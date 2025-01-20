УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11074 відвідувача онлайн
Новини Фото
447 0

Доба на Донеччині: росіяни 7 разів обстріляли населені пункти, вбили людину у Покровську. ФОТОрепортаж

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 74 людини, у тому числі 13 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у поліції області

Покровський район

Покровськ окупанти накрили з РСЗВ "Град" - вбили цивільну особу, ще одна людина отримала травми. Пошкоджено багатоквартирний будинок. У Родинському пошкоджено 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

Краматорський район

У Ставках Лиманської громади пошкоджено будинок.

На Миколаївку Росія скинула 4 авіабомби "ФАБ-250" - поранено мирного жителя, пошкоджено 14 приватних будинків, об’єкт інфраструктури, теплотрасу та газопровід.

У Костянтинівці внаслідок артобстрілу руйнувань зазнали три приватних оселі й газопровід.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робимо все, щоб не допустити захоплення росіянами Покровська, - Сирський

Удари по Донеччині 19 січня
Удари по Донеччині 19 січня
Удари по Донеччині 19 січня
Удари по Донеччині 19 січня
Удари по Донеччині 19 січня
Удари по Донеччині 19 січня
Удари по Донеччині 19 січня
Удари по Донеччині 19 січня

Автор: 

обстріл (30490) Донецька область (9424) Покровськ (790) Покровський район (940)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 