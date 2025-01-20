Арештовані активи тепер спрямовуватимуть на реабілітацію військових, - АРМА

АРМА та Консультативна рада у справах ветеранів при Президентові України підписали Меморандум про співпрацю: Арештовані активи працюватимуть для реабілітації військових.

Про це повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 20 січня 2025 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), та Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України уклали Меморандум про співпрацю.

Угода підписана Головою АРМА Оленою Думою та Головою Консультативної ради Сергієм Куніциним.

Яка мета Меморандуму?

Метою Меморандуму є консолідація зусиль обох сторін для забезпечення соціальних гарантій ветеранів війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих захисників України та інших осіб, які потребують підтримки.

Ключові напрями співпраці:

Участь у формуванні державної політики щодо соціальних гарантій зазначених категорій громадян;

Вдосконалення законодавства для підвищення ефективності управління активами, особливо в умовах воєнного стану, що передбачає ⁠відкриття від імені Держави можливості для реабілітації ветеранів, УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни, як фізичної, так і психологічної (для цього розроблено Нацагентством і вже зареєстровано законопроєкт №11009);

Сприяння передачі без конкурсів автотранспорту військовим та фортифікаційну техніку на потреби фронту, що також передбачає законопроєкт №11009;

Сприяння забезпеченню житлом, тимчасовому розміщенню та працевлаштуванню ветеранів та членів їхніх родин на підприємствах, що перебувають в управлінні АРМА;

Проведення спільних заходів, досліджень та розробка законодавчих ініціатив.

За словами Голови АРМА, ця співпраця з Консультативною радою — це символ того, як країна об’єднується навколо своїх героїв.

Голова АРМА наголосила на тому, що АРМА системно працює над посиленням наших Збройних Сил, направляючи на потреби Сил оборони кошти, закуповуючи військові облігації. На сьогодні ця сума сягає 8 млрд гривень.

Підписаний Меморандум відкриває нові можливості для вирішення нагальних питань соціального захисту наших героїв та їхніх родин", - підкреслив Куніцин.

Під час зустрічі Сергій Куніцин передав з Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку лист Голови АРМА щодо необхідності визнання законопроєкту № 11009 невідкладним, аби АРМА мала змогу передавати за спрощеною процедурою арештовані санаторії для реабілітації військових.