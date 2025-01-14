АРМА обрало державний "Сенс Банк" для розміщення арештованих коштів

Агентство з розшуку та менеджменту активів визначило державний "Сенс Банк" як переможця конкурсного відбору банку для розміщення арештованих коштів. Банк запропонував найвигідніші умови за банківським вкладом на вимогу.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Наразі АРМА здійснює організаційні заходи з укладення відповідного договору з державним банком. Першим етапом є план розмістити понад 2 млрд грн арештованих коштів, включно з коштами в іноземній валюті.

В АРМА нагадали, що майже 8 млрд грн арештованих коштів Агентсов вже зберігає у військових облігаціях. Ці кошти спрямовуються безпосередньо на потреби Збройних Сил України та інших підрозділів Сил оборони України.​​​​​​​​​​​​​​​​

Як повідомлялося, 22 липня 2023 року уряд і Національний банк завершили процедуру націоналізації Sense Bank (колишній "Альфа-Банк").

20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.

Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін було визначено органом управління корпоративними правами за акціями банку.

Нагадаємо, у червні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками, а 5 липня увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").