.

Оновлення станом на 22:16

  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини та Миколаївщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.

Оновлення станом на 22:55

  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Сумщини, постійно змінює напрямок.
  • БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА на Полтавщини та Кіровоградщини, курс північний.
  • БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний/південно-західний.

Оновлення станом на 00:35

  • БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
  • БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
  • БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
  • БпЛА в північній та східній частинах Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Полтавщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в західній частині Черкащини, курс північно-західний.
  • БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.

Оновлення станом на 01:51

  • БпЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
  • БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс східний.
  • БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Золочеву КАБом, постраждав підліток, - ОВА (оновлено)

Повітряні сили (2965) повітряна тривога (964) Шахед (1413) війна в Україні (5863)
+3
Рашизм -раковая опухоль человечества. Покупающие нефть и газ у рашизма позволяют этой опухоли не только разрастаться и поражать новые участки, но и пускать метастазы по всему миру. Мир должен понять что опухоль нужно только вырезать, а на месте ее возникновения провести интенсивную антирашистскую терапию иначе мир погибнет !!!
20.01.2025 21:56 Відповісти
+2
На пітьмі підтверджують повторний результативний удар БПЛА по нафтобазі в Лісках перед Воронєжем:



21.01.2025 00:17 Відповісти
+1
То це так ***** хоче миру? Ще й справедливого і довгострокового, як він недавно казав? Гарна можливість українським дипломатам у США показати як розходяться слова ***** з його діями.
20.01.2025 21:37 Відповісти
Бобры над Смоленском сейчас. Очень много. К сожалению много сбивают. Очень важное что то прикрывает ПВО. Откуда у врага столько ПВО...
21.01.2025 00:50 Відповісти
Якщо запускати їх з Естонії - влучить більше
21.01.2025 00:51 Відповісти
Дійсно, звідки? У ворога ж зброя давно закінчилася
21.01.2025 01:12 Відповісти
то в новинах багато і збивають...завтра в тг подивимося
21.01.2025 01:15 Відповісти
Ну так: БПЛА збити не можливо. Ніяк
21.01.2025 01:30 Відповісти
головне щоб обломки падали куди треба
21.01.2025 01:35 Відповісти
Так, згоден
21.01.2025 01:40 Відповісти
якщо над самим Смоєнськом, то значить авіазавод атакують. Може частина полетіла на Ярцево, Кардимово, Раздорово. Вдень щось буде відомо, якщо кацапи щось зіллють у мережу.
21.01.2025 03:07 Відповісти
а давайте ПВО переведемо в медікив, а медіків в піхоту?
і бубі нічого за звільнення Залужного і всього Генштабу нічого не зробимо, а зааршуємо 2 генарали і одного полковника?
21.01.2025 02:23 Відповісти
Багато експертів та контролерів здалеку. І дуже здалеку...
21.01.2025 09:06 Відповісти
ну як в самих з розумом не дуже то завжди так....
21.01.2025 11:01 Відповісти
буба зібрав ставку...
21.01.2025 03:20 Відповісти
я б запиндячив папі сані як бальшому вченому - дві подвійні пенсісії!
сина жлоб, папуніку не додаяє - нехай Україна кормить папу саню....
21.01.2025 03:26 Відповісти
а Україна сподівалась ну хоч сьогодні вонючя кацапня не запусте... 🤣
21.01.2025 03:47 Відповісти
зелені ногтістки-тамади хочють на другий срок!
і ви їх, тупе зелене бидло, виберете.....
21.01.2025 03:58 Відповісти
доня в нас індеєць племені сіу - всі інші панаївшахи на нього і меланію...
21.01.2025 04:40 Відповісти
меланія - мать індейців...
виселити крошку нелегалку?
21.01.2025 04:43 Відповісти
і звично мелонія коїн! - тетка точно не по баблу! 😅
21.01.2025 11:07 Відповісти
 
 