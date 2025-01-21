У Часовому Яру та Торецьку міські бої. Ворог наступає з метою блокування Великої Новосілки, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 20 січня 2024 року штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції у Вовчанську на Харківському напрямку та поблизу Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

Як зазначається, на Лиманському напрямку Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Надії, Новоєгорівки, Макіївки та Тернів. Для підтримки наступальних дій поблизу Новосергіївки противник намагався застосувати бронетехніку. В ході вогневого ураження нашими підрозділами були знищені танк та бронемашина. Атака противника захлинулася.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Верхньокам’янського: успіху не мав.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках тривають бої в міській забудові Часового Яру та Торецька. Також підрозділи Сил оборони відбивали атаки противника в районі Ступочок, Кримського та Озарянівки. Деякі наші позиції були зруйновані внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Також зазначається, що загарбницька армія намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ на Покровському напрямку. Позиції наших військ були атаковані неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Наші воїни ведуть оборонні бої, знищуючи переважаючі сили ворога.

"На Новопавлівському напрямку противник продовжує вести активні наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки. Наші воїни тримають оборону на околицях населеного пункту, завдаючи ворогу значних втрат. Також, за підтримки бронетехніки ворожа армія проводила штурмові дії в напрямку Костянтинополя. Внаслідок вогневого ураження знищено дві бронемашини окупантів", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Тривають важкі бої, в ході яких Сили оборони завдають ворогу втрат в живій силі та техніці.

Раніше в ОСУВ "Хортиця" заявляли, що на околицях Великої Новосілки виснажливі оборонні бої. За даними DeepState, росіяни активізувалися на сході та півночі Великої Новосілки.