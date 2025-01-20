Сутки в Донецкой области: россияне 7 раз обстреляли населенные пункты, убили человека в Покровске. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 74 человека, в том числе 13 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

Покровск оккупанты накрыли из РСЗО "Град" - убили гражданское лицо, еще один человек получил травмы. Поврежден многоквартирный дом. В Родинском повреждены 3 частных дома и 2 многоэтажки.

Краматорский район

В Ставках Лиманской громады поврежден дом.

На Николаевку Россия сбросила 4 авиабомбы "ФАБ-250" - ранен мирный житель, повреждены 14 частных домов, объект инфраструктуры, теплотрасса и газопровод.

В Константиновке в результате артобстрела разрушениям подверглись три частных дома и газопровод.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Делаем все, чтобы не допустить захвата россиянами Покровска, - Сырский















