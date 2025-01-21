УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10188 відвідувачів онлайн
Новини
5 464 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 822 030 осіб (+1600 за добу), 9833 танки, 22 134 артсистеми, 20477 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 822 030 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 21.01.25 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 822030 (+1600) осіб,

танків - 9833 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 20477 (+23) од,

артилерійських систем – 22134 (+60) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1050 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22898 (+130),

крилаті ракети ‒ 3051 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 34682 (+194) од,

спеціальна техніка  ‒ 3710 (+4)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 14 бойових бригад ЗСУ отримали допомогу від Латвії: 40 авто, дрони, генератори. ВIДЕО

Втрати ворога за 20 січня 2025 року

Автор: 

армія рф (18535) Генштаб ЗС (7154) ліквідація (4381) знищення (8065)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Минув 3989 день москальсько-української війни.
294!!! одиниць знищеної техніки та 1600!! чумардосів за день.
Логістика чудово- 194!, арта супер - 60!, броня теж добре 12/23, порадували ППО і спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 822 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
показати весь коментар
21.01.2025 08:45 Відповісти
+20
Логістика дві тисячі з початку місяця. Добові 194 од. другий показник після 204 од. які також були в цьому місяці 15 чісла.
Чумардоси перескочили 30 тисячний ювілей, на сьогодні вже 31 230.
показати весь коментар
21.01.2025 07:48 Відповісти
+12
коли жерти захочуть і випити не буде за що !!! недо-імперія шизофреніка, педофіла, довбограя
)(уйло, совок що недорозвалився - паРаша мацковія має здохнути так само як 33-37 років тому здохла червоножопа комуно-нацистька, кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів - срср, сев, варшавській договір !!!
показати весь коментар
21.01.2025 07:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логістика дві тисячі з початку місяця. Добові 194 од. другий показник після 204 од. які також були в цьому місяці 15 чісла.
Чумардоси перескочили 30 тисячний ювілей, на сьогодні вже 31 230.
показати весь коментар
21.01.2025 07:48 Відповісти
Коли ж ці падли скінчаться?!
показати весь коментар
21.01.2025 07:52 Відповісти
коли жерти захочуть і випити не буде за що !!! недо-імперія шизофреніка, педофіла, довбограя
)(уйло, совок що недорозвалився - паРаша мацковія має здохнути так само як 33-37 років тому здохла червоножопа комуно-нацистька, кацапо-совкова імперія зла і тюрма народів - срср, сев, варшавській договір !!!
показати весь коментар
21.01.2025 07:59 Відповісти
Щось давно літаків і гелікоптерів не було !
Ну ж бо хлопці !!!
показати весь коментар
21.01.2025 08:35 Відповісти
пару вертушек недавно приводнили в крыму с Магуры
показати весь коментар
21.01.2025 08:44 Відповісти
урожайненько... и броня, и арта, и логистика, и 1 пво...
показати весь коментар
21.01.2025 08:41 Відповісти
Минув 3989 день москальсько-української війни.
294!!! одиниць знищеної техніки та 1600!! чумардосів за день.
Логістика чудово- 194!, арта супер - 60!, броня теж добре 12/23, порадували ППО і спецтехніка.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 822 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
показати весь коментар
21.01.2025 08:45 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2025 08:47 Відповісти
Коли вже ця грьобана мордовія закінчитьця?і 🤬
показати весь коментар
21.01.2025 12:14 Відповісти
Очень давно столько арты не было.
показати весь коментар
21.01.2025 09:55 Відповісти
Дуже давно, це 06.01.2025 - 62 ствола плюс РСЗВ.
показати весь коментар
21.01.2025 11:19 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
21.01.2025 09:58 Відповісти
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
21.01.2025 11:31 Відповісти
 
 