Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 822 030 осіб (+1600 за добу), 9833 танки, 22 134 артсистеми, 20477 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 822 030 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.01.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 822030 (+1600) осіб,
танків - 9833 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 20477 (+23) од,
артилерійських систем – 22134 (+60) од,
РСЗВ – 1262 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1050 (+1) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22898 (+130),
крилаті ракети ‒ 3051 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 34682 (+194) од,
спеціальна техніка ‒ 3710 (+4)
Чумардоси перескочили 30 тисячний ювілей, на сьогодні вже 31 230.
)(уйло, совок що недорозвалився - паРаша мацковія має здохнути так само як 33-37 років тому здохла червоножопа комуно-нацистька, кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів - срср, сев, варшавській договір !!!
Ну ж бо хлопці !!!
294!!! одиниць знищеної техніки та 1600!! чумардосів за день.
Логістика чудово- 194!, арта супер - 60!, броня теж добре 12/23, порадували ППО і спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 822 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.