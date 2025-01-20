Доба на Донеччині: росіяни 7 разів обстріляли населені пункти, вбили людину у Покровську. ФОТОрепортаж
Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 74 людини, у тому числі 13 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.
Покровський район
Покровськ окупанти накрили з РСЗВ "Град" - вбили цивільну особу, ще одна людина отримала травми. Пошкоджено багатоквартирний будинок. У Родинському пошкоджено 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.
Краматорський район
У Ставках Лиманської громади пошкоджено будинок.
На Миколаївку Росія скинула 4 авіабомби "ФАБ-250" - поранено мирного жителя, пошкоджено 14 приватних будинків, об’єкт інфраструктури, теплотрасу та газопровід.
У Костянтинівці внаслідок артобстрілу руйнувань зазнали три приватних оселі й газопровід.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
