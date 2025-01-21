Рашисти атакували дроном Херсон: 4 людей поранено
Сьогодні, 21 січня 2025 року, близько 09:00 росіяни атакували з використанням БпЛА Дніпровський район Херсона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 44-річна жінка, а також троє чоловіків, 52, 53 та 56 років. Попередньо, вони дістали вибухові травми.
Наразі постраждалі перебувають у лікарні. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, затримано зрадника з Херсону, який працював на окупантів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль