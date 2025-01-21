Ворог просунувся у Дворічній, Новосілці та біля ще трьох населених пунктів, - DeepState. КАРТИ
Російські війська змогли просунутись біля 5 населених пунктів у Донецькій, Харківській та Луганській областях.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Дворічній, Великій Новосілці, біля Надії, Успенівки та Слов'янки", - йдеться в повідомленні.
