РФ завдала ракетного удару по Сумщині: Пошкоджено об’єкт інфраструктури та будинки

РФ атакувала ракетою Шосткинську громаду на Сумщині

Російські окупанти вдень завдали ракетного удару по Шосткинській громаді на Сумщині.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, об'єкт інфраструктури", - зазначили там.

Наслідки російського обстрілу встановлюються.

Згодом міський голова Шостки Микола Нога заявив, що внаслідок удару РФ зруйновано об‘єкт інфраструктури, пошкоджено 4 багатоповерхові будинки.

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що фіксується швидкісна ціль у південній частині Сумщини курсом на Чернігівщину.

війна (1472) обстріл (30490) Сумська область (4169) Шосткинський район (75) війна в Україні (5863)
