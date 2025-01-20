Війна в Україні не закінчиться ані завтра, ані післязавтра, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться ані завтра, ані післязавтра, і саме тому необхідно зробити все, щоб Київ вистояв та вступив у майбутні переговори із РФ з позиції сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde та на AFP.

Макрон виступив з промовою в муніципалітеті Сессон-Севіньє на північному заході Франції перед тим, як Трамп склав присягу і став 47-м президентом США в понеділок, 20 січня.

Він наголосив, що після припинення бойових дій Україні необхідно надати гарантії проти "будь-якого повернення війни на її території".

Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Виклик завтра, коли бойові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", - наголошує Макрон.

У промові Макрон також попросив уряд та армію подати до травня пропозиції щодо того, як мобілізувати більше молодих добровольців, щоб "підтримати Збройні сили" в разі потреби.

"Ми повинні будемо краще виявляти добровольців, тренувати їх і бути здатними мобілізувати їх, коли прийде час, посилити армії на материковій Франції або в інших місцях", - додав французький президент.

