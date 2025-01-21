Росіяни 63 рази обстрілювали Сумщину протягом дня
20 січня росіяни здійснили 63 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 104 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Юнаківська громада: ворог здійснив удари FPV- дронами (2 вибухи) та пуск КАБ (1 вибух).
- Шосткинська громада: росіяни атакували громаду ракетами (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили КАБ (1 вибух), здійснили скид з БПЛА (3 вибухи) та атакували FPV-дроном (1 вибух), внаслідок чого пошкоджено приватне домоволодіння.
- Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів), удари КАБ (2 вибухи) і скидання боєприпасів з БПЛА (2 вибухи).
- Краснопільська громада: ворог здійснив скид з БПЛА (23 вибухи), мінометний обстріл (15 вибухів), атаку FPV-дронами (4 вибухи) та артилерійський обстріл (3 вибухи).
- Хотінська громада: ворог скинув боєприпас з БпЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: росіяни здійснили скидання боєприпасу з БПЛА (1 вибух).
- Миропільська громада: росіяни обстріляли громаду з РСЗВ (5 вибухів), міномета (3 вибухи), скинули вибуховий боєприпас з БПЛА (1 вибух).
- Свеська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл (4 вибухи), удар FPV-дроном (1 вибух), скидання боєприпасу з БПЛА (1 вибух).
- Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (11 вибухів).
- Есманьська громада: удари FPV-дроном (3 вибухи).
- Путивльська громада: росіяни вдарили FPV-дроном (1 вибух)
