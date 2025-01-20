Війна в Україні не закінчиться ані завтра, ані післязавтра, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що повномасштабна війна Росії проти України не закінчиться ані завтра, ані післязавтра, і саме тому необхідно зробити все, щоб Київ вистояв та вступив у майбутні переговори із РФ з позиції сили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde та на AFP.
Макрон виступив з промовою в муніципалітеті Сессон-Севіньє на північному заході Франції перед тим, як Трамп склав присягу і став 47-м президентом США в понеділок, 20 січня.
Він наголосив, що після припинення бойових дій Україні необхідно надати гарантії проти "будь-якого повернення війни на її території".
Виклик сьогодні полягає в тому, щоб дати Україні можливість вистояти і вступити в будь-які майбутні переговори з позиції сили. Виклик завтра, коли бойові дії припиняться, полягатиме в тому, щоб дати Україні гарантії проти будь-якого повернення до війни на її території, а також гарантії нашої власної безпеки", - наголошує Макрон.
У промові Макрон також попросив уряд та армію подати до травня пропозиції щодо того, як мобілізувати більше молодих добровольців, щоб "підтримати Збройні сили" в разі потреби.
"Ми повинні будемо краще виявляти добровольців, тренувати їх і бути здатними мобілізувати їх, коли прийде час, посилити армії на материковій Франції або в інших місцях", - додав французький президент.
ліліпутін буде воювати до останнього кацапа і останнього рубля в резервах...
Не вірю. А ну ж, дай посилання хоча б на п'ять-шість.
А галоперидолом ти вже нагодувало унітаза?.. Ніт? То поспіши, бо санітари щось запідозрили.
Сам вчера откинулся.
Тут дело такое: закосясишь на ЗСУ получишь 3 дня ареста. А если усомнишься в мудрости (ты понял) там неделю мотать будешь.
Трампісти, прошу не кукурікати тут вашу маячню, трамп вже президент, можете дістати свої язики з його дупи.
Україна може надати своїх співробітників ТЦК для вирішення цієї проблеми. Дешево і сердито.
Війна може закінчитися і завтра, якщо сьогодні Україна стане на коліна перед Богом