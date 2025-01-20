УКР
Війна в Україні не закінчиться ані завтра, ані післязавтра, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться ані завтра, ані післязавтра, і саме тому необхідно зробити все, щоб Київ вистояв та вступив у майбутні переговори із РФ з позиції сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde та на AFP.

Макрон виступив з промовою в муніципалітеті Сессон-Севіньє на північному заході Франції перед тим, як Трамп склав присягу і став 47-м президентом США в понеділок, 20 січня.

Він наголосив, що після припинення бойових дій Україні необхідно надати гарантії проти "будь-якого повернення війни на її території".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія і Франція ведуть переговори про відправку миротворчих військ в Україну, - The Telegraph

Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Виклик завтра, коли бойові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", - наголошує Макрон.

У промові Макрон також попросив уряд та армію подати до травня пропозиції щодо того, як мобілізувати більше молодих добровольців, щоб "підтримати Збройні сили" в разі потреби.

"Ми повинні будемо краще виявляти добровольців, тренувати їх і бути здатними мобілізувати їх, коли прийде час, посилити армії на материковій Франції або в інших місцях", - додав французький президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Макрон обговорили ініціативу з розміщення іноземних миротворців в Україні

Топ коментарі
+18
Та нам воно й байдуже, аби мобілізацію відмінили і кордони відкрили.
показати весь коментар
20.01.2025 22:03 Відповісти
+13
Майте повагу до партнерів, які більше зробили для оборони України, ніж верголовком.
показати весь коментар
20.01.2025 22:07 Відповісти
+10
Ах ти падло...
показати весь коментар
20.01.2025 22:03 Відповісти
Ах ти падло...
показати весь коментар
20.01.2025 22:03 Відповісти
Підтримую.. Ще й підар
показати весь коментар
20.01.2025 22:03 Відповісти
Герантофіл здається
показати весь коментар
20.01.2025 22:08 Відповісти
Ну це по формі а то по життю
показати весь коментар
20.01.2025 22:15 Відповісти
Макрон нарешті сказав реальність.
ліліпутін буде воювати до останнього кацапа і останнього рубля в резервах...
показати весь коментар
21.01.2025 13:08 Відповісти
Та нам воно й байдуже, аби мобілізацію відмінили і кордони відкрили.
показати весь коментар
20.01.2025 22:03 Відповісти
Ви на Єлісейські поля турок і арабів поспішаєте замінити попком торгувать?
показати весь коментар
20.01.2025 22:08 Відповісти
Ну а що, там соцдопомога он яка, можна цілком по кайфу жити і не працювати.
показати весь коментар
20.01.2025 22:19 Відповісти
найогидніше це надіти на себе військову форму сидіти десь в тилу .і з виглядом маршала розповідати як всі мають служити та жити. В.Портніков
показати весь коментар
20.01.2025 22:23 Відповісти
Цілком згоден! Воювати мають ті, що народжені для війни.
показати весь коментар
20.01.2025 22:29 Відповісти
Шо це ти вирішив перфарбовуватись🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.01.2025 22:33 Відповісти
Звідки мене може знати новорег, котрий всього кілька годин як зареєструвався?
показати весь коментар
20.01.2025 22:44 Відповісти
Ти мене вже питаєш в 20 раз🤣🤣🤣🤣і кожного разу заглядаєш і мій рег😜😜😜
показати весь коментар
20.01.2025 22:51 Відповісти
Шучу. Я бачу минуле і майбутнє
показати весь коментар
20.01.2025 22:52 Відповісти
У тебе двадцять ніків на Цензорі?
Не вірю. А ну ж, дай посилання хоча б на п'ять-шість.
показати весь коментар
20.01.2025 22:55 Відповісти
кажу ж тобі шо я провидець...
показати весь коментар
20.01.2025 23:09 Відповісти
А може ти проросійський троль?
показати весь коментар
20.01.2025 23:09 Відповісти
Повторюєся чувак🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.01.2025 23:12 Відповісти
Скорше, черговий "подоляцький плоскогубець".
показати весь коментар
20.01.2025 23:38 Відповісти
Йой! Яке ти кумедне!
А галоперидолом ти вже нагодувало унітаза?.. Ніт? То поспіши, бо санітари щось запідозрили.
показати весь коментар
20.01.2025 23:34 Відповісти
бачу....бачу ....хочеш втертись до мене в довіру і вивідати всі мої ніки та настукати адм...
показати весь коментар
20.01.2025 23:11 Відповісти
Тєло, не парся: цей твій нік також грохнуть. І нікому "стукати" не доведеться. Здогадайся: чому?
показати весь коментар
20.01.2025 23:36 Відповісти
Не боись админ человек справедливый, и блокирует за дело.
Сам вчера откинулся.
Тут дело такое: закосясишь на ЗСУ получишь 3 дня ареста. А если усомнишься в мудрости (ты понял) там неделю мотать будешь.
показати весь коментар
21.01.2025 00:38 Відповісти
Ще один міраж
показати весь коментар
20.01.2025 22:05 Відповісти
А може все ж таки підтримаємо Україну в перемозі над Кацапстаном та закінчимо війну в Європі на декілька десятиріч, як мінімум?
показати весь коментар
20.01.2025 22:05 Відповісти
тролить трампона
показати весь коментар
20.01.2025 22:06 Відповісти
...до травня пропозиції щодо того, як мобілізувати більше молодих добровольців, щоб "підтримати Збройні сили" в разі потреби... Добровольців в яку армію та чиї збройні сили підтримати?
показати весь коментар
20.01.2025 22:06 Відповісти
Не закінчиться - путлєр у виступі на Валдаі розклав віину до 2028р
показати весь коментар
20.01.2025 22:07 Відповісти
Адекватний чел, адекватно і висловлює реальну дійсність😭😮😥😩
показати весь коментар
20.01.2025 22:07 Відповісти
Майте повагу до партнерів, які більше зробили для оборони України, ніж верголовком.
показати весь коментар
20.01.2025 22:07 Відповісти
Це зветься повага до партнерів по українськи. Не всіх звісно, але переважної більшості.
показати весь коментар
20.01.2025 23:21 Відповісти
йой не потрібно чекати завтра та після завтра (роки…) давайте в*їбем по куйлу разом…… але НАТО як захищає так і стримує….
показати весь коментар
20.01.2025 22:08 Відповісти
Трамп дозволяє кацапам захопити те, що ті хотіли (повністю Донецька, Луганська області і т.д.), тому закінчення війни "за 24 години" перетворюється на закінчення війни "десь в майбутньому".
Трампісти, прошу не кукурікати тут вашу маячню, трамп вже президент, можете дістати свої язики з його дупи.
показати весь коментар
20.01.2025 22:09 Відповісти
Треба формулювати якнайбільш розмито - "з позиції сили", "щоб Київ вистояв", "маємо забезпечити" - щоб не казати правду "поки в Україні йде війна - нас все влаштовує, головне щоб війна не йшла у нас".
показати весь коментар
20.01.2025 22:12 Відповісти
"пропозиції щодо того, як мобілізувати більше молодих добровольців"

Україна може надати своїх співробітників ТЦК для вирішення цієї проблеми. Дешево і сердито.
показати весь коментар
20.01.2025 22:13 Відповісти
Самий нормальний чувак в тому зоопарку
показати весь коментар
20.01.2025 22:14 Відповісти
Чому? А Павел чим поганий?
показати весь коментар
21.01.2025 00:09 Відповісти
"З позиції сили" це те саме, що і "стільки скільки потрібно" чи ні?)
показати весь коментар
20.01.2025 22:16 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
20.01.2025 22:25 Відповісти
Франція та Німеччина зараз найбільш підтримують Україну
показати весь коментар
20.01.2025 22:30 Відповісти
В 1940 році попередник Макарона прем"єр Даладьє також вмовляв фінів продовжувати війну з сталінською ордою, обіцяючи величезну допомогу, яку був не спроможний надати. Фінське керівництво вирішило продовжувати війну і довоювалося до ще більшої втрати території та людей. От і зараз ціною життів українців Європа убезпечує своє мирне майбутнє.
показати весь коментар
20.01.2025 22:44 Відповісти
Шшшш... Тихо. Не пали контору. 73 процента потужных еще не раздуплились😂
показати весь коментар
21.01.2025 01:00 Відповісти
усьому е початок і кінець
показати весь коментар
20.01.2025 22:59 Відповісти
Франція ракето і авіабудівна країна. А пісня та сама - про добровольців.
показати весь коментар
20.01.2025 23:24 Відповісти
По суті:
Війна може закінчитися і завтра, якщо сьогодні Україна стане на коліна перед Богом
показати весь коментар
20.01.2025 23:27 Відповісти
Яким саме Богом? Яке ім'я того Бога?
показати весь коментар
21.01.2025 00:03 Відповісти
Коли Українська Армія зайде в москву, то це теж буде називатися "війна в Україні"?
показати весь коментар
21.01.2025 00:01 Відповісти
Ну ви знаєте що робити з аес.
показати весь коментар
21.01.2025 00:09 Відповісти
Скільки ти будеш цю маячню писати? Мінування і підрив твоїх АЕС вплине хіба що на територію України і трошки зачепить рашку і білорусь, можливо трохи зачепить Польщу. А що воно дасть тобі. Хто насрав тобі у голову?
показати весь коментар
21.01.2025 00:16 Відповісти
Чому ти збудився? Лячно? Моцква стане непригодною для життя, так.
показати весь коментар
21.01.2025 00:19 Відповісти
коли здохне х..ло, можливо закінчться
показати весь коментар
21.01.2025 05:17 Відповісти
Якщо добрі люди не допоможуть, то той чахлик невмирущий, нажаль, ще довго протягне.
показати весь коментар
21.01.2025 07:36 Відповісти
в чахлика "династія", тому і надія на чудо в країні де +80% хворих рашизмом
показати весь коментар
21.01.2025 07:47 Відповісти
наконец верные слова.
показати весь коментар
21.01.2025 06:23 Відповісти
Роблять, язиком.
показати весь коментар
21.01.2025 06:43 Відповісти
Отже гребані еропейці вирішили стерти українську націю в корінь аби себе убезпечити. А наше потужнятко той радо до кінця вести цей корабель під назвою країна у прірву
показати весь коментар
21.01.2025 07:44 Відповісти
 
 