Окупанти атакували 12 населених пунктів Запорізької області, поранили людину
Минулої доби окупанти завдали 413 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок російської атаки по Василівському району 49-річний чоловік поранений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог здійснив 3 авіаційні удари по Пʼятихатках та Малій Токмачці. А також:
- 274 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Приморське, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 131 артудар завдано по території Лобкового, Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
"Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", - зазначив Федоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль