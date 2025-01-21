УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10188 відвідувачів онлайн
Новини
339 0

Окупанти атакували 12 населених пунктів Запорізької області, поранили людину

Наслідки ударів по Запорізькій області

Минулої доби окупанти завдали 413 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російської атаки по Василівському району 49-річний чоловік поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив 3 авіаційні удари по Пʼятихатках та Малій Токмачці. А також:

  • 274 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Приморське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
  • 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку та Малу Токмачку.
  • 131 артудар завдано по території Лобкового, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росгвардія посилює репресії під виглядом "забезпечення безпеки" на Запоріжжі, - ЦНС

Автор: 

обстріл (30490) Запорізька область (3988)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 