6 193 6

Ворог просунувся у Дворічній, Новосілці та біля ще трьох населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Російські війська змогли просунутись біля 5 населених пунктів у Донецькій, Харківській та Луганській областях.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся у Дворічній, Великій Новосілці, біля Надії, Успенівки та Слов'янки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сили оборони відновили положення у Махнівці та Зеленівці, - DeepState. КАРТИ

Просування росіян в Дворічній

Просування росіян біля Надія

Просування росіян у Великій Новосілці Слов'янці

Одеська область (3448) Донецька область (9424) Луганська область (4927) Харківська область (1517) Волноваський район (349) Покровський район (940) Сватівський район (16) Болградський район (2) Куп’янський район (363) Велика Новосілка (59) Слов’янка (10) Успенівка (26) Надія (4) Новосілка (1) Дворічна (24) війна в Україні (5863)
Все згідно плану. Оманьського плану
показати весь коментар
21.01.2025 10:16 Відповісти
*****. Оманського *****
показати весь коментар
21.01.2025 13:42 Відповісти
Задовбали скрізь зі своїм Оманським планом.
показати весь коментар
21.01.2025 22:10 Відповісти
Уже даже слов нет….
показати весь коментар
21.01.2025 10:28 Відповісти
По першому фото , якщо дійсно так - це дуже погано ... За Дворічній , фактично , нема 2-ї лінії , а отже - ворог виходить (а точніше - вже вийшов...) на оперативний простір !
показати весь коментар
21.01.2025 11:02 Відповісти
Здається я дивлюся серіал Вейворд Пайнс: десь забирають, руйнують нашу землю, але в Опі якісь поїздки за сотні тис. євро купи трутнів, прийняття великою сільрадою дебільних(як для в/часу) законів...
показати весь коментар
21.01.2025 14:30 Відповісти
 
 