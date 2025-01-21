Росіяни запустили по Україні ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 20 січня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних БпЛА
- БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
- БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курс південно-західний.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА в західній та центральній частинах Харківщини, курс західний.
- БпЛА північніше Харкова, курс західний.
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний.
- БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курс південний.
Оновлення станом на 22:16
- БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
- БпЛА на межі Дніпропетровщини та Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.
- БпЛА на межі Дніпропетровщини та Миколаївщини, курс південно-західний.
- БпЛА в південній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
Оновлення станом на 22:55
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Сумщини, постійно змінює напрямок.
- БпЛА в південно-західній частині Харківщини, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА на Полтавщини та Кіровоградщини, курс північний.
- БпЛА в західній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс північно-західний.
- БпЛА в південній та східній частинах Кіровоградщини, курс західний/південно-західний.
Оновлення станом на 00:35
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний.
- БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
- БпЛА з Сумщини курсом на Чернігівщину та Полтавщину.
- БпЛА в північній та східній частинах Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в південній частині Полтавщини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс західний.
- БпЛА в центральній частині Кіровоградщини, курс північно-західний.
- БпЛА в західній частині Черкащини, курс північно-західний.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Одещини, курс північно-західний.
Оновлення станом на 01:51
- БпЛА в північній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Вінниччини, курс західний.
- БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс східний.
- БпЛА в північній частині Черкащини, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА з Сумщини, курсом на Чернігівщину.
